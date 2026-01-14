Как «Динамо» меняется в межсезонье. Жирков и Шаронов пришли, Бабаев уходит, а что ещё?

«Динамо» хочется пожалеть. Ни один клуб за столь короткое время не сталкивался с таким количеством потрясений. Следим за таймингом: летом руководство обозначило крупный проект с Валерием Карпиным, цель которого представлялась просто: трофеи, привлекательный футбол и движение вперёд. Соглашение должно было действовать до 2028 года. А потом началось: в октябре клуб покинул председатель совета директоров Дмитрий Гафин, в ноябре – уже сам Карпин, а в декабре все окончательно во всём запутались. Вроде бы появился новый босс, но его никак не утверждали. Появился новый тренер, уже работавший с командой, однако руководители сомневались, стоит ли ему давать шанс. Сами результаты при этом тоскливые: 10-е место в МИР РПЛ без какой-либо перспективы побороться даже за тройку. Да, есть Кубок, где можно проявить себя. Однако даже если удастся дойти там до далёких стадий, сезон уже можно назвать провальным.

Что делать в таком случае? Можно было поднять руки вверх, признать всю работу неудачной и засесть за разработку новой стратегии. И публично заявить: то, что будет до лета, клуб не волнует. Но в «Динамо» решили отрегулировать нынешние настройки так, чтобы как минимум не было стыдно. И параллельно подумать над тем, что будет дальше. А пока доверились Ролану Гусеву, которого совсем недавно утвердили главным тренером до конца сезона.

Первые изменения он решил сделать внутри тренерского штаба. Его с высокой долей вероятности покинут два специалиста – Сергей Паршивлюк и Иван Карандашов. Первый исполнял функции ассистента при Личке и Карпине. С Гусевым, видимо, не пошло. Официально об уходе ещё не сообщалось, однако инсайдеры этого ждут. Услуги Карандашова едва ли потребуются ввиду прихода в клуб нового тренера по физподготовке. Эту должность займёт Агустин Киильяборда, у которого есть учёная степень в физиологии и физическом воспитании. Помимо родной Аргентины, он работал в Чили, Парагвае, Египте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

А ещё штаб Гусева усилят два новых тренера – Юрий Жирков и Роман Шаронов. С первым они хорошие друзья, что тоже никогда не скрывалось. Выступали вместе за ЦСКА и выигрывали трофеи. При этом сам Юрий, получивший лицензию А чуть меньше года назад, до этого не работал по профессии. И, судя по интервью, не очень к этому стремился. Однако отказать близкому другу было тяжело. Пока непонятно, чем конкретно будет заниматься Жирков. Как и непонятно, что будет делать Шаронов. До этого у Романа был опыт работы главным – в «Рубине», «Пафосе» и Хабаровске. Однако с 2024-го он в основном мелькал на ТВ и в YouTube-шоу. А ещё ездил на стажировки, в том числе в ЦСКА к Фабио Челестини. Интересно, каково ему будет после работы главным помогать тренеру без соответствующего опыта? Или, может, его роль шире, но мы о ней просто не знаем?

Роман Шаронов Фото: РФС

Изменения грядут и в составе. Вероятный уход Дениса Макарова читался ещё в конце прошлого года. Не каждый игрок готов публично заявить, что ему некомфортно работать под руководством конкретного тренера. Однако Денис это сделал. И агенты наверняка ищут ему новую команду. При этом представитель футболиста Алексей Бабырь довольно жёстко высказался относительно тренера.

«Не может быть такого, что приходит тренер и не даёт сыграть ни минуты. Хотя при других тренерах Денис играл и показывал качественный футбол. Тут чисто личная неприязнь. Я уверен, что прав. Но это футбол, ничего удивительного», – отметил он.

Ещё один не до конца понятный сюжет связан с Ульви Бабаевым. В конце декабря журналист Иван Карпов сообщил о скором переходе динамовского таланта в «Спартак». Однако с того момента – тишина. Более того, недавно Карпов сообщил, что «Динамо» всё-таки ведёт переговоры о продлении соглашения со своим воспитанником, которое истекает следующим летом. Хотя Ульви, вероятно, начнёт подготовку с «двойкой», в «Динамо» он может остаться. Как, кстати, и Бителло. Клуб уведомил: несмотря на большое количество запросов, бразилец прилетит на сбор и начнёт работу.

Слегка удивляет почти полная тишина по потенциальным новичкам. За декабрь и январь, по сути, два малозаметных слуха. Сначала об интересе к португальскому центральному защитнику немецкого «Униона» Диогу Лейте. Потом – к игроку бразильского «Ботафого» Рикардо. На этом всё. Так что к началу подготовки Гусев точно не получит желаемого. Однако трансферное окно официально открывается только 21 января. Времени что-то исправить полно.