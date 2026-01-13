Закупка «Спартака» и «Торпедо», «КАМАЗ» растащили. Разбор главных трансферов Первой лиги

В Костроме высадился целый десант из легионеров. Приехал даже вратарь из Аргентины!

Команды Лиги Pari мощно готовятся к весенней части сезона. Переходов очень много – самое время разобрать главные сделки на данный момент.

Амур Калмыков — из «Арсенала» в «Спартак» (Кострома)

Серьёзное вложение по формату «здесь и сейчас». 31-летний Калмыков – один из лучших форвардов лиги. На старте сезона создал мощную связку с Эдарлином Рейесом (который ударился в бега и не вернулся в «Арсенал» после отпуска). В 21 матче Калмыков оформил 8+3 по «гол+пас».

Мощный (192 см) нападающий, который постоянно находит моменты в чужой штрафной. Калмыков не зависит от одного сценария – одинаково опасен при подачах, прострелах и позиционных атаках. По данным СМИ, сумма трансфера составила порядка 10-15 млн рублей.

Костромичи закончили первую часть сезона на четвёртом месте. Переход звёздного по меркам Первой лиги нападающего – сильный ход для закрепления своих позиций. Тем более «Спартаку» давно была нужна крутая «девятка».

Давид Хубаев — из «КАМАЗа» в «Спартак» (Кострома)

Ещё один громкий трансфер от «Спартака». 31-летний Хубаев воспользовался пунктом в контракте – можно было без трансферной компенсации покинуть клуб в случае ухода Ильдара Ахметзянова. Большая потеря для «КАМАЗа» – Хубаев был одним из лидеров команды. В этом сезоне сыграл 19 встреч, оформил 4+1 по «гол+пас».

По своему профилю это классический опорный полузащитник: большой объём работы без мяча, постоянное участие в единоборствах, контроль центральной зоны. Через Хубаева строились многие атаки «КАМАЗа» + он сам продуктивно подключался к атакам вторым темпом. «Спартак» получил опытного бойца, который поможет команде как в игровом, так и в ментальном плане.

Руслан Апеков — из «КАМАЗа» в «Торпедо»

«КАМАЗ» ожидаемо растаскивают на части. Впрочем, это происходило и при Ахметзянове, который каждое летом собирал команду заново. Уход тренера в «Оренбург» лишь ускорил исход лидеров. А ведь ещё и Даниил Моторин (4+2 в 17 матчах) вернулся в «Рубин» – клуб отозвал 21-летнего нападающего из аренды.

25-летний воспитанник «Краснодара» в этом сезоне оформил 8+1 по «гол+пас» в 18 встречах. Был главной ударной силой «КАМАЗа» на левом краю атаки – смещался в центр, завершал атаки сам. Как, например, в матче с «Уралом» (5:1):

У Апекова были варианты в РПЛ, но «Торпедо» предложило комфортные финансовые условия – вингеру подняли зарплату в два раза. По данным журналиста Сергея Ильёва, сумма сделки составила 5 млн рублей (половина из них достанется «Акрону»).

Константин Савичев — из «Акрона» в «Торпедо»

Воспитанник «Спартака» прошёл с «Акроном» путь от Первой лиги до РПЛ. Савичев долгое время был ключевым игроком команды – выходил на поле с капитанской повязкой и закрывал правый фланг обороны.

Однако в этом сезоне 31-летний защитник сначала проиграл конкуренцию Дмитрию Пестрякову, а потом и боливийцу Йомару Роче. У Савичева были варианты в Первой лиге ещё летом, но он остался в «Акроне». Сыграл в итоге шесть матчей в РПЛ – провёл на поле всего 424 минуты.

В Первой лиге качества Савичева ещё могут пригодиться. Но для этого надо выиграть конкуренцию у Глеба Шевченко. Впрочем, в нестабильном «Торпедо» возможен любой вариант схемы и состава. Всё зависит от предпочтений Олега Кононова.

Садыг Багиев — из «СКА-Хабаровск» в «Торпедо»

22-летний Багиев ещё попадает под правило «лимитчиков», что увеличивает его шансы на игру в основе «Торпедо». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 150 тыс.

В этом сезоне Багиев сыграл 18 матчей за «СКА-Хабаровск» – оформил 1+1 по «гол+пас». Рослый (189 см) центральный полузащитник с большим объёмом оборонительной работы. В среднем совершает 5,46 отбора за встречу, что гораздо выше среднего по лиге. Также у Багиева высокие показатели по возвратам мяча – 21,29 в среднем за игру.

Дмитрий Калайда — из «Пари НН» в «Торпедо»

И ещё одна покупка от «Торпедо». «Пари НН» выручил за 20-летнего игрока € 100 тыс. (по данным Transfermarkt). Сделка на перспективу.

