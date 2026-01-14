«Я был зол. А он не знал, как заговорить со мной». Салах и Мане ненавидят друг друга?

Сенегал и Египет сыграют в полуфинале Кубка Африки. Принципиальная встреча одних из сильнейших сборных континента. А вдвойне интригующим матч становится из-за столкновения Мохамеда Салаха и Садио Мане. Вместе вингеры выступали за «Ливерпуль» на протяжении пяти лет. За это время мерсисайдцы выиграли АПЛ и Лигу чемпионов, а форварды организовали великое трио с Роберто Фирмино. Однако взаимоотношения Салаха и Мане в «Ливерпуле» – сплошные нервы и конкуренция за статус «самого-самого».

Салах и Мане оказались в одной команде летом 2017-го. Мохамед перебрался в «Ливерпуль» из «Ромы» за € 42 млн, а у Мане уже был отличный год за мерсисайдцев. Сезон-2017/2018 перевернул ожидания. Салах стал суперзвездой уровня топ-3 голосования за «Золотой мяч» и наколотил больше 40 голов, из которых 32 пришлись на АПЛ – рекордный на тот момент показатель. Мане быстро сдружился с партнёром по атаке и часто выступал в роли его ассистента. Из семи голевых пасов в том сезоне шесть Садио отдал именно на Салаха. Футболисты были в отличных отношениях, праздновали голы вместе и дружно участвовали в различных шоу от клуба.

Следующий сезон стал поворотным. «Ливерпуль» сделал большой шаг вперёд как команда, а Мане и Салах оказались на одном уровне как в плане роли в атаке, так и в плане результативности. В этот раз они разделили «Золотую бутсу» АПЛ вместе с Пьер-Эмериком Обамеянгом – все трое забили по 22 мяча. Уже тогда появились подозрения, что отношения между Салахом и Мане охладели и они стали воспринимать друг друга как конкуренты. Хотя звёзды сильно помогли «Ливерпулю» добраться до победы в Лиге чемпионов.

Садио Мане и Мохамед Салах в сезоне-2018/2019 Фото: Getty Images

На старте сезона-2019/2020 все сомнения по поводу напряжённости между игроками отпали. В матче АПЛ с «Бёрнли» Салах пожадничал в ситуации, где передача на Мане казалась единственным возможным вариантом для гола. Египтянин получил пас в штрафной, перед ним было двое защитников, а левее – лишь сенегалец. Садио вряд ли бы промахнулся из этой позиции, но Салах решил обыграть оппонентов и потерял мяч. Через две минуты Мане заменили, после чего он активно начал кричать и показывать Клоппу, что был свободен в том эпизоде. Игрока пытались успокоить партнёры, однако тот никак не унимался.

После матча СМИ начали активно обсуждать историю с конфликтом между форвардами. Первым отреагировал Салах, опубликовав созданное болельщиками видео: на нём два ребенка с головами Мохамеда и Садио радостно бегут навстречу друг другу и обнимаются. А за всем этим с улыбкой наблюдает идущий позади Юрген Клопп.

Два ребенка с головами Мохамеда Салаха и Садио Мане Фото: Кадр из видео

Следом высказался и Мане. «Эпизод с Салахом? Такие инциденты часто случаются в футболе. Это не конфликт. Я был разочарован, потому что хотел, чтобы «Ливерпуль» забил. Иногда вам приходится проговаривать друг другу в лицо определённые моменты. Но мы помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше», – цитирует вингера Liverpool Echo.

В 2025 году Садио в интервью Goal уже подробнее рассказал про ту ситуацию.

Садио Мане экс-нападающий «Ливерпуля» «Тогда я был по-настоящему зол, ведь Мо не давал мне пас в тех эпизодах, в которых следовало. На следующий день он захотел поговорить со мной, но не знал, как это сделать. Он думал, что я до сих пор злюсь на него, ведь после той игры мы сразу разъехались по домам и не пересекались. Он спросил: «Мы можем поговорить?» Я ответил: «Да, без проблем, давай». Он сказал: «Ты посчитал, что я не хочу передавать тебе мяч? Когда я получил пас, то не видел тебя и просто хотел пробить по воротам. Честное слово, если у меня будет возможность отдать тебе, я это сделаю». Я ответил: «Не переживай, это уже в прошлом. Я был зол, потому что с твоим качеством игры ты мог бы передавать мне мяч чаще».

Также сенегалец отметил, что тот разговор положительно повлиял на их отношения: «Думаю, с того момента мы сблизились с Мо. Порой так происходит, я не видел в этом чего-то личного. Он просто хочет забивать и забивать. После этого ему сказал: «Мо, я могу тебе помочь, ведь ты так хочешь стать лучшим бомбардиром, у меня нет с этим проблем. Можешь рассчитывать на меня».

