«МЮ» возглавила легенда клуба. Что мы знаем о Кэррике-тренере?

Он уже работал с с командой в 2021 году, а теперь получил главный шанс в карьере.

«Манчестер Юнайтед» определился с временным главным тренером. До конца сезона-2025/2026 управлять командой будет экс-полузащитник Майкл Кэррик. Об этом стало известно официально. Во время общения руководству понравились идеи Кэррика. Рассказываем подробнее о работе специалиста до возвращения в «МЮ».

Кэррик – один из главных игроков «Манчестер Юнайтед» в XXI веке

В Манчестере прошли лучшие годы игровой карьеры Кэррика. Полузащитник перебрался на «Олд Траффорд» в 2006 году из «Тоттенхэма» за £ 14 млн + бонусы. Майкл стал пятым в списке самых дорогих покупок «МЮ» в истории на тот момент. Сэр Алекс Фергюсон видел в футболисте замену бывшему капитану команды Рою Кину: Кэррик даже получил по наследству 16-й номер.

Майкл Кэррик, Криштиану Роналду и Алекс Фергюсон Фото: Alex Livesey/Getty Images

На протяжении 11 сезонов англичанин являлся основным игроком «МЮ». Если Майкл был здоров и в форме – он выходил на поле. Лишь в двух сезонах из 12 он провёл меньше 40 встреч за год (в сезоне-2014/2015 серьёзно травмировал лодыжку, а в сезоне-2017/2018 начались проблемы с сердцем).

В сентябре 2017 года Майкл почувствовал себя плохо в матче с «Бёртон Альбион». Последовавшее обследование выявило у него аритмию (нарушение ритма сердце). Он прошёл процедуру абляции для коррекции недуга. После этого Кэррик вернулся в команду, однако провёл за сезон всего пять матчей и в его конце завершил карьеру.

Майкл Кэррик экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» «Приходит время, когда твоё тело говорит, что пора остановиться, сейчас со мной именно это и происходит. Я несколько дней думал о том, стоит ли продолжать играть. Я восстановился и хотел завершить карьеру на своих условиях. Надеюсь, до конца сезона получу немного игрового времени».

За 12 лет в клубе Майкл пять раз выиграл АПЛ, а также взял Кубок Англии, три Кубка лиги, шесть Суперкубков Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира. Кэррик занимает 17-е место в списке игроков «МЮ» по количеству проведённых матчей (464) и аж четвёртое – по количеству титулов (18, впереди только Райан Гиггз, Пол Скоулз и Гари Невилл). Полузащитник стал настоящей легендой, поэтому окончательно расставаться с ним клуб не хотел.

У Майкла уже есть три матча в статусе главного тренера «МЮ». И неплохой опыт в Чемпионшипе

И сразу по завершении игровой карьеры Кэррик стал тренером. Возглавлявший тогда «МЮ» Жозе Моуринью ещё весной 2018-го отметил, что хочет видеть Майкла в своём штабе. Англичанин стал ассистентом португальца и продолжил выполнять обязанности даже после увольнения Особенного. Тогда Кэррик стал помощником нового тренера – Уле-Гуннара Сульшера.

21 ноября 2021 года норвежца отправили в отставку, а Майкла впервые назначили и. о. главного тренера. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» провёл три матча, одержал две победы (во встречах с «Арсеналом» в АПЛ и с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов) и сыграл вничью (с «Челси» в чемпионате). Неплохой результат. Однако боссы манкунианцев назначили временным главным тренером Ральфа Рангника. После этого Кэррик решил покинуть «МЮ». Теперь же Майкла, наоборот, зовут в клуб на должность временного тренера – история совершила оборот на 360 градусов.

Майкл Кэррик — и. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2021 году Фото: Nigel Roddis/Getty Images

Кэррик ждал первой самостоятельной работы почти год. В конце октября 2022-го его позвал выступавший в Чемпионшипе «Мидлсбро». Клуб под его руководством занял четвёртое место в сезоне-2022/2023 и попал в плей-офф. Однако там уступил «Ковентри» и упустил шанс подняться в АПЛ. Впрочем, работа Кэррика всё равно вызвала одобрение. Например, в марте 2023 года он получил награду лучшему тренеру месяца в Чемпионшипе.

«Мидлсбро» старался контролировать мяч, использовать высокий прессинг, переключаться между медленным режимом и контратаками. Основной схемой у Кэррика стала 4-2-3-1 (использовалась в 112 матчах из 136). Ещё во время игровой карьеры Майкла возглавлявший «МЮ» Луи ван Гал называл англичанина «тренером на поле». Теперь же экс-полузащитник окончательно переквалифицировался в это амплуа.

Во втором сезоне с «Мидлсбро» Кэррик вывел команду в полуфинал Кубка английской лиги — впервые с 2004 года. Команда даже выиграла первый матч дома у «Челси» (1:0), но в ответной встрече уступила со счётом 1:6. В Чемпионшипе «Мидлсбро» финишировал восьмым и не добрался даже в плей-офф. Однако Кэррик сохранил свою должность.

Майкл Кэррик в «Мидлсбро» Фото: Clive Rose/Getty Images

3 июня 2024 года англичанин подписал новый трёхлетний контракт с клубом. Но ровно через год покинул «Мидлсбро». Команда заняла 10-е место в чемпионате: отсутствие прогресса в результатах вынудило боссов расстаться с Кэрриком.

Лоббировать возвращение Майкла в «МЮ» начали ещё в сентябре 2025 года. Рене Мёленстен, экс-ассистент сэра Алекса Фергюсона и бывший тренер «Анжи», в интервью BetVictor отметил, что Кэррик – отличный вариант на замену Рубену Амориму: «Кэррик может быть очевидным выбором, если Рубен Аморим уйдёт. Очевидно, что Майкл до сих пор знает многих игроков, которые были в команде, когда он там работал. Так что он ещё и обладает хорошей информацией изнутри. Майкл, очевидно, знает клуб. Он знает, чего ожидают от клуба. Дело не в магии. Дело скорее в здравом смысле, чем в чём-либо другом, вот и всё, и Кэррику его не занимать».

В итоге после увольнения Аморима в начале 2026 года «МЮ» начал поиски временного тренера до конца сезона-2025/2026. Основным кандидатом стал Уле-Гуннар Сульшер, однако в последние пару дней боссы манкунианцев стали склоняться к Кэррику. Забавно, что ранее Майкл помогал именно норвежцу, а теперь «отнимает» у него работу в «Манчестер Юнайтед». Журналист Бен Джейкобс сообщил, что Кэррик будет руководить «МЮ» уже в матче с «Манчестер Сити» (17 января).

Уэйн Руни экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» «Майкл — очень умный тренер, отлично поработавший в «Мидлсбро». Думаю, это действительно удачный вариант. На рынке нет ни одного топового тренера, который на протяжении своей карьеры добивался бы успеха и выигрывал трофеи. Кэррик живёт и дышит клубом — именно это и нужно».

Если же 44-летний специалист покажет отличные результаты и наладит контакт с игроками, то не исключено, что летом 2026 года его окончательно утвердят в статусе главного тренера. Станет ли один из лучших футболистов «МЮ» эпохи Алекса Фергюсона той самой достойной заменой шотландцу?