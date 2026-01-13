Главное про нового тренера «Реала» Арбелоа. Подтвердит сравнения с Алонсо или путь Зидана?

Хаби Алонсо покинул «Реал» по соглашению сторон после поражения в «эль класико». Руководство мадридцев моментально нашло замену, объявив о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера. Экс-защитник работает в структуре «Реала» почти шесть лет и успел проявить себя как специалист с современными взглядами на футбол.

Арбелоа дважды приходил в «Реал» и стал «спартанцем»

Альваро считается воспитанником «Мадрида», хотя первые футбольные шаги сделал в Сарагосе. Сначала попал в частную школу «Колехио эль Сальвадор», затем присоединился к академии «Сарагосы», а в 18 лет его уже приметили в столице.

С 2001 по 2006 год Арбелоа выступал за молодёжные команды и «Кастилью», которой помог спустя 14 лет вернуться в Сегунду. В 2004-м тренер основной команды «Реала» Мариано Гарсия Ремон обратил внимание на перспективного центрального защитника (да, он начинал не на фланге) и выпустил его во встрече Примеры с «Бетисом».

Молодой Альваро Арбелоа в «Реале» Фото: Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images

Пробиться в старт у Арбелоа всё же не получилось: в сезоне-2004/2005 он сыграл всего четыре матча. Следующий год полностью отбегал за «Кастилью», после чего летом 2006-го уехал в «Депортиво» за € 1,3 млн. По традиции хитрые менеджеры «Мадрида» прописали пункт, по которому клубу достанется 50% от суммы перепродажи Альваро. Долго ждать не пришлось: Арбелоа настолько хорошо себя проявил в первой половине сезона-2006/2007, что зимой за испанцем пришёл «Ливерпуль». Мерсисайдцы выложили за игрока € 3,9 млн.

Арбелоа с ходу стал основным, окончательно переквалифицировался в крайнего защитника. В первом сезоне дошёл до финала Лиги чемпионов, попутно выбив из турнира «Барселону». Английский этап продлился два с половиной года — в 2009 году Флорентино Перес вернул себе президентский пост в «Реале» и подписал Альваро за € 4 млн. Защитник попал в одну компанию с Криштиану Роналду, Каримом Бензема и Кака, которых подписали в то же время.

Знаменитое фото новичков «Реала» летом 2009 года Фото: ФК «Реал» Мадрид

Защитник уверенно отбил потраченные на него деньги. Альваро был основным футболистом мадридцев на протяжении шести лет. Первый год он конкурировал на правом фланге с Серхио Рамосом, но вскоре стал первым выбором на позицию, а Серхио перевели в центр. Альваро успел поработать с несколькими тренерами, но больше всех выделял Жозе Моуринью: «Думаю, Моуринью — самый храбрый человек в мире футбола, с которым я встречался». Самого футболиста тоже не обделили любовью: в раздевалке его прозвали «спартанцем». Альваро умел как следует замотивировать партнёров перед матчем и цитировал «300 спартанцев» и «Гладиатора».

Арбелоа играл в «Мадриде» до 2016 года и выиграл восемь трофеев. В последнем сезоне 33-летний Альваро проиграл конкуренцию молодому Даниэлю Карвахалю и отбегал всего девять матчей, но успел зацепить победу в ЛЧ-2015/2016. После матча Альваро сказал в раздевалке: «В этом весь «Реал» — когда все считали нас «мёртвыми», мы пошли и выиграли Лигу чемпионов».

По окончании сезона клуб и футболист решили расстаться. Альваро так прокомментировал решение: «Могу остаться, меня никто не выгоняет, но я понимаю, что время пришло. Надо уступить дорогу молодым. Будет несправедливо отнимать у них игровое время и создавать лишнюю головную боль для тренера. «Реал» — превыше всего».

После этого испанец отправился в «Вест Хэм». Красочно завершить карьеру не удалось: посреди сезона травмировал ногу и выбыл до конца сезона. Последней игрой для Альваро стал матч с «Арсеналом» в декабре 2015-го.

