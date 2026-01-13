Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байё — Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 14 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: «Челси» — «Арсенал», Кубок Африки, Овечкин и Малкин в НХЛ и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 января 2026 года
Комментарии
Горячее 14 января: Сенегал — Египет и Нигерия — Марокко, «Реал» в Кубке Испании, хоккейное дерби «Динамо» — «Спартак», теннис и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторит ли Кучеров рекорд Ягра?

«Тампа» возродилась и выдала свою лучшую победную серию с сезона-2019/2020, выиграв 10 встреч подряд. А Никита Кучеров уже установил рекорд XXI века по продолжительности серии матчей с несколькими очками (девять игр) среди европейских игроков. Рекорд всех времён – 10 матчей подряд с 2+ очками – принадлежит великому Яромиру Ягру. И у Никиты, который набрал запредельную форму, есть все шансы его как минимум повторить.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Никита в огне:
Никита Кучеров вышел на первое место в НХЛ по количеству серий из 10 матчей с очками

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Овечкин в пятом матче подряд?

Александр Овечкин, как обычно, раскочегаривается ближе ко второй половине сезона. На его счету уже 20 голов в 46 матчах, и в последних четырёх встречах он ещё не уходил со льда без заброшенной шайбы. Получится ли продлить эту серию?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Разбираем на атомы противостояние Овечкина и Кросби в НХЛ:
20 лет противостоянию Ови и Сида. Большой спецпроект «Чемпионата»
20 лет противостоянию Ови и Сида. Большой спецпроект «Чемпионата»

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион поквитается со «шпорами»?

«Оклахома» в этом сезоне страдает в большинстве своём от рук одной команды — «Сан-Антонио». Действующим чемпионам ещё ни разу не удалось выиграть у «Спёрс», уступив трижды. При этом одно из поражений случилось в полуфинале Кубка НБА. Вембаньяма и компания не позволили «Тандер» побороться за трофей. Месть Гилджес-Александера близка или «Оклахому» ждёт очередная неудача?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Были ли причины для недовольства?
Судьи переборщили? Тренер «Бостона» шесть раз повторил одну фразу после проигранного матча
Судьи переборщили? Тренер «Бостона» шесть раз повторил одну фразу после проигранного матча

🎾 7:30*: Диана Шнайдер (Россия, 9) — Катержина Синякова (Чехия, LL), Аделаида, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Аделаида (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 07:30 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Катержина Синякова
46
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Интрига: доберётся ли Шнайдер до первого в сезоне четвертьфинала?

Диана Шнайдер успешно стартовала на «пятисотнике» в Брисбене, одолев на старте финалистку US Open — 2021 Лейлу Фернандес. Теперь, чтобы пробиться в первый четвертьфинал в сезоне, россиянке необходимо справиться с лаки-лузером Катержиной Синяковой из Чехии. Девушки ранее играли дважды, и счёт пока равный — 1-1. В Аделаиде-2025 сильнее была Шнайдер, а в Ухане-2025 — Синякова. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Юлия Путинцева — Эмма Наварро.

WTA. Турнирная сетка. Аделаида
Диана успешно стартовала на «пятисотнике»:
Мирра пробилась в 1/4 финала «пятисотника» в Аделаиде. Шнайдер остановила финалистку ТБШ
Мирра пробилась в 1/4 финала «пятисотника» в Аделаиде. Шнайдер остановила финалистку ТБШ

⛸️ 15:55: Фигурное катание, чемпионат Европы

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Короткая программа
14 января 2026, среда. 15:55 МСК
Не началось
Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Короткая программа
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Губанова побороться за медаль?

Чемпионат Европы — 2026 станет последней проверкой для фигуристов из Старого Света перед Олимпийскими играми в Милане. В парном катании основная борьба развернётся между грузинским дуэтом Метёлкина/Берулава и немцами Хазе/Володин. Серебряные призёры прошлогоднего первенства Конти/Мачии снялись из-за травмы, так что золото, скорее всего, будут разыгрывать именно эти две пары.

В женском одиночном катании за титул побороться могут сразу несколько спортсменок: и Анастасия Губанова, и Луна Хендрикс, и действующая победительница Нина Петрыкина. Накануне Олимпиады женщинам будет важно показать себя и свои претензии на медали уже самих Игр.

