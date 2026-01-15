Где клубы РПЛ проведут зимние сборы? С кем и когда будут играть? Нас ждёт пара турниров!

Клубы РПЛ постепенно выходят из отпуска и начинают подготовку ко второй части сезона. Самое время изучить, где они проведут зимние сборы и с какими соперниками там встретятся.

«Краснодар»

«Краснодар» проведёт два зимних сбора в Объединённых Арабских Эмиратах. Команда Мурада Мусаева вылетит туда 13 января. Первый сбор пройдёт в Дубае с 14 по 28 января, а второй запланирован в Абу-Даби с 29 января по 21 февраля. 22 февраля действующий чемпион России вернётся в Краснодар, где продолжит подготовку к возобновлению сезона.

В первом матче после зимнего перерыва лидер турнира сыграет с «Ростовом». В Абу-Даби «Краснодар» примет участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. 3 февраля чемпион сыграет с ЦСКА, 6-го — с «Зенитом», 10-го — с московским «Динамо».

«Зенит»

«Зенит» вышел из отпуска 12 января — команда Сергея Семака собралась в Петербурге. 14-го числа сине-бело-голубые отправятся в Катар, где пройдёт первый тренировочный сбор. Второй и третий этапы подготовки к весеннему отрезку РПЛ запланированы в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби). Они продлятся до 25 февраля.

Информация о датах проведения товарищеских матчей будет объявлена позднее, но уже известно, что «Зенит» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, где сыграет с московским «Динамо» (3 февраля), «Краснодаром» (6 февраля) и ЦСКА (10 февраля).

Игорь Дивеев отправится на сборы с «Зенитом» Фото: fc-zenit.ru

«Локомотив»

12 января московский клуб вышел из отпуска. Футболисты команды прошли углублённый медосмотр. На следующий день они отправились на зимний сбор в ОАЭ. Там команда будет готовиться к возобновлению сезона в три этапа. Первый сбор пройдёт с 13 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля, и третий — с 12 по 21 февраля.

Известно, что на первом сборе «Локо» проведёт два товарняка в Абу-Даби. 20 января он сыграет с китайским клубом «Чэнду Жунчэн», а 24-го числа — с «Ростовом». 21 февраля красно-зелёных ждёт матч с ЦСКА.

ЦСКА

Красно-синие проведут все три зимних сбора в Абу-Даби. Первый состоится с 13 по 26 января. 22-го числа армейцы проведут товарищеский матч с «Акроном», а 25-го — с «Динамо» из Самарканда. Второй сбор пройдёт с 31 января по 10 февраля. Там красно-синие сыграют с московским «Динамо», «Зенитом» и «Краснодаром» на Зимнем Кубке РПЛ. На третьем сборе (14-26 февраля) армейцев ждут товарищеские встречи с «Ростовом» (18-го числа) и «Локомотивом» (21 февраля).

«Балтика»

Клуб из Калининграда будет готовиться ко второй части сезона в Турции. Команда проведёт три зимних сбора в Белеке. Первый состоится с 12 по 26 января, то есть команда уже находится в Турции. Там «Балтика» проведёт одну контрольную игру — с «Сурханом» из Узбекистана (25 января) .

Второй сбор запланирован с 30 января по 13 февраля. Команда Андрея Талалаева встретится с четырьмя соперниками. 5 февраля она сыграет с «Челябинском» и с казахстанским «Ордабасы». 12 февраля у команды снова запланировано две встречи — с узбекистанским «Новбахором» и «Факелом». Третий сбор пройдёт с 16 по 26 февраля. Предусмотрено три контрольных матча. 18 февраля «Балтика» сыграет с казахстанским «Кайсаром» и «Ахматом» . Заключительная товарищеская встреча запланирована на 22 февраля. В этот день «Балтика» сыграет с «Крыльями Советов». По окончании сборов клуб из Калининграда отправится в Санкт-Петербург на игру 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Игроки «Балтики» на сборах Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

«Спартак»

В начале 2026 года красно-белые определились с новым главным тренером. Им стал испанец Хуан Карлос Карседо, ранее работавший с кипрским «Пафосом». Футболисты уже вышли из отпуска. Команда проведёт три сбора в Дубае. Первый состоится с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, третий — с 12 по 28 февраля. Соперники «Спартака» по контрольным матчам станут известны позднее. В первом туре после зимнего перерыва красно-белые сыграют в Сочи.

«Рубин»

Казанский клуб проведёт все три зимних сбора в одном месте — в турецком городе Белек. Первый пройдёт с 15 по 26 января, второй — с 30 января по 9 февраля, а третий — с 13 по 23 февраля. На первом сборе «Рубин» проведёт два контрольных матча: с сербским ИМТ и македонской «Стругой» 21 и 26 января соответственно. 20 февраля казанский клуб сыграет с «Оренбургом».

