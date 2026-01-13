Футбол-2026: роль «десяток» изменится как никогда до этого

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Пожалуй, нет ни одного такого тяжёлого вздоха по футбольной тактике, который повторялся бы чаще, чем так называемая смерть чистых 10-х номеров. Я слышу об этом минимум последние 10 лет, а футболисты с менталитетом Хуана Романа Рикельме вроде Райана Шерки всё продолжают появляться.

На наше восприятие влияет то самое уплотнение оборонительных линий, о котором мы говорили в предыдущих текстах серии. В 2026 году кажется невозможным:

обороняться некомпактно; обороняться не всеми полевыми игроками ниже линии мяча.

Пространство, в котором «десятки» могут применять свои навыки паса, видения поля и обыгрыша, как нам кажется, исчезает. Однако на деле это не так: оно не исчезает, а перемещается.

Давайте для наглядности взглянем на пару графических изображений.

Традиционное расположение десятки против команды, играющей 4-4-2 Фото: Скриншот

Итак, против нас команда, которая играет плотным блоком 4-4-2 на своей половине поля. Действительно, если поместить нашу «десятку» в её обычную среду обитания, быстро станет понятно, что до этого футболиста тяжело добраться – он в самом центре клетки из нескольких игроков соперника. Кроме того, соперники знают, насколько опасна «десятка», и действуют ещё плотнее. Даже если ты выйдешь на этого футболиста проникающей передачей, пространства и времени у «десятки» будет слишком мало, чтобы принять футбольное решение. «Десятка» всегда ассоциировалась со свободой, здесь же этой свободы нет.

Однако это не означает, что её не может быть в другом месте.

Новое расположение десятки, которое становится всё более популярным Фото: Скриншот

Что, если «десятка» будет действовать не между линиями защиты и полузащиты соперника, а перед полузащитой соперника? В пространственном отношении это передвинет такого игрока дальше от чужих ворот, но не критично. Здесь помогает компактность блока соперника: расстояние, на которое нужно отойти, не слишком большое. В контексте же свободы и простоты связи с «десяткой» это принципиально другая позиция: добраться до твоего лучшего игрока с мячом проще, при этом у него будет точно больше пространства и времени на дальнейший шаг. Если соперник захочет играть плотнее с «десяткой» и здесь, то придётся нарушать компактность линий: кто-то вынужден будет выдвигаться, оставляя метры позади себя свободными для проникновения.

Пространство, которое остаётся внутри компактного блока соперника, если кто-то плотно встречает десятку Фото: Скриншот

Один из главных футбольных мыслителей Европы, главный тренер ПСВ Петер Бош, о котором мы в этой серии уже говорили, несколько лет назад сказал, что новыми «десятками» будут игроки в формальной позиции опорных (или, как говорят в Нидерландах, контролирующих) полузащитников. В 2026 году видение тренера близко к реализации повсеместно. Бош заметил, что по итогам чемпионата Европы 2021 года три футболиста отметились наибольшим количеством прорывов линий соперника через передачи — это итальянец Марко Верратти, немец Тони Кроос и нидерландец Дейли Блинд. Очень разные футболисты, которые даже формально стартовали в разных позициях (Верратти в той сборной Италии был левой «восьмёркой», Кроос – чистым опорным, Блинд – левым центральным защитником), но встречались с мячом при этом более-менее в одной точке. Эта точка – левее центра и ниже полузащиты соперника, где и отмечена «десятка» на наших графических изображениях.

Марко Верратти в сборной Италии на Евро-2020 Фото: Claudio Villa/Getty Images

В такие точки приходят сегодня за мячом, к примеру, Юри Тилеманс в «Астон Вилле», Фил Фоден в «Манчестер Сити» или Френки де Йонг в «Барселоне». Френки объясняет, что ему проще играть со сдвоенной опорной зоной, так как появляется больше свободы для игры контролирующим полузащитником: выше есть футболист в позиции «десятки», более динамичный и резкий игрок для небольших пространств. Зная это, соперник предпочитает прикрывать его, что оставляет больше места и времени для манёвра для Френки и Педри, которые больше похожи на «десяток» в каноническом понимании.