Однако спустя год у Садио случился второй срыв. В декабре 2020 года «Ливерпуль» разнёс в гостях «Кристал Пэлас» (7:0), а Клопп заменил Мане при счёте 4:0 на 57-й минуте. Садио хотел набить статистику на сдавшемся сопернике, а вместо этого был вынужден отправиться на скамейку. Ещё и вместо него на поле вышел именно Салах. Мане открыто выразил недовольство решением Клоппа, а потом с грустным лицом наблюдал, как Мохамед отметился двумя голами и ассистом.

А в 2021 году многих удивило поведение сенегальца во встрече «Ливерпуля» с «Челси» (0:1). У Мане была пара возможностей заработать пенальти, но вместо того чтобы упасть после контакта с соперниками, он продолжал бежать за мячом в надежде довести дело до гола. Штатным же пенальтистом мерсисайдцев был Салах.

После матча экс-форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн выдал любопытную теорию: «Был момент в первом тайме, когда каждый фанат команды в мире подумал – сейчас будет пенальти! Я не мог поверить, что Мане не упал. Я не защищаю его, но обычно в таких случаях форварды падают. Мне просто интересно, подумал ли он: «Погодите-ка, я лучше попробую забить, потому что, если не устою на ногах, Салах получит ещё один пенальти». Все мы знаем, как конкурируют игроки атаки, насколько они эгоистичны. Эти форварды боролись за «Золотую бутсу» последние пару сезонов».

Также во встрече с «Челси» Клопп неожиданно заменил Салаха на 62-й минуте. Решение тренера удивило египтянина, тот не стал скрывать недовольство. Хотя после матча Юрген не придал моменту значения: «Неужели эта ситуация – повод для серьёзного обсуждения? Не уверен. Как нападающий Салах был не в восторге после замены, хотел остаться на поле. Это нормально, никаких проблем. Я мог заменить других игроков, но речь скорее шла о том, кого выпустить. Мы принимаем эти решения по ходу дела. Затем мы должны их объяснять, а вы об этом пишете. В команде таких обсуждений нет – я решаю, а парни принимают мой выбор».

В 2022 году отношения между Салахом и Мане получили новый повод для раскола. Их сборные – Сенегал и Египет – добрались до финала Кубка Африки. Конечно, обе звезды мечтали выиграть турнир и заодно огорчить партнёра по «Ливерпулю». Победу в итоге одержал Сенегал в серии пенальти (0:0, 4:2 пен.): именно Мане реализовал решающий удар, до Салаха же даже не дошла очередь. Сенегальцы выиграл первый в истории КАН, а Садио стал лучшим игроком турнира. В марте Сенегал ещё и прошёл Египет в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022. 2:0 в пользу Мане в битве сборных!

Садио Мане и Мохамед Салах в финале Кубка Африки — 2021 Фото: Visionhaus/Getty Images

Летом 2022 года Садио перебрался из «Ливерпуля» в «Баварию». С того момента Салах стал безоговорочно главной звездой атаки мерсисайдцев. А в сезоне-2024/2025 именно египтянин тащил команду к золоту АПЛ. Мане же провёл не самый яркий год в «Баварии» и в 2023-м уехал в саудовский «Аль-Наср». Тогда же экс-партнёр африканцев по «Ливерпулю» Роберто Фирмино вспомнил о непростых отношениях между игроками.

«Я очень хорошо знал этих парней, может быть, лучше, чем кто-либо другой. Своими глазами видел взгляды, гримасы, язык тела, неудовлетворённость, когда один злился на другого. Я это чувствовал. Я был связующим звеном между ними в нашей атакующей игре и пожарным в те моменты. Они никогда не были лучшими друзьями. Каждый держался особняком. Редко можно было увидеть, как они разговаривают, и я не уверен, было ли это связано с соперничеством Египта и Сенегала на африканских соревнованиях», – рассказал бразилец.

А в 2025 году в интервью L’Équipe Салах подтвердил, что они с Мане не были отличными приятелями.

Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля» «Да, между нами с Садио действительно было определённое напряжение. Но мы всегда оставались профессионалами, и я не думаю, что это как-то повлияло на игру команды. Хотя мы не были особенно близки вне поля, однако всегда проявляли уважение друг к другу. Люди вольны думать что хотят. Но я хотел бы, чтобы все приняли во внимание, что я тот, кто отдал Мане больше всего голевых передач. Моя совесть чиста».

Сейчас Мане и Салах встретятся впервые за почти четыре года. Они давно не делят между собой статус главной звезды команды. Однако от этого встреча главных звёзд Сенегала и Египта вряд ли станет менее жаркой. Тем более у Мо есть большой повод для реванша – за Кубок Африки — 2021 и стыки на ЧМ-2022.