Статистика чемпионата Европы
Самые ожидаемые события 2026 года:
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Рейтинг
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий

🎯 16:30: Кубок мира, этап 5, женщины, 4x6 км, эстафета

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
14 января 2026, среда. 16:30 МСК
Не началось

Интрига: выиграют ли француженки вторую эстафету подряд?

В Оберхофе сборная Франции сотворила красоту. «Трёхцветные» крайне уверенно выиграли женскую эстафету с солидным преимуществом. Составить конкуренцию девушкам не смог никто. Получится ли у француженок повторить такой же трюк в Рупольдинге? Тем более это будет заключительная эстафета перед Олимпиадой.

Статистика Кубка мира по биатлону
Похоже, Франция — главный претендент на золото Игр:
Французские биатлонистки выиграют эстафету на Олимпиаде. Они доказали это уже сейчас!
Французские биатлонистки выиграют эстафету на Олимпиаде. Они доказали это уже сейчас!

🏀 17:00: «Уралмаш» — УНИКС, WINLINE Basket Cup

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: последний матч для Вергуна?

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко заявил, что команду ждут серьёзные изменения после встречи с «Пари НН» и УНИКСом. Скорее всего, это коснётся как некоторых игроков, так и тренерского штаба во главе с Ростиславом Вергуном. Но, конечно, всё зависит от результата матча с казанцами. Поэтому будет интересно понаблюдать за «Уралмашем», загнанным в угол.

Турнирная таблица Winline Basket Cup
Последний топ-матч уральцев:
«Уралмашу» нужны перемены. «Локо» хватило четверти, чтобы вырвать победу в Единой лиге
«Уралмашу» нужны перемены. «Локо» хватило четверти, чтобы вырвать победу в Единой лиге

🏀 19:00: МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая победа нового тренера?

Дебют Томислава Томовича в «Локомотиве-Кубань» пришёлся на поражение от «Енисея». Вряд ли сербский специалист рассчитывал на такое, однако у него было слишком мало времени, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных. Теперь на очереди ещё один неуступчивый соперник — МБА-МАИ, которая дома бьётся до конца. Краснодарцы победят?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Чудо от «Енисея»!
Ещё одна сенсация от «Енисея»! Клуб омрачил дебют нового тренера «Локо»
Ещё одна сенсация от «Енисея»! Клуб омрачил дебют нового тренера «Локо»

🏒 19:30: «Торпедо» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как скажется на «Локомотиве» пятидневный простой?

«Локомотив» после выезда, закончившегося победой над «Сибирью», отдыхал пять дней (и за это время успел уступить лидерство в Западной конференции «Северстали») и теперь начнёт домашнюю серию матчем с «Торпедо». Которое, в свою очередь, точно находится в игровом тонусе – накануне была одержана волевая победа над московским «Динамо».

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
В паузе между матчами ярославцы продлили соглашение с Радуловым:
Контракт Радулова — главное событие в КХЛ в новом году. Ключевые детали сделки
Контракт Радулова — главное событие в КХЛ в новом году. Ключевые детали сделки

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Шанхай» сыграет в первом матче после официального ухода Галлана?

Жерар Галлан, отсутствовавший на скамейке «Шанхая» с конца декабря по состоянию здоровья, официально покинул клуб, решив остаток сезона посвятить своему восстановлению. Всё это время его замещал Майк Келли – пока он и продолжит это делать. Как «Шанхай» отреагирует на эти изменения и сможет ли переломить ситуацию в противостоянии со СКА, где последние три матча остались за армейцами?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Уже ползёт слух, что «Шанхай» хочет пригласить вместо Галлана Воробьёва:
Одна из самых необычных отставок в истории КХЛ! Здоровье подвело чемпиона мира из Канады
Одна из самых необычных отставок в истории КХЛ! Здоровье подвело чемпиона мира из Канады

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сравняет ли «Спартак» счёт по личным встречам в дерби с «Динамо»?

