«Я видел дриблинг Арбелоа!» История того самого мема про нового тренера «Реала»

Новый главный тренер «Реала» – Альваро Арбелоа. Он заменил Хаби Алонсо, которой отработал с командой лишь половину сезона. Казалось, тренерская перестановка могла случиться, скорее, в середине декабря, но тогда «Реал» одержал несколько побед подряд и Алонсо остался на своём посту. Теперь же поражения в финале Суперкубка Испании оказалось достаточно, чтобы тренер был уволен. Хотя по игре «Реал» смотрелся далеко не безнадёжно в «эль классико».

Официальная версия – расторжение по обоюдному согласию, как это обычно указывается в таких случаях. Были инсайды, что отставка случилась по инициативе Алонсо, но эта информация не нашла подтверждения.

Альваро Арбелоа Фото: ФК «Реал Мадрид»

Теперь командой руководит 42-летний Арбелоа, который раньше тренировал лишь юношескую и молодёжную команды «Реала». Похоже, предполагается, что бывший игрок мадридцев отработает до конца сезона, а потом в топ-клуб придёт более именитый тренер. Среди кандидатов называют в том числе бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Арбелоа был важным футболистом «Реала» и выиграл всё, что только можно. Хотя звездой его всё-таки не назовёшь. В России он известен в первую очередь благодаря мему «Я видел дриблинг Арбелоа!» Эту фразу произнёс комментатор «НТВ Плюс» Василий Уткин во время 1/2 финала Кубка Испании в 2013 году. Удивление было понятно – защитник действительно практически никогда не шёл в обводку.

Тот самый эпизод случился на 40-й минуте «эль классико», когда «Барселона» уступала – 0:1 (и 1:2 по сумме двухматчевого противостояния). Опасная атака «Реала» завершилась дальним ударом Хаби Алонсо, но в штрафной его выстрел заблокировал Дани Алвес.

Удар Хаби Алонсо Фото: Кадр из трансляции

После этого мяч отлетел в центр поля, где его подхватил Арбелоа. По нему играли одновременно Сеск Фабресгас и Андрес Иньеста. Тогда защитник развернулся с мячом, пробросив его между соперниками в сторону ворот «Барселоны». В этот момент на Арбелоа сфолил Иньеста.

Дриблинг Арбелоа Фото: Кадр из трансляции

Дриблинг Арбелоа Фото: Кадр из трансляции

Причём на крупном повторе стало понятно, что полузащитник «Барселоны» действовал достаточно грубо – сзади наступил Арбелоа на левую ногу. После свистка судья показал жёлтую лишь Карлесу Пуйолю, который по ходу этой атаки снёс Криштиану Роналду (тогда игра не была остановлена, чтобы гости завершили атаку). По современным меркам этот матч был аномально жёстким. Когда закончился тайм, то не все смогли уйти с поля – Жорди Альбе потребовались электрокар и помощь медиков. Удивительно, что в этой встрече было показано лишь три жёлтые карточки.

Фол Иньесты Фото: Кадр из трансляции

Ну а со штрафного, который заработал Арбелоа своим дриблингом, «Реал» забить не смог. После навеса до мяча немного не дотянулся Серхио Рамос. Впрочем, гости всё равно смогли обыграть «Барселону» (3:1) и выйти в финал Кубка Испании. Там «Реал» уступил трофей «Атлетико» (1:2).

Для русскоязычной аудитории тот дриблинг остался в памяти даже больше, чем результат встречи. Футбольные комментаторы до сих пор вспоминают знаменитую фразу Уткина и делают к ней отсылки. Например, в прошлом году в 1/2 финала Лиги Европы «Атлетик» – «МЮ» комментатор «Okko Спорт» Павел Чепурин после дриблинга Гарри Магуайра сказал «по конспектам Арбелоа».

Гарри Магуайр Фото: Manchester United via Getty Images

Обводку Арбелоа вспоминал в том числе и сам Уткин. В 2017-м, когда защитник «Реала» закончил играть в футбол, комментатор написал: «Арбелоа завершил карьеру. Я больше не увижу этот дриблинг...»

Мы связались с журналистом Роберто Антолином с радио Cadena COPE, чтобы узнать, насколько в Испании памятен тот дриблинг Арбелоа. Особенно если учитывать, что в трансляции испанский комментатор отреагировал более сдержанно: «Мяч отвоёвывает Арбелоа. Иньеста, очевидный фол от Иньесты». В разговоре с «Чемпионатом» Антолин сказал: «Тот дриблинг был легендарным, но в Испании больше помнят фразу Пике, который назвал Арбелоа тренировочным конусом».