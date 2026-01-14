Новичок «Сити» приблизил команду к финалу Кубка лиги. Семеньо зарешал в игре с «Ньюкаслом»

Участники Кубка английской лиги добрались до стадии полуфиналов. Здесь предусмотрены два матча — первые и ответные. «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» провели стартовую встречу на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Хозяевам потребовалось всего лишь шесть минут, чтобы создать убойный момент. Йоан Висса оказался один перед Джеймсом Траффордом, но запустил мяч над перекладиной из хорошей позиции. Как он не попал в створ? В матчах с таким соперником, как «Манчестер Сити», подобные моменты нужно реализовывать.

В целом первая половина получилась не самой интересной. В концовке тайма «Ньюкасл» потерял из-за травмы Джейкоба Мёрфи. Вместо него на поле выбежал Харви Барнс. Сразу после перерыва команда Эдди Хау создала два жирных момента в течение короткого временно́го промежутка. Сначала Траффорд показал чудеса реакции и вытащил мяч из-под перекладины после удара головой Висса. Фантастический сейв английского голкипера! А спустя несколько секунд Бруно Гимарайнс попал в штангу.

«Манчестер Сити» одолел «Ньюкасл» Фото: Stu Forster/Getty Images

Почти сразу после этого забил «Сити». Жереми Доку прострелил в центр, Бернарду Силва подправил мяч на дальнюю штангу, а там первым оказался Антуан Семеньо — 1:0. Новичок «Манчестер Сити» забил во втором матче подряд. Несколько дней назад команда разнесла «Эксетер Сити» (10:1) в Кубке Англии, и тогда Семеньо набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Чуть позже Семеньо во второй раз отправил мяч в ворота «Ньюкасла». На этот раз африканский футболист отметился красивым акробатическим ударом. Судьи очень долго смотрели эпизод на предмет офсайда со стороны Эрлинга Холанда. Судьи начертили линии и определили, что Холанд был в офсайде. Однако главный арбитр Крис Кавана сам сбегал к монитору, после чего объявил об отмене гола. По всей видимости, судья смотрел, насколько Холанд влиял на эпизод. Так Семеньо остался без дубля. Но пока Антуан смотрится очень неплохо.

Почти сразу после этого «Ньюкасл» создал неплохой момент, однако Сандро Тонали запустил мяч мимо створа. В концовке Райан Шерки едва не застал врасплох Ника Поупа. Футболист «Манчестер Сити» нанёс удар с острого угла, а лёгкий рикошет чуть не оказался голевым. Вратарь «Ньюкасла» с большим трудом среагировал ногой.

Арбитр накинул к основному времени сразу девять минут. «Ньюкасл» мог отыграться, но Нику Вольтемаде не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть навес. Хозяева не использовали свой момент, а вот «Сити» снова наказал соперника. На этот раз Райан Аит-Нури прострелил на Шерки, а тот в касание переиграл Поупа.«Сити» одержал важную победу и приблизился к финалу Кубка лиги. Ответная игра пройдёт на поле команды Хосепа Гвардиолы в начале февраля.