У «Спартака» серия московских дерби – накануне красно-белые сыграли с ЦСКА, теперь на очереди «Динамо». По личным встречам с бело-голубыми команда Алексея Жамнова пока что уступает, уступив в двух матчах с сухим счётом и выиграв лишь один. Смогут ли взять реванш?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
После игры с ЦСКА Жамнов остался недоволен своими подопечными:
«Не лучшая игра в нашем исполнении». Алексей Жамнов — о поражении «Спартака» от ЦСКА

⚽️ 🎦 20:00: Сенегал — Египет, Кубок африканских наций, 1/2 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Сенегал
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Мане превзойдёт Салаха?

Две африканские легенды Садио Мане и Мохамед Салах довели свои сборные до полуфинала Кубка Африки. Сенегал оказался в этой стадии ожидаемо: команда уверенно выглядела по ходу турнира и в принципе является одним из фаворитов. Ведь во всех предыдущих встречах они отлично справлялись с конкурентами. Что не скажешь об их соперниках: да, с точки зрения результата всё неплохо (всего одна ничья), а вот по игре есть вопросы. До полуфинала египтянам периодически везло. Но не факт, что удача останется в матче с таким статусным соперником.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Как Египет добрался до полуфинала:
Ярчайшее шоу с пятью голами и победным от Салаха! Египет выбил чемпиона Кубка Африки
Видео
Ярчайшее шоу с пятью голами и победным от Салаха! Египет выбил чемпиона Кубка Африки

⚽️ 20:30: «Наполи» — «Парма», Серия А, 16-й тур

Италия — Серия А . 16-й тур
14 января 2026, среда. 20:30 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Парма
Парма
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Парма» остановит Конте?

Нынешняя «Парма» – неприятный соперник для любой команды. В том числе в гостях. Простой факт: в четырёх последних выездных встречах у «Пармы» ни одного поражения. А в сезоне-2024/2025 они едва ли не лишили неаполитанцев титула, сыграв с ними вничью в предпоследнем туре. Так что команде Конте, которая сейчас гонится за «Интером», точно не будет просто. Однако побеждать, учитывая плотность в таблице, необходимо.

Статистика Серии А
Как «Наполи» спасся в игре с «Интером»:
Мактоминей вытащил «Наполи» в главном матче сезона! Сумасшедшая серия Конте продлилась
Мактоминей вытащил «Наполи» в главном матче сезона! Сумасшедшая серия Конте продлилась

⚽️ 22:30: «Кёльн» — «Бавария», Бундеслига, 17-й тур

Германия — Бундеслига . 17-й тур
14 января 2026, среда. 22:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Кёльн» продолжит падение?

Что может помешать «Баварии» продолжить уверенное доминирование в Бундеслиге? Вопрос риторический. Разве что короткая скамейка. Но и это вряд ли. Недавно «Вольфсбург» получил от команд Компани восемь мячей. Так что обычный разгром – не худшее, что может случиться с их соперником. У «Кёльна» всего три очка в последних семи турах. Что является худшим результатом среди всех немецких команд на конкретном отрезке. А в последней встрече они не смогли победить «Хайденхайм» с последнего места. Поэтому в матче с «Баварией» за них страшно.

Турнирная таблица Бундеслиги
Потенциального новичка «Баварии» хочет «Зенит»?
«Он может стать великим игроком». За кого «Зенит» готов отдать € 30 млн
«Он может стать великим игроком». За кого «Зенит» готов отдать € 30 млн

⚽️ 22:45: «Интер» — «Лечче», Серия А, 16-й тур

Италия — Серия А . 16-й тур
14 января 2026, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лечче
Лечче
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Лечче» остановить «Интер»?

Миланский клуб под руководством Кристиана Киву располагается на первом месте. И не проигрывает уже в семи матчах подряд. Да, никуда не делись проблемы во встречах с конкурентами, однако «Лечче» нельзя отнести к таковым. Команда после возвращения в элиту стабильно борется в зоне вылета, однако раз за разом сохраняет прописку. Да, в начале года они отобрали очки у «Ювентуса», но потом потерпели два поражения. И едва ли стоит ожидать, что у «Интера» с ними возникнут проблемы.

