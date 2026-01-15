Плохие новости для Гонду. У аргентинцев в ЦСКА вообще не получается!

Хотя у Лусиано, в отличие от других, есть опыт выступлений в РПЛ. А вы вообще помните всех игроков из Аргентины в московском клубе?

Обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду — одна из главных новостей зимы в российском футболе. Армейцы расстались с защитником сборной России ради атакующего футболиста из Аргентины. У Гонду есть опыт игры в РПЛ, однако стоит заметить, что у футболистов из его страны в ЦСКА не очень получается. Все аргентинские легионеры в составе красно-синих не показали того, чего от них ожидали.

Осмар Феррейра

ЦСКА приобрёл футболиста молодёжной сборной Аргентины в 2004 году. На тот момент Феррейра играл за топовый клуб на родине — «Ривер Плейт». Трансфер обошёлся армейцам в € 2,5 млн. Сам Феррейра сообщил аргентинским журналистам, что получил предложение, от которого не мог отказаться. «Надеюсь, выступления за ЦСКА принесут мне признание», — говорил Феррейра ещё до приезда в Москву.

Осмар Феррейра (слева) Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Президент ЦСКА Евгений Гинер надеялся, что Феррейра со временем вырастет в полноценную звезду. Однако первый же российский сезон для легионера получился, мягко говоря, неудачным. Бо́льшую часть времени Феррейра просидел в запасе, несмотря на то что у него не было проблем со здоровьем.

«Конечно, я был разочарован. На родине считался хорошим игроком, а тут вдруг приехал в Москву — и ничего не получается. Провёл сезон на среднем уровне», — утверждал Феррейра. Осмар частично обвинял в своих неудачах тренера Артура Жорже. По словам аргентинца, тот использовал его на непривычной позиции левого защитника. «Иногда даже не испытывал большого огорчения, что остаюсь в резерве. На мой взгляд, лучше не играть вообще, чем там, где у тебя это получается плохо», — утверждал южноамериканец.

Феррейра проиграл конкуренцию Юрию Жиркову. Осмар ушёл из ЦСКА в 2007 году. Перед этим аргентинец съездил в две аренды — в ПСВ и «Сан-Лоренсо». 23 матча, два гола — очень скромные цифры Феррейры в период игры за армейцев. А затем ЦСКА продал его украинскому «Днепру» за € 3,5 млн. «В России я так и не смог адаптироваться. Очень холодно, да и привычки и обычаи россиян мне не по душе. Чувствовал там себя некомфортно, да и выступать мне не давали», — сокрушался Феррейра после того, как уехал.

Адольфо Гайч

Следующий аргентинец заехал в ЦСКА только в 2020 году. Тогда армейцы заплатили «Сан-Лоренсо» приличную сумму за Адольфо Гайча — € 8,5 млн. Казалось, в Россию едет топ-нападающий, а на деле вышел проблемный актив. Адольфо так и не раскрылся в московской команде. 39 матчей, три гола — достаточно печальная статистика.

Гайч регулярно мотался по арендам — целых шесть раз! Аргентинец прилично поколесил по Европе. Слетал в итальянские «Беневенто» и «Верону», испанскую «Уэску», турецкие «Ризеспор» и «Антальяспор». Последняя «ссылка» – в «Крылья Советов».

Адольфо Гайч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вчера агент форварда подтвердил «Чемпионату», что ЦСКА расторг контракт с форвардом. По информации инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА ради этого заплатил аргентинцу 15 млн рублей. С «Крыльями» документы об уходе также подписаны.

Когда аргентинец оказался в Испании, то назвал причины, по которым так и не адаптировался к России. «Переезд из Аргентины в Россию был резким для меня. Я приехал без тренировок в период пандемии. Прилетел, вышел из самолёта, и меня сразу же отправили на поле. Анализируя это по прошествии времени, я понимаю, что всё произошло очень быстро».

Гайч не показал себя и в «Крыльях». Это признали и председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев, и главный тренер Магомед Адиев. Тот случай, когда футболист останется для болельщиков ЦСКА (да и РПЛ в целом) мемом.

Родриго Вильягра

В марте 2025 года в ЦСКА приехал ещё один аргентинец из «Ривер Плейт». Армейцы заплатили за опорника Вильягру € 3,7 млн. Однако футболист так и не дебютировал за армейцев в сезоне-2024/2025. По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, это было связано с неоптимальными кондициями футболиста. К тому же Вильягра проигрывал конкуренцию одноклубникам. В результате он так и не вышел на поле под руководством Марко Николича.

Родриго Вильягра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В новом сезоне Вильягра появился только в сентябре. Он пропустил первые туры из-за травмы боковой связки колена. Родриго провёл 11 матчей во всех турнирах, однако его никак не назовёшь твердым футболистом основного состава. Теперь же ЦСКА заполучил Дмитрия Баринова. И теперь полузащитник, скорее всего, уедет в аренду в Бразилию.

Лионель Верде, Рамиро Ди Лусиано

Прошедшим летом ЦСКА затащил к себе сразу двух аргентинцев. Из «Унион Санта-Фе» приехал футболист с многообещающим именем — Лионель Верде. Армейцы арендовали футболиста на один сезон. А ещё заплатили «Атлетико Банфилд» € 1,15 млн за флангового защитника Рамиро Ди Лусиано.

Лионель Верде Фото: РИА Новости

Пока и тот, и другой не закрепились в составе красно-синих. Верде вышел в двух первых после трансфера матчах на замену, а дальше присел в глубокий запас. В итоге в первой части сезона он провёл всего четыре встречи во всех турнирах (суммарно 184 минуты). У Ди Лусиано ситуация ещё хуже. В осенней части сезона он провёл на поле 141 минуту. Правда, Рамиро, в отличие от Лионеля, пропустил несколько матчей из-за травмы колена. Но пока прослеживается общая тенденция — у аргентинцев в ЦСКА не получается. Станет ли Гонду исключением?