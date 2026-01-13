Топ-события среды: «Челси» — «Арсенал», Кубок Африки, Овечкин и Малкин в НХЛ и баскетбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: повторит ли Кучеров рекорд Ягра?

«Тампа» возродилась и выдала свою лучшую победную серию с сезона-2019/2020, выиграв 10 встреч подряд. А Никита Кучеров уже установил рекорд XXI века по продолжительности серии матчей с несколькими очками (девять игр) среди европейских игроков. Рекорд всех времён – 10 матчей подряд с 2+ очками – принадлежит великому Яромиру Ягру. И у Никиты, который набрал запредельную форму, есть все шансы его как минимум повторить.

Никита в огне: Никита Кучеров вышел на первое место в НХЛ по количеству серий из 10 матчей с очками

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли Овечкин в пятом матче подряд?

Александр Овечкин, как обычно, раскочегаривается ближе ко второй половине сезона. На его счету уже 20 голов в 46 матчах, и в последних четырёх встречах он ещё не уходил со льда без заброшенной шайбы. Получится ли продлить эту серию?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чемпион поквитается со «шпорами»?

«Оклахома» в этом сезоне страдает в большинстве своём от рук одной команды — «Сан-Антонио». Действующим чемпионам ещё ни разу не удалось выиграть у «Спёрс», уступив трижды. При этом одно из поражений случилось в полуфинале Кубка НБА. Вембаньяма и компания не позволили «Тандер» побороться за трофей. Месть Гилджес-Александера близка или «Оклахому» ждёт очередная неудача?

🎾 7:30*: Диана Шнайдер (Россия, 9) — Катержина Синякова (Чехия, LL), Аделаида, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Шнайдер до первого в сезоне четвертьфинала?

Диана Шнайдер успешно стартовала на «пятисотнике» в Брисбене, одолев на старте финалистку US Open — 2021 Лейлу Фернандес. Теперь, чтобы пробиться в первый четвертьфинал в сезоне, россиянке необходимо справиться с лаки-лузером Катержиной Синяковой из Чехии. Девушки ранее играли дважды, и счёт пока равный — 1-1. В Аделаиде-2025 сильнее была Шнайдер, а в Ухане-2025 — Синякова. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Юлия Путинцева — Эмма Наварро.

⛸️ 15:55: Фигурное катание, чемпионат Европы

Интрига: сможет ли Губанова побороться за медаль?

Чемпионат Европы — 2026 станет последней проверкой для фигуристов из Старого Света перед Олимпийскими играми в Милане. В парном катании основная борьба развернётся между грузинским дуэтом Метёлкина/Берулава и немцами Хазе/Володин. Серебряные призёры прошлогоднего первенства Конти/Мачии снялись из-за травмы, так что золото, скорее всего, будут разыгрывать именно эти две пары.

В женском одиночном катании за титул побороться могут сразу несколько спортсменок: и Анастасия Губанова, и Луна Хендрикс, и действующая победительница Нина Петрыкина. Накануне Олимпиады женщинам будет важно показать себя и свои претензии на медали уже самих Игр.

🎯 16:30: Кубок мира, этап 5, женщины, 4x6 км, эстафета

Интрига: выиграют ли француженки вторую эстафету подряд?

В Оберхофе сборная Франции сотворила красоту. «Трёхцветные» крайне уверенно выиграли женскую эстафету с солидным преимуществом. Составить конкуренцию девушкам не смог никто. Получится ли у француженок повторить такой же трюк в Рупольдинге? Тем более это будет заключительная эстафета перед Олимпиадой.

🏀 17:00: «Уралмаш» — УНИКС, WINLINE Basket Cup

Интрига: последний матч для Вергуна?

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко заявил, что команду ждут серьёзные изменения после встречи с «Пари НН» и УНИКСом. Скорее всего, это коснётся как некоторых игроков, так и тренерского штаба во главе с Ростиславом Вергуном. Но, конечно, всё зависит от результата матча с казанцами. Поэтому будет интересно понаблюдать за «Уралмашем», загнанным в угол.

🏀 19:00: МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: первая победа нового тренера?

Дебют Томислава Томовича в «Локомотиве-Кубань» пришёлся на поражение от «Енисея». Вряд ли сербский специалист рассчитывал на такое, однако у него было слишком мало времени, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных. Теперь на очереди ещё один неуступчивый соперник — МБА-МАИ, которая дома бьётся до конца. Краснодарцы победят?

🏒 19:30: «Торпедо» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как скажется на «Локомотиве» пятидневный простой?

«Локомотив» после выезда, закончившегося победой над «Сибирью», отдыхал пять дней (и за это время успел уступить лидерство в Западной конференции «Северстали») и теперь начнёт домашнюю серию матчем с «Торпедо». Которое, в свою очередь, точно находится в игровом тонусе – накануне была одержана волевая победа над московским «Динамо».

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как «Шанхай» сыграет в первом матче после официального ухода Галлана?

Жерар Галлан, отсутствовавший на скамейке «Шанхая» с конца декабря по состоянию здоровья, официально покинул клуб, решив остаток сезона посвятить своему восстановлению. Всё это время его замещал Майк Келли – пока он и продолжит это делать. Как «Шанхай» отреагирует на эти изменения и сможет ли переломить ситуацию в противостоянии со СКА, где последние три матча остались за армейцами?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сравняет ли «Спартак» счёт по личным встречам в дерби с «Динамо»?

У «Спартака» серия московских дерби – накануне красно-белые сыграли с ЦСКА, теперь на очереди «Динамо». По личным встречам с бело-голубыми команда Алексея Жамнова пока что уступает, уступив в двух матчах с сухим счётом и выиграв лишь один. Смогут ли взять реванш?

