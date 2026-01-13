Скидки
ПСЖ — Париж — 0:1, матч 1/16 финала Кубка Франции, гол, Иконе, 12 января 2026

«ПСЖ» сенсационно вылетел из Кубка Франции! Кошмарное невезение перечеркнуло шанс на требл
Никита Паглазов
Отчёт «ПСЖ» — «Париж» — 0:1
Уступили в дерби «Парижу», пропустив после единственной серьёзной атаки соперника.

«ПСЖ» удивил в Кубке Франции! В 1/16 финала команда Луиса Энрике уступила в домашнем дерби «Парижу». И впервые за три года «ПСЖ» остался без кубкового финала.

Кубок Франции . 1/16 финала
12 января 2026, понедельник. 23:10 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 1
Париж
Париж
0:1 Иконе – 74'    

На протяжении всего матча хозяева владели инициативой. «ПСЖ» превзошёл соперника по владению мячом (70% на 30%), ударам (25:4), голевым моментам (4:1) и ожидаемым голам (1,45 – 0,5). Но огорчить «Париж» действующему обладателю Кубка Франции никак не удавалось. Лучший момент в первом тайме упустил Гонсалу Рамуш: на 20-й минуте он оказался первым на отскоке и пробил, однако «Париж» спас голкипер Обед Нкамбадио.

После перерыва давление от «ПСЖ» продолжилось. И стало только сильнее. Особенно мощный выдался отрезок с 60-й по 70-ю минуты. Тогда команда Луиса Энрике создала три убойных момента. Наиболее классный шанс был у Усмана Дембеле, но обладатель «Золотого мяча» нанёс плохой удар из убойной позиции.

Усман Дембеле Подробнее

Расплата наступила через пару мгновений. У «Парижа» появился первый (и единственный) момент за игру: на 74-й минуте гости провели быструю атаку, а Илан Кеббаль нашёл передачей в чужой штрафной Нанитамо Иконе. А тот точно пробил в нижний угол ворот, однако при этом демонстративно отказался праздновать гол. Иконе – воспитанник «ПСЖ».

Нанитамо Иконе

Нанитамо Иконе

Фото: ФК «Париж»

Но так получилось, что продукт академии парижан лишил команду шансов на выход в 1/8 финала. «ПСЖ» так и не смог отыграться, не помогли даже семь добавленных минут. Если в финале Суперкубка Франции с «Марселем» (2:2, 4:1 пен.) парижане сравняли счёт на 90+5-й минуте, то теперь фортуна отвернулась от них.

Повторение «золотого» требла в сезоне-2025/2026 официально отменяется.