Арбелоа хвалят за тренерский стиль. И сравнивают с Алонсо

С 2018 по 2020 год Альваро работал представителем (послом) «Реала», после чего запустил тренерскую карьеру, возглавив «Инфантиль А» (молодёжная команда с футболистами 13-14 лет). В первом же сезоне его команда выиграла чемпионат: одержала 15 побед в 17 матчах, забив 104 мяча и пропустив всего пять.

Альваро Арбелоа — тренер в юношеской Лиге чемпионов Фото: Jay Barratt — AMA/Getty Images

Альваро постепенно набирался опыта и продвигался в системе клуба. Уже в 2022-м он возглавил «Хувениль А» — это команда U19. С ней Арбелоа также выступал в юношеской Лиге чемпионов: за три года участия в турнире успел разгромить «Наполи», «Селтик» (по 6:0), «Аталанту» (4:0), но не проходил дальше четвертьфинала.

Зато в том же сезоне-2022/2023 Альваро выиграл домашний требл: чемпионат, Кубок и Copa de Campeones (Суперкубок среди команд U19). Команда Арбелоа потерпела только одно поражение — от АЗ в Лиге чемпионов. Ещё из интересного: в том же сезоне Альваро поругался с Фернандо Торресом, возглавлявшим молодёжный «Атлетико». Испанцы обменялись ругательствами, а Фернандо удалили за толчок Альваро. «Реал» в итоге тогда отыгрался со счёта 0:2 за пять минут до финального свистка.

В следующем сезоне «Хувениль А» обошёлся без трофеев, однако через год команда вновь выиграла чемпионат. Альваро также проделал хорошую работу в плане подготовки молодёжи. Под его руководством зажигали Нико Пас и Гонсало Гарсия Торрес. Первый — сейчас один из самых ценных и перспективных активов Серии А. Второй — стал лучшим бомбардиром КЧМ-2025 и забил первый и последний голы «Реала» Алонсо.

После трёх успешных лет в «Хувениле» Альваро повысили до «Кастильи», где он сменил Рауля на посту главного тренера. За полгода работы с дублем отзывы противоречивые. Арбелоа провалил начало сезона: в стартовых пяти турах одержал всего одну победу. Затем случился волшебный октябрь с пятью победами подряд, после чего «Кастилья» снова погрязла в нестабильности.

После 19 туров у команды 10 побед, восемь поражений, 25:25 по забитым и пропущенным и четвёртое место в третьем дивизионе. На прямое повышение команда вряд ли может рассчитывать — отстаёт от лидирующего «Тенерифе» на 13 очков. К тому же плотность в дивизионе крайне высокая: между четвёртым и восьмым местами разница в два очка. «Кастилья» легко может пролететь мимо плей-офф.

Альваро Арбелоа в «Кастилье» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Тем не менее «Кастилью» Арбелоа хвалили за стиль. Многие даже проводили параллели с работой Хаби Алонсо в главной команде. Альваро ставил 4-3-3 с акцентом на короткие передачи, высокий прессинг и агрессивную игру фланговых защитников. В первом интервью в качестве тренера «Кастильи» сам тренер подчёркивал, что хочет наделить команду идентичностью. «Этого стиля я придерживаюсь с тех пор, как начал тренировать: стремлюсь создать смелую, дерзкую, доминирующую «Кастилью», которая будет излучать энтузиазм и страсть».

Сходство между Алонсо и Арбелоа подчёркивал даже Гонсало Гарсия в одном из интервью. Однако Альваро вообще не отходил от установленных принципов, не адаптируясь под соперника — даже с учётом многочисленных травм. Иногда это приводило к катастрофе и безыдейным передачам, что выливалось в поражения.

На этом фоне перевод Арбелоа в главную команду вызывает большие вопросы. Тренерского авторитета у Альваро явно меньше, чем у Алонсо. А стиль управления командой схож. По крайней мере, пока нет предпосылок к тому, что новый тренер изберёт путь Карло Анчелотти — с подстройкой под сильные качества футболистов и демократию. С другой стороны, есть пример Зидана, который раскрепостил команду посла своего назначения.