Калайда – воспитанник ЦСКА. Мощно выступал на уровне ЮФЛ и МФЛ. В начале 2024-го перебрался в «Пари НН». Последний год провёл в аренде в «Амкаре-Пермь». Получилось сильно – 5+6 в 24 матчах и повышение в классе.

Дмитрий хорош на мяче – ещё в академии ЦСКА стрелял голевыми передачами + завершает атаки самостоятельно. Посмотрим, как проявит себя в сложных условиях «Торпедо».

Дмитрий Тихий — из «Серикспора» в «Волгу» (Ульяновск)

Последние два сезона Тихий провёл за рубежом – выступал за армянский «Урарту», потом перебрался в «Серикспор» Туфана Садыгова, где воссоединился с Сергеем Юраном. Сыграл семь встреч – мог больше, но помешал перелом глазницы. После ухода тренера 33-летний защитник пропал с радаров и ни разу не засветился в заявке.

«Волга» – неожиданный вариант для продолжения карьеры. Команда борется за выживание. Однако при этом показывает интересный футбол. Возможно, Михаил Белов вдохновил опытного футболиста на переезд в Ульяновск. Тихий – центральный защитник, за спиной у которого 79 матчей в РПЛ и более 140 игр в Первой лиге.

Для «Волги» – неплохое усиление. Центр обороны – одна из самых проблемных зон команды. Тихий хорошо читает эпизоды, но ограничен в скорости и в обороне на пространстве. Будет интересно, как проявит себя на стандартах – в «Волге» этому компоненту уделяют особое внимание.

Егор Бабурин — свободный агент в «Волгу»

Зимой «Торпедо» расторгло контракт с Бабуриным. В последние годы у вратаря действительно не было стабильного места в основе, однако за его плечами солидный опыт выступлений как в РПЛ, так и в Первой лиге.

«Волге» очень повезло. Бабурину 32 года, это самый расцвет для голкипера. В условиях, когда Егор чувствует, что он железный №1, проявляются его самые сильные качества. А еще это специалист по пенальти – можно вспомнить сезон РПЛ-2022/2023, когда Бабурин взял три удара с «точки», играя за «Торпедо».

Интересно, что из-за Бабурина «Волга» рассталась с Алексеем Кеняйкиным. 27-летний вратарь через грязь (в буквальном смысле – речь о матче с «КАМАЗом» в ноябре 2024-го) и пот вырвал место в старте, отодвинув Владимира Шайхутдинова. Но не пошёл на понижение зарплаты. Безжалостная ульяновская бухгалтерия.

Максим Воронов — из «Урала» в ЦСКА

Редкий случай, когда клуб РПЛ находит усиление в Первой лиге. Ещё и за деньги. Есть самые разные данные о сумме трансфера – кто-то писал вообще про € 5 млн. Портал Transfermarkt остановился на € 2 млн.

Впечатляющий карьерный рывок для 18-летнего уроженца Тюмени. Воронов прошёл через школу «Урала» и стремительно ворвался в основу – уже в 16 лет забил свой первый гол в Первой лиге. Всего провёл за клуб 40 встреч во всех турнирах, оформил 9+3 по «гол+пас».

Резкий и хладнокровный не по годам Воронов должен был стать звездой «Урала», однако теперь у него совершенно новый вызов. Потеря для Первой лиги – Максим тут часто зажигал.

Игорь Коновалов — из «Динамо Брест» в «Черноморец»

28-летний Коновалов вернулся в российский футбол. Нынешний сезон полузащитник начинал в брестском «Динамо», где провёл 13 матчей, после чего воспользовался пунктом в контракте и расторг соглашение.

Коновалов выступал в РПЛ за «Рубин», «Ахмат», «Арсенал», «Урал» и «Кубань» – 113 встреч в сумме. Также поиграл в Первой лиге за «Торпедо», «СКА-Хабаровск» и упомянутую выше «Кубань». Коновалов – центральный полузащитник, который часто отвечает за первый пас и ритм игры. Самое подходящее название его роли – оттянутый плеймейкер.

По Коновалову есть два вопроса. Первый – как он впишется в состав при новом тренере. Вадим Евсеев уехал в махачкалинское «Динамо», сейчас командой руководит Эдуард Саркисов. Второй – как Коновалов уживётся с Ильёй Жигулёвым, который отвечает за игру в пас в центре поля. В любом случае – интересная сделка.

Фарук Гогич и Джёрдже Пантелич — из «Радник Биелина» (Босния) в «Спартак» (Кострома)

В Костроме теперь собирают не только звёзд Первой лиги. Команда вышла на иностранный рынок. Клуб впервые в своей истории подписал легионеров. Сразу два пришли из боснийского «Радник» Биелина.

26-летний босниец Гогич – мощный опорник с ростом 192 см. Его профиль – разрушение атак соперника и работа в единоборствах. Но при этом Гогич опасен у чужих ворот. В сезоне-2022/2023 он наколотил девять голов в 16 матчах за «Будучность» Бановичи. Подключается к стандартам и иногда выдаёт интересные передачи из глубины.