Тилеманс добавляет, что его техника позволяет тому самому более резкому 10-му номеру не задумываться о том, в какую сторону разворачивать корпус при приёме: в какую ногу Юри отдал – в ту сторону и разворачивайся. Частично именно это обеспечивает феноменальную статистику «Астон Виллы», которая обманывает все продвинутые метрики: после передач Тилеманса Морган Роджерс, Эми Буэндиа или Джон Макгинн не задумываются, как принимать пас, и у них всегда есть за счёт этого лишняя доля секунды для подготовки качественного удара.

Что касается Фодена, то никогда в своей карьере он не играл так часто на своей половине поля. Начав в футболе как левый вингер, Фоден в последние годы переехал в позицию игрока правого полуфланга, откуда Фил классно смещается к центру под проникающую передачу или удар с левой. Однако всё чаще против «Сити» стали играть персонально или, напротив, крайне компактными низкими блоками. Это повышало зависимость от ключевых действий Фодена, однако снижало вероятность, что до него можно эффективно добраться. В этом сезоне Гвардиола позволяет Фодену уходить за мячом даже к своим центральным защитникам: он делает в два раза больше передач на своей половине поля, чем в прошлом сезоне. Сопернику приходится реагировать на то, что техничный игрок опускается за мячом в начало атаки – это создаёт пространство для Доку или Шерки перед линией защиты или для Холанда за спинами защитников соперника «Сити».

Ни один тренер не оказал столько влияния на вынужденное переселение «десяток», как Юрген Клопп.

«Контрпрессинг – лучший плеймейкер» – его фраза, которая стала культовой. Клопп заметил, что после отбора у чужой штрафной для тебя не важен номер майки на спине отобравшего: техничный это игрок или нет, но до голевой ситуации у тебя по факту одна передача, а створ раскрыт. Кроме того, это отсекало от игры «десяток» соперника: если соперники пытались последовательно пройти поле, то теряли мячи до того, как «десятка» с ними встретится, если же под прессингом просто выбивали вперёд — эффективность «десяток» снижалась.

Чтобы противостоять этому качественному давлению и доходить до своих лучших игроков с мячом, мыслящие чуть впереди остальных тренеры и стали использовать тех, кого обычно считают «десятками», ниже на футбольном поле . Много передач до выхода на «десятку» делать теперь не нужно: за три-четыре паса ты достигаешь игрока, который качественнее остальных выходит из-под давления и использует сканирование и обманные движения корпусом как инструмент.

Юрген Клопп Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Остаётся один вопрос: если мы всё же потеряем мяч, а наша «десятка» окажется достаточно глубоко, разве это не бьёт по оборонительному балансу нашей команды? Нами принято считать, что такого футболиста в обороне лучше использовать подальше от своих ворот — он не будет так эффективен, как дополнительный опорный полузащитник.

Тот же Юри Тилеманс объясняет, почему не нужно считать это проблемой.

Юри Тилеманс полузащитник «Астон Виллы» «Игра в одной линии с нападающим сегодня требует большего из-за прессинга, потому что ты должен иметь в виду защитников, центральных полузащитников за спиной и опорного соперников, который опускается за мячом. В таких ситуациях ты постоянно оказываешься в ситуациях, где вас с нападающим двое, а соперников — трое. Ниже, в опорной зоне, действуют более зональные принципы, лишь иногда тебе приходится прессинговать».

То есть: так как прессинг в том или ином виде применяют сегодня практически все команды на планете, чтобы играть в одной линии с нападающим, ты должен быть более динамичным игроком и тратить больше физических и эмоциональных ресурсов. Для «десятки» по духу это не лучший вариант. Ему лучше переждать в обороне, скапливая физические и эмоциональные ресурсы. А также наблюдая за тем, как располагаются соперники и партнёры относительно соперников, чтобы моментально отдать точную голевую передачу – настолько быструю, какая получилась у Тилеманса в матче с «Ноттингем Форест».