После игры с ЦСКА Жамнов остался недоволен своими подопечными: «Не лучшая игра в нашем исполнении». Алексей Жамнов — о поражении «Спартака» от ЦСКА

⚽️ 🎦 20:00: Сенегал — Египет, Кубок африканских наций, 1/2 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Мане превзойдёт Салаха?

Две африканские легенды Садио Мане и Мохамед Салах довели свои сборные до полуфинала Кубка Африки. Сенегал оказался в этой стадии ожидаемо: команда уверенно выглядела по ходу турнира и в принципе является одним из фаворитов. Ведь во всех предыдущих встречах они отлично справлялись с конкурентами. Что не скажешь об их соперниках: да, с точки зрения результата всё неплохо (всего одна ничья), а вот по игре есть вопросы. До полуфинала египтянам периодически везло. Но не факт, что удача останется в матче с таким статусным соперником.

⚽️ 20:30: «Наполи» — «Парма», Серия А, 16-й тур

Интрига: «Парма» остановит Конте?

Нынешняя «Парма» – неприятный соперник для любой команды. В том числе в гостях. Простой факт: в четырёх последних выездных встречах у «Пармы» ни одного поражения. А в сезоне-2024/2025 они едва ли не лишили неаполитанцев титула, сыграв с ними вничью в предпоследнем туре. Так что команде Конте, которая сейчас гонится за «Интером», точно не будет просто. Однако побеждать, учитывая плотность в таблице, необходимо.

⚽️ 22:30: «Кёльн» — «Бавария», Бундеслига, 17-й тур

Интрига: «Кёльн» продолжит падение?

Что может помешать «Баварии» продолжить уверенное доминирование в Бундеслиге? Вопрос риторический. Разве что короткая скамейка. Но и это вряд ли. Недавно «Вольфсбург» получил от команд Компани восемь мячей. Так что обычный разгром – не худшее, что может случиться с их соперником. У «Кёльна» всего три очка в последних семи турах. Что является худшим результатом среди всех немецких команд на конкретном отрезке. А в последней встрече они не смогли победить «Хайденхайм» с последнего места. Поэтому в матче с «Баварией» за них страшно.

⚽️ 22:45: «Интер» — «Лечче», Серия А, 16-й тур

Интрига: сможет ли «Лечче» остановить «Интер»?

Миланский клуб под руководством Кристиана Киву располагается на первом месте. И не проигрывает уже в семи матчах подряд. Да, никуда не делись проблемы во встречах с конкурентами, однако «Лечче» нельзя отнести к таковым. Команда после возвращения в элиту стабильно борется в зоне вылета, однако раз за разом сохраняет прописку. Да, в начале года они отобрали очки у «Ювентуса», но потом потерпели два поражения. И едва ли стоит ожидать, что у «Интера» с ними возникнут проблемы.

⚽️ 23:00: Нигерия — Марокко, Кубок африканских наций, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: закроет ли оборона Нигерии Диаса?

Сборная Мали – единственная команда, которая смогла забить гол в ворота Марокко. Это случилось ещё на групповом этапе. В остальном болельщики видели только голы марокканцев, в особенности Брайана Диаса, который отличался во всех матчах турнира. Нигерия же привезла на турнир суператакующую команду, которая пропускала в каждой из встреч группового этапа. А вот в плей-офф они наладили игру и в обороне. Ни одного пропущенного гола. Так что нас ждёт суперинтересное противостояние.

⚽️ 23:00: «Челси» — «Арсенал», Англия — Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Челси» остановить «Арсенал»?

Новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор несколько дней назад одержал первую победу, его команда уверенно разгромила «Чарльтон» (5:1). Однако говорить о выздоровлении слишком рано. Всего три победы в 12 встречах во всех турнирах. Так что до уверенности в своих силах далеко. «Арсенал» же преодолел мини-спад и не уступает уже в девяти матчах. И нет особых перспектив, что осечка случится в противостоянии с «Челси». В прошлом сезоне «Арсенал» закончил выступление как раз в полуфинале. В этом можно зайти и в финал.

⚽️ 23:00: «Альбасете» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: начнёт ли Арбелоа с победы?

После поражения в финале Суперкубка Испании руководство «Реала» приняло отставку Хаби Алонсо. Говорят, он ушёл сам, не справившись с коллективом. Теперь он переходит к Альваро Арбелоа, а с дебютным соперником тренеру определённо повезло. «Альбасете» – команда из второй части Сегунды и явно не живёт амбициями пройти в Кубке «Мадрид». Да, до этого они уже оставили без турнира «Сельту» и «Леганес», однако с «Реалом» такой трюк вряд ли пройдёт. Тем более у команды сейчас кризис – всего одна победа в пяти последних матчах.

⚽️ 23:45: «Порту» — «Бенфика», Кубок Португалии, 1/4 финала

Интрига: оставит ли «Бенфика» без трофея «Порту»?

На своём поле «Порту» в этом сезоне проиграл только раз. И едва ли команда хочет повторять это. Хоть и соперник серьёзный: у «Бенфики» ни одного поражения в чемпионате, но слишком много ничьих. Поэтому на чемпионство они уже едва ли будут претендовать, ведь отставание от «Порту» – 10 очков. А вот зацепиться за что-то в Кубке им под силу. Тем более в одноматчевом противостоянии, когда всё могут решить эпизоды. А ещё не надо забывать, что именно «Бенфика» чаще других выигрывала Кубок. Всего 26 раз. Так что для них этот турнир особенный.