Сербу Пантеличу тоже 26 лет. Профильная роль – правый вингер. Может сыграть и на левом краю – в этом сезоне закрывал в «Раднике» как раз эту позицию (оформил 3+1 в 18 встречах чемпионата). Конкуренция на флангах атаки у «Спартака» небольшая, поэтому Пантелича мы весной можем увидеть и в старте.

Даниэль Саппа — из «Сан-Мигель» (Аргентина) в «Спартак» (Кострома)

Необычное решение вратарского вопроса от «Спартака». В первой части сезона костромичи использовали трёх вратарей – в разное время в рамке засветились Михаил Гайдаш, Сергей Ещенко и Никита Корец. Никто так и не показал себя местным Жоаном Гарсией.

В итоге в Кострому едет 30-летний аргентинец Саппа. Вот уж действительно занесло человека. Опытный вратарь выступал за «Сан-Мигель» из второго национального дивизиона Аргентины. В минувшем сезоне Саппа сыграл 33 матча: 15 из них – «на ноль».

Саппа – воспитанник «Эстудиантеса». Почти всю карьеру провёл на родине, но немного поиграл в Чили – за «Палестино» и «Депортес Икике». Давно в ФНЛ не было вратарей-иностранцев, но «Спартак» и здесь решил удивить. Рост Саппы – 193 см. Вратарь южноамериканской школы – с доминированием на выходах и акробатическим стилем сейвов.

Егор Данилкин — из «Торпедо» в «Ротор»

По слухам, в «Торпедо» едет Кирилл Гоцук, поэтому 30-летнему Данилкину просто не нашлось места в ближайших планах клуба. Контракт расторгли по обоюдному согласию.

Воспитанник «Динамо», за спиной у которого более 50 матчей в РПЛ (в основном за «Химки»), получил несколько предложений и в итоге перебрался в «Ротор». Волгоградцы как раз затеяли небольшую перестройку в обороне и расстались с Алексеем Шумских и Андреем Семёновым (не путать с Семёновым, которого уничтожили бельгийцы на Евро-2020). Также к уходу из «Ротора» близок Максим Швецов.

Данилкин забирает 71,6% верховых единоборств и выигрывает 88,46% отборов – довольно приличные показатели. Не самый скоростной и ловкий, но крепкий центрдеф. Добавит «Ротору» глубины.

Батраз Гурциев — из «СКА-Хабаровск» в «Сокол»

Гурциев вернулся в Саратов. Уже выступал здесь во второй половине сезона-2024/2025 – помог «Соколу» выжить в Первой лиге, оформив 4+1 по «гол+пас» в 12 матчах. В Хабаровске Гурциев был основным и даже отметился дублем в встрече с «Енисеем» (2:1). Но к осени Алексей Поддубский перешёл на схему с тремя центральными защитниками – 27-летний вингер сразу потерял место в старте. За последние 10 туров провёл на поле всего 20 минут.

«Сокол» позвал Гурциева обратно. Очевидное усиление – прошлой весной Батраз по-настоящему расвёл в Саратове. Также «Сокол» увёз из Хабаровска 24-летнего форварда Максима Кутового. Лишним не будет, тем более Младену Кашчелану снова предстоит тяжёлая борьба за выживание. Ещё отметим переход крайнего полузащитника Дмитрия Сасина, которого отпустили из «Ротора». Ну и арендованный у «Сочи» Роман Пасевич тоже пригодится.

Азер Алиев — свободный агент в «Енисей»

Алиев вернулся в родной клуб спустя 8,5 года. За это время воспитанник красноярского футбола успел поиграть за «Крылья Советов», «Уфу» и «Тамбов» в РПЛ. Алиев даже провёл один матч за сборную Азербайджана – отбегал 45 минут во встрече квалификации Евро-2024 с Австрией (1:4).

С 2022-го Алиев был на контракте в «Нефтчи» (69 матчей во всех турнирах и 2+9 по «гол+пас»). Очень универсальный игрок – начинал в «Енисее» как вингер, но потом поиграл на всех позициях: фланги обороны, центр полузащиты, центр нападения. Сергей Ташуев точно оценит – он любит «многостаночников».

Данил Липовой — из «Арсенала» в «Уфу»

Потенциально хороший трансфер для «Уфы», которая находится в зоне вылета. 26-летний воспитанник «Динамо» осенью потерял место в основе «Арсенала», поэтому расставание выглядит максимально логичным.

Сильные стороны Липового – дриблинг и скорость. Но для стабильной игры в старте нужно выиграть конкуренцию – у «Уфы» уже есть Мигран Агеян, Данил Ахатов и Осман Минатулаев (также не забываем про Алана Хабалова).