«Реал» раздавил Алонсо — он не справился с идеологией клуба. Но как жить дальше?

Расставания бывают разные. Но чаще всего их объединяет одно: виноваты оба, вопросы можно задавать обеим сторонам. Случай «Реала» и Хаби Алонсо в этом смысле не исключение. Тут нет правых и виноватых. Это вопрос интерпретаций и угла зрения. Полно тех, кто считает это решение бредовым. Но есть и те, кто считает его правильным.

Прямо сейчас льются литры самых разных слухов: как, почему, кто инициатор и так далее. Одна из популярных версий – Алонсо решил уйти сам. Дескать, команда не принимала его идеи, он не видел прогресса. И решил, что лучше быстрый, но довольно ужасный конец, чем ужас без конца.

Хотя так ли всё было ужасно? «Реал» ведь ещё не проиграл ничего, кроме Суперкубка. Да и финал с «Барселоной» сложился так, что после него представить себе уход Алонсо было невозможно. «Мадрид» уступил 2:3 в упорной борьбе, до последних секунд мог спастись. Команда играла не так, как хочет Алонсо? Под нынешнюю летящую «Барсу» не грех подстроиться даже «Реалу». Тем более нынешнему – который только строится. Точнее, строился – до увольнения Хаби.

Поражение от «Барселоны» – не причина, а повод. Также, вероятно, поводом стало поведение игроков «Реала» после матча. Если правда, что Алонсо требовал от команды остаться на поле во время награждения «Барселоны», а все ушли по велению Килиана Мбаппе – конечно, это сильный удар по уверенности и самолюбию тренера.

Это уже не про футбол, не про идеи. Это человеческое. В «Реале» тренеру без этого никак нельзя, такой уж это клуб. Казалось, у Алонсо достаточно большое имя и авторитет, чтобы управлять мадридскими суперстар, чтобы они не смотрели сверху вниз. Оказалось – нет. Возможно, и сам Хаби изначально переоценил себя именно с точки зрения тренерской харизмы. В итоге осознание того, что он не справляется с большими эго в составе, подтолкнуло его к уходу, помимо недовольства игрой команды. Какая из причин оказалась более весомой, можно только гадать.

И вот тут можно и нужно задать вопросы клубу. «Реал» пригласил Алонсо с тяжелейшей миссией. Хаби должен был поменять идеологию клуба. Звучит очень громко и пафосно, но это ведь правда так. «Реал» всегда был клубом игроков. Они – цари и боги. И лучше всего в «Мадриде» справлялись тренеры, которые не пытались изменить этот порядок, а принимали его и работали в устоявшихся реалиях.

Они Фото: Christopher Lee — UEFA/UEFA via Getty Images

Алонсо же был призван сделать «Реал» более структурным, подкормить его свежими тактическими идеями. При этом, судя по всему, вариант расстаться с кем-то из суперзвёзд не рассматривался. В частности Хаби предстояло решить задачу, над которой целый год ломал голову Карло Анчелотти: как эффективно совместить на поле Винисиуса и Мбаппе? То есть предполагалось, что тренер найдёт такую структуру, которую примут большие эго.

Звучит не очень реалистично. Набор ярких индивидуалистов и структурный футбол как будто базово не сходятся. Но в «Реале» поверили, что это возможно. Раз пригласили Алонсо, значит, поверили. Иначе зачем было его звать? Если «Мадрид» устраивало быть «клубом игроков», лучше было просто оставить Анчелотти.

В итоге Хаби приехал – однако получил ли он достаточно поддержки? От инсайдеров прилетали новости, что на фоне неудачных результатов, которые посыпались примерно с ноября, руководство чётко давало понять: Алонсо – главный! Его никто не трогает, он продолжает работать. И это правильно.

Дальше, когда слухи о возможной отставке достигли пика, результаты пошли на лад. Казалось, «Реал» постепенно выходит из пике – и игрового, и психологического. Но тут – поражение в финале Суперкубка, и Алонсо свободен. Даже если он сам подал в отставку, неужели не было шансов убедить его остаться? Не слишком ли легко «Реал» отказался от проекта, который задумывался как стратегический и долгосрочный?

