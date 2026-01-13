Фальстарт «Барсы», крутой перехват от «Аталанты» и активность ЦСКА. Трансферы и слухи дня

Новый день – новые трансферы. 13 января не обошлось без важных новостей. Какие сделки состоялись официально, а какие ожидаем в ближайшее время? Рассказываем о самом важном!

Состоявшиеся трансферы

В «Оренбурге» — защитник из Колумбии

ДЖОН ПАЛАСИОС Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбург» объявил о переходе центрального защитника Джона Паласиоса. «Наш клуб пополнил 26-летний центральный защитник из Колумбии. Всю карьеру Джон выступал на родине за местные клубы: «Леонес» Итагуи, «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин». Приветствуем и желаем удачи первому колумбийцу в истории «Оренбурга»!» – сказано в сообщении пресс-службы оренбуржцев. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что сумма трансфера составила $ 600 тыс. 26-летний футболист подписал контракт с «Оренбургом» до лета 2029 года.

«Барса» поспешила с анонсом трансфера

Днём 13 января «Барселона» объявила об аренде защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу. Но через час каталонцы удалили все сообщения. Что случилось? Журналист Альфредо Мартинес сообщил, что саудовскому клубу не был предоставлен документ, требующийся для завершения сделки. Но позже «Барса» опубликовала повторное сообщение – и не удалила его. Канселу официально вернулся в клуб, за который уже выступал с 2023 по 2024 год. За этот период он провёл 42 матча во всех турнирах, забил четыре гола и оформил пять ассистов. Теперь задача Жоау – помочь «Барсе» выиграть Примеру, Лигу чемпионов и Кубок Испании.

Баринов — в ЦСКА

Дмитрий Баринов Фото: ПФК ЦСКА

Сделка по переходу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА официально завершена! Клубы объявили о трансфере 29-летнего россиянина. Баринов – воспитанник академии «Локо». Он провёл за клуб 274 встречи, забил 13 голов, стал чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка, а последние сезоны был капитаном. Теперь же ему предстоит борьба за золото Мир РПЛ с ЦСКА. Контракт Баринова с новым клубом рассчитан до лета 2029 года, полузащитник будет выступать под шестым номером.

Трансферные слухи дня

«Аталанта» провела идеальный перехват Распадори

«Аталанта» обошла «Рому» в борьбе за нападающего «Атлетико» Джакомо Распадори. По информации Фабрицио Романо, бергамаски перехватили 25-летнего игрока в самый последний момент. «Аталанта» предложила Распадори и «Атлетико» более выгодные условия. Сумма трансфера составит € 23-25 млн. Также Романо уже выдал фирменное Here We Go по сделке. Распадори перешёл из «Наполи» в «Атлетико» летом 2025 года. За это время он провёл 15 матчей и забил всего два мяча.

Вернера ждут в США

ТИМО ВЕРНЕР Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер продолжит карьеру в МЛС, сообщает Фабрицио Романо. По данным инсайдера, немец переходит в «Сан-Хосе Эртквейкс». Нападающий подпишет контракт в ближайшие дни после того, как была достигнута устная договорённость. В нынешнем сезоне у 29-летнего Вернера три встречи за «РБ Лейпциг», в которых он не отметился результативными действиями. Ранее Тимо был в аренде в «Тоттенхэме», где за 18 игр также не забил. Вернётся ли уверенность к нападающему в США?

«Динамо» хочет защитника из Бразилии

Московское «Динамо» сделало предложение «Ботафого» о покупке 90% прав на центрального защитника Давида Рикардо за € 7 млн, сообщает журналист Вене Касагранде. По его данным, российский клуб планирует заплатить € 6 млн фиксированной суммы + € 1 млн в виде бонусов. Ранее «Торино» сделал два предложения «Ботафого» по аренде 23-летнего футболиста, однако оба были отклонены.

Алеррандро и ЦСКА: расставание близко?

ЦСКА открыт к переговорам с «Интернасьоналом» по переходу форварда Алеррандро, сообщает Экрем Конур. Бразильский клуб настаивает на аренде 26-летнего футболиста с правом выкупа. Представители Алеррандро также поддерживают возвращение нападающего в Бразилию. Футболист перешёл в ЦСКА зимой 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующий контракт Алеррандро с ЦСКА рассчитан до конца 2027 года. Но из-за слабой результативности форварда москвичи вряд ли будут против продажи.

Канте едет в Стамбул?

Н'Голо Канте Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Фенербахче» сделал официальное предложение полузащитнику Н'Голо Канте, сообщает talkSPORT. По информации источника, француз готов рассмотреть вариант с переездом в Турцию. Сейчас 34-летний футболист выступает в Саудовской Аравии из «Аль-Иттихад». Его контракт с клубом истекает предстоящим летом. Поэтому расставание сейчас – хороший вариант для обеих сторон. Ещё увидим Н'Голо в Лиге чемпионов?

«Барса» планирует оставить Рашфорда

«Барселона» работает над сохранением арендованного у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, клубы провели встречу, на которой обсуждались перспективы полноценного трансфера форварда. «Барса» предпочитает не активировать опцию выкупа в € 30 млн. Вместо этого каталонцы предлагают «Манчестер Юнайтед» меньшую сумму. Также рассматривается идея второй аренды с обязательством выкупа.