«Ахмат»

Грозненский клуб уже приступил к зимним сборам. Они стартовали 8 января. Команда проводит их на территории Турции. Сейчас она находится в Белеке. Первый сбор продлится с 8 по 20 января. «Ахмат» уже провёл товарищеский матч с сербским клубом «Нови Пазар» и потерпел поражение — 0:1. 18 января команда Станислава Черчесова сыграет с белградским ОФК . Помимо этого, грозненский клуб ждут встречи с северомакедонским «Вардаром» (29 января), сербским «Вождовацем» (2 февраля), киргизским «Барсом» (11 февраля), узбекистанским АГМК (14 февраля) и «Балтикой» (18 февраля). Первый сбор продлится до 19 января, второй — с 24 января по 3 февраля, а третий — с 8 по 19 февраля.

Матч «Ахмат» — «Нови Пазар» Фото: fc-akhmat.ru

«Акрон»

Тольяттинский клуб уже вышел из отпуска. Команда будет готовиться ко второй части сезона в Абу-Даби. У «Акрона» запланированы три сбора на территории ОАЭ. Первый пройдёт с 15 по 28 января, второй — с 31 января по 10 февраля, и третий — с 14 по 20 февраля.

Уже известно, что в январе команда Заура Тедеева проведёт три контрольных матча. 22 января она встретится с ЦСКА, а 28-го числа у неё запланированы сразу две встречи. Соперниками будут «Динамо» Самарканд и «Родина-2».

«Динамо» Москва

Бело-голубые решили вопрос с главным тренером — они утвердили на этом посту Ролана Гусева. Московская команда проведёт все три зимних сбора в ОАЭ. Там у команды запланировано как минимум семь товарищеских встреч. Первый сбор пройдёт с 14 по 26 января. 23-го и 26-го числа команда проведёт два товарищеских матча с китайскими клубами на турнире BetBoom Dynamo Global Challenge. В первом случае соперником будет «Чэнду Жунчэн», во втором — «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.

Второй сбор «Динамо» запланирован с 29 января по 10 февраля. Команда примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, где сыграет с «Зенитом» (3 февраля), ЦСКА (6 февраля) и «Краснодаром» (10 февраля). Третий сбор пройдёт с 13 по 22 февраля. Там «Динамо» проведёт два товарищеских матча, соперников объявят позднее.

«Ростов»

Донской клуб уже вылетел на сборы в ОАЭ. Их будет три, они пройдут с 11 января по 22 февраля. 17 января «Ростов» проведёт товарищеский матч с китайским «Чэнду Жунчэн». В феврале команда сыграет с «Родиной» (1-го числа), с ЦСКА (18-го числа) и с «Локомотивом» (24 февраля). Соперники по остальным встречам станут известны позднее.

«Крылья Советов»

Футболисты самарского клуба вышли из отпуска, прошли медосмотр и отправились в Турцию, где пройдут тренировочные сборы команды. Первый запланирован с 10 по 24 января, второй — с 29 января по 10 февраля, третий — с 15 по 27 февраля. По завершении всех этапов подготовки «Крылья» вернутся в Москву, где проведут первый матч после зимнего перерыва с местным «Динамо».

Уже известно, что самарская команда сыграет как минимум пять товарищеских встреч на сборах. 23 января — с сербским ИМТ, 3 февраля — с «Торпедо», 9 февраля — с «КАМАЗом», 17 февраля — с «Челябинском» и 22 февраля — с «Балтикой».

«Динамо» Махачкала

Дагестанский клуб начнет вторую часть сезона под руководством нового главного тренера. Хасанби Биджиев покинул этот пост, и его занял Вадим Евсеев.

«Динамо» проведёт три зимних сбора в турецком Белеке. Они пройдут с 9 января по 20 февраля. Уже известно, что на первом сборе дагестанский клуб проведёт два матча с сербскими командами. 19 января «Динамо» сыграет с ИМТ, а 22-го числа — с «Железничаром».

Вадим Евсеев даёт установку Фото: dinamo-mx.ru

«Пари НН»

Клуб из Нижнего Новгорода будет готовиться ко второй части сезона в Турции. Там у команды состоятся два длительных сбора. Первый пройдёт с 13 по 27 января, а второй — со 2 по 19 февраля. В январе «Пари НН» точно сыграет с двумя клубами Лиги Pari. 17 января он проведёт товарищескую встречу с «Челябинском», а 27-го — с «Факелом». А 13 февраля клуб из Нижнего Новгорода зарубится с «Оренбургом».

«Оренбург»

Предпоследняя команда чемпионата России проведёт все три зимних сбора в турецком Белеке. Первый состоится с 10 по 25 января, второй — с 29 января по 12 февраля, третий — с 17 по 28 февраля. «Оренбург» проведёт достаточно большое количество товарищеских матчей. Загибаем пальцы. 19 января он встретится с «Сурханом» из Узбекистана, 24-го числа — с «Борацем» из Боснии, 31-го — с «Морнаром» из Черногории. 6 февраля команда проведёт сразу две встречи — с тульским «Арсеналом» и узбекистанским «Бунёдкором» , 13 февраля сыграет с «Пари НН» и «Алашкертом» из Армении , а 20 февраля проведёт матчи с «Родиной» и «Рубином».

«Сочи»