Вместо Хаби назначили Альваро Арбелоа. Ранее он работал только с юношескими и молодёжными командами «Реала». Что это за тренер, узнать только предстоит. Однако сложно представить, что он зайдёт с какой-то чёткой игровой концепцией и с ходу начнёт «строить» Мбаппе, Вини и остальных звёзд.

Альваро Арбелоа Фото: Getty Images

Скорее, Арбелоа должен дать смягчающий эффект. Вместо душного Алонсо, который нагружал тактикой, прессингом и прочей нудятиной, Альваро должен расслабить команду и позволить ей творить. «Вы – топ-игроки, вы сами знаете, что делать» – вероятно, расчёт именно на это.

Если так, выходит, не только Алонсо признал, что не справился, но и «Реал». Клуб признал, что с внятной игровой концепцией он несовместим. Главные по-прежнему игроки, их диктат незыблем. Видимо, клубное руководство смирилось с этой мыслью и пришло к тому же выводу, что и Алонсо: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Лучше быстро перетерпеть острую боль, чем долго терпеть тупую.

Флорентино Перес Фото: Getty Images

«Реал» и Алонсо остались собой. Они не смогли изменить друг друга, не смогли друг под друга подстроиться, и потому пазл не сложился. Теперь дико интересно, что будет дальше. Если «Реал» соглашается с тем, что он – клуб игроков, круг подходящих тренеров сильно ограничен. Самый подходящий занят – он везёт Бразилию на чемпионат мира. Зинедин Зидан? Давно говорят, что после ЧМ он возглавит сборную Франции. Трудно представить, что он не пойдёт в сборную родной страны, даже если сейчас его поманит «Реал».

Может быть, подходящим тренером окажется Арбелоа. Человек он футбольный, из «реаловской» системы. Звездой калибра Зидана или Алонсо не был, но выиграл уйму всего – большинству игроков нынешнего «Реала» и не снилось. Если удачно докатит до конца сезона, может быть, получит шанс и дальше.

Правда, что такое «удачно докатит до конца сезона»? Как «Реал» теперь формирует задачи? Выиграть всё, потому что это «Реал»? Звучит красиво, но, если учитывать, что происходит сейчас, осознавая, что тренером стал человек вообще без опыта во взрослом футболе, возможно, максималистские амбиции стоит немного остудить.

Что же касается Алонсо – как ни странно, его тренерское реноме если и пострадало, то не сильно. Великие успехи в «Байере» всё ещё при Хаби. Они свежи в памяти, их не перечеркнуть. Неудача в «Реале»? Алонсо пригласили на сложнейшую работу, он пробыл в «Мадриде» всего полсезона и по результатам не провалился. На увольнение он не наработал точно.

Может ли будущих работодателей смутить то, что Алонсо не ужился с большими эго? Теоретически – да. Однако, опять же, с ним это случилось в «Реале». Нет больше клубов с такой высокой концентрацией эго, нигде больше у футболистов нет такого диктата. Так что если у Алонсо не получилось как следует поставить себя в «Реале», это совершенно не означает, что он в принципе не пригоден для работы с большими игроками. Более того, опыт, который Хаби получил в «Мадриде», может сильно помочь ему в будущем.

Мбаппе и Винисиус Фото: Getty Images

Нет сомнений, что Алонсо не будет страдать от недостатка предложений. Он мгновенно окажется в шорт-листе любого клуба, который задумает менять тренера. Может быть, после «Реала» ему потребуется психологический ретрит. Но, как только Алонсо изъявит желание работать, офферы полетят один за другим.

А вот «Реал» застревает на перепутье. Он попробовал в концепцию – и быстро передумал. При этом классные тренеры для работы со звёздами – это штучный товар. Ещё раз: один – в Бразилии, второй, вероятно, ждёт Францию. Других очевидных вариантов не видно. Арбелоа? Это лотерея. Если получится – супер. А если нет – что тогда?