Баринов едет в ЦСКА, камбэк в «Барсу» и дерзкая сделка «Тоттенхэма». Трансферы и слухи дня

12 января пришло несколько важных трансферных новостей. Это касается как европейских, так и российских клубов. Рассказываем вам всё самое интересное за прошедший понедельник.

Состоявшиеся трансферы

В АПЛ появился новый Лукаку

Брайан Маджо Фото: ФК «Астон Вилла»

«Астон Вилла» оформила трансфер нападающего французского «Метца» Брайана Маджо. 17-летний футболист перебрался к бирмингемцам за € 12 млн. Маджо родился в Англии, но воспитывался в Люксембурге и играл за молодёжные команды этой страны. Однако в последнее время форвард вызывается в сборную Англии U17. В «Метц» Брайан попал в 2023 году, и многие его сравнивают с Ромелу Лукаку: в 16 лет у Маджо уже рост 193 см. Теперь от юного нападающего ждут прогресса до статуса топ-форварда АПЛ!

Канселу прибыл в «Барселону»

Защитник Жоау Канселу успешно прошёл медосмотр для перехода в «Барселону». На официальном сайте клуба уже появилось фото с довольным португальцем. Канселу прилетел в Каталонию сегодня и прошёл все необходимые обследования. Во вторник, 13 января, Жоау подпишет контракт в офисе «Барсы», после чего состоится его официальная презентация. Защитник перебрался к каталонцам из «Аль-Хиляля» на правах аренды. В заявке «Барсы» Канселу заменит травмированного Андреаса Кристенсена.

Трансферные слухи дня

Баринов окажется в ЦСКА уже зимой

ЦСКА и «Локомотив» договорились о трансфере Дмитрия Баринова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Контракт полузащитника с «Локо» подходит к концу летом 2026 года. Сегодня, 12 января, армейцы сделали новое предложение по Баринову. «Локомотив» уведомил об этом в своём телеграм-канале, а спортивный директор Дмитрий Ульянов отметил, что капитан не поехал на тренировочный сбор команды. А вскоре появилась информация о переходе 29-летнего футболиста в ЦСКА.

Любопытно, что сделку согласовали патрон красно-синих Максим Орешкин и глава РЖД Олег Белозёров. «Орешкин и Белозёров касались этого вопроса и раньше, но решающий диалог состоялся сегодня. Мудрая позиция Белозёрова при переговорах с Орешкиным позволила согласовать сделку, которая устроила все стороны. Без этого разговора сделка не состоялась бы в текущем виде — безболезненном и выигрышном для всех сторон», — добавил источник «Чемпионата».

Кьеза попрощается с АПЛ?

Федерико Кьеза Фото: Alex Pantling/Getty Images

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза готов вернуться в «Ювентус». Туринский клуб рассматривает вариант аренды с последующим правом выкупа, сообщает инсайдер Николо Скира. Стороны перейдут к обсуждению сделки уже на следующей неделе. При этом руководство «Ливерпуля» предпочло бы расстаться с Федерико на условиях полноценного трансфера, а не аренды. Итальянец стал игроком мерсисайдцев в августе 2024 года, перебравшись как раз из «Ювентуса» за € 12 млн. Теперь же близок камбэк Кьезы в Турин.

«Зениту» отказали в трансфере 19-летнего бразильца за € 30 млн

Футбольный агент Луиз Роберто Зини Жуниор, представляющий интересы нападающего «Васко да Гама» Райана, рассказал, что «Зенит» сделал предложение по его клиенту, но получил отказ. Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за 19-летнего бразильца более € 30 млн. «Зенит» — большой клуб. У него всё очень хорошо организовано. «Васко да Гама» получил предложение, но ответил отказом. Будет ли «Зенит» предпринимать ещё одну попытку? Не знаю», — цитирует Луиза Роберто Зини Жуниора «Советский спорт».

Двух игроков московского «Динамо» отправили во вторую команду. Один из них близок к переходу в «Спартак»

В московском «Динамо» заявили, что Денис Макаров и Ульви Бабаев приступят к зимним тренировочным сборам в составе второй команды. «Полузащитник Денис Макаров начнёт подготовку к сезону в составе «Динамо-2» с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с «Динамо-2» начинает готовиться к сезону Ульви Бабаев», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Бабаев близок к трансферу в «Спартак». По информации источника, 21-летний вингер переберётся в новый клуб либо нынешней зимой, либо летом в статусе свободного агента. И вероятность первого варианта сегодня стала намного выше.

Галлахер ехал в «Астон Виллу», а окажется в «Тоттенхэме»

Драма развернулась вокруг полузащитника «Атлетико» Конора Галлахера. Днём инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Астон Вилла» близка к подписанию англичанина на правах аренды с опцией выкупа. Но ближе к вечеру Дэвид Орнштейн опубликовал информацию: Галлахер переходит в «Тоттенхэм». Лондонцы готовы выкупить 25-летнего футболиста без аренды за € 40 млн. По данным Орнштейна, сам Конор также заинтересован в переходе именно в «Тоттенхэм».

Неожиданный трансфер игрока сборной Бразилии

Лукас Пакета Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета в 2024 году оказался в эпицентре скандала. Его обвиняли в ставках на матчи с его участием. Игроку грозила пожизненная дисквалификация, но в середине 2025-го независимая комиссия по регулированию сняла с Лукаса обвинения в неправомерном поведении.

Однако из-за этой истории в 2024 году сорвался его трансфер в «Манчестер Сити». Теперь же 28-летний футболист переходит во… «Фламенго»! Неожиданную информацию опубликовал Фабрицио Романо. А журналист Родриго Маттос отметил, что «Тоттенхэм» предлагал £ 50 млн за подписание Пакеты, однако сам полузащитник желает перейти именно во «Фламенго».