Статистика Серии А
Что Киву дал «Интеру»?
Новая жизнь «Интера». Как Кристиан Киву меняет команду-финалиста ЛЧ
Новая жизнь «Интера». Как Кристиан Киву меняет команду-финалиста ЛЧ

⚽️ 23:00: Нигерия — Марокко, Кубок африканских наций, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Нигерия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: закроет ли оборона Нигерии Диаса?

Сборная Мали – единственная команда, которая смогла забить гол в ворота Марокко. Это случилось ещё на групповом этапе. В остальном болельщики видели только голы марокканцев, в особенности Брайана Диаса, который отличался во всех матчах турнира. Нигерия же привезла на турнир суператакующую команду, которая пропускала в каждой из встреч группового этапа. А вот в плей-офф они наладили игру и в обороне. Ни одного пропущенного гола. Так что нас ждёт суперинтересное противостояние.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Как Нигерия добралась до полуфинала:
Как же расстроили Зидана! Яркая Нигерия просто раскрошила команду его сына на Кубке Африки
Видео
Как же расстроили Зидана! Яркая Нигерия просто раскрошила команду его сына на Кубке Африки

⚽️ 23:00: «Челси» — «Арсенал», Англия — Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Челси» остановить «Арсенал»?

Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор несколько дней назад одержал первую победу, его команда уверенно разгромила «Чарльтон» (5:1). Однако говорить о выздоровлении слишком рано. Всего три победы в 12 встречах во всех турнирах. Так что до уверенности в своих силах далеко. «Арсенал» же преодолел мини-спад и не уступает уже в девяти матчах. И нет особых перспектив, что осечка случится в противостоянии с «Челси». В прошлом сезоне «Арсенал» закончил выступление как раз в полуфинале. В этом можно зайти и в финал.

Статистика Кубка английской лиги
Вы уже знакомы с новым тренером «Челси»?
«Не могу упустить такую возможность». Новый тренер «Челси» — 41-летний ноунейм!
«Не могу упустить такую возможность». Новый тренер «Челси» — 41-летний ноунейм!

⚽️ 23:00: «Альбасете» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли Арбелоа с победы?

После поражения в финале Суперкубка Испании руководство «Реала» приняло отставку Хаби Алонсо. Говорят, он ушёл сам, не справившись с коллективом. Теперь он переходит к Альваро Арбелоа, а с дебютным соперником тренеру определённо повезло. «Альбасете» – команда из второй части Сегунды и явно не живёт амбициями пройти в Кубке «Мадрид». Да, до этого они уже оставили без турнира «Сельту» и «Леганес», однако с «Реалом» такой трюк вряд ли пройдёт. Тем более у команды сейчас кризис – всего одна победа в пяти последних матчах.

Статистика Кубка Испании
Что надо знать про Арбелоа-тренера:
Главное про нового тренера «Реала» Арбелоа. Подтвердит сравнения с Алонсо или путь Зидана?
Главное про нового тренера «Реала» Арбелоа. Подтвердит сравнения с Алонсо или путь Зидана?

⚽️ 23:45: «Порту» — «Бенфика», Кубок Португалии, 1/4 финала

Кубок Португалии . 1/4 финала
14 января 2026, среда. 23:45 МСК
Порту
Порту
Не начался
Бенфика
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оставит ли «Бенфика» без трофея «Порту»?

На своём поле «Порту» в этом сезоне проиграл только раз. И едва ли команда хочет повторять это. Хоть и соперник серьёзный: у «Бенфики» ни одного поражения в чемпионате, но слишком много ничьих. Поэтому на чемпионство они уже едва ли будут претендовать, ведь отставание от «Порту» – 10 очков. А вот зацепиться за что-то в Кубке им под силу. Тем более в одноматчевом противостоянии, когда всё могут решить эпизоды. А ещё не надо забывать, что именно «Бенфика» чаще других выигрывала Кубок. Всего 26 раз. Так что для них этот турнир особенный.

Статистика Кубка Португалии
Громкое возвращение, которое вы могли пропустить:
Шумное возвращение легенды в Европу! Чем Тьяго Силва так хорош даже в 41
Шумное возвращение легенды в Европу! Чем Тьяго Силва так хорош даже в 41
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android