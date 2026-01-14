«Ругаться с Карседо не советую». Один россиянин у нового тренера «Спартака» уже играл

Футболисты «Спартака» только знакомятся с требованиями Хуана Карседо, а Магомедхабибу Абдусаламову они давно и хорошо известны. К своим 22 годам нападающий «Родины» успел поиграть уже у четырёх испанских тренеров! Свою историю он рассказал «Чемпионату». Красно-белым она точно будет интересна.

«Полный стадион, мелкий снег, и вратарь ЦСКА сбивает Жиркова…»

— Я родился в Махачкале. Рос на «Анжи», на стадион ходил, когда они ещё на «Динамо» играли. Мальчишкой застал «новую историю» клуба. Как и все дагестанцы, был в шоке от приезда Это’О, Роберто Карлоса и всей остальной компании. Самое яркое и атмосферное воспоминание — победа над ЦСКА [2011 год]. Полный стадион, мелкий снег, их вратарь сбивает Жиркова — красная карточка, пенальти, гол Это’О — 2:1!

Отец планировал меня после футбола, в 11-12 лет, отдать в вольную борьбу. Перед глазами стоял пример дяди — серебряного призёра Олимпиады. А играть я начал в школе Маркарова. После мы ездили на несколько месяцев в Испанию, тренировался в местной команде. Год я жил в Польше и занимался в филиале «Барселоны», но душа не лежала — сильно домой тянуло. Попросил отца забрать обратно. Одно время тренировался с молодёжкой «Анжи», без заявки, потом уехал в академию «Ахмата». После пары турниров на меня обратил внимание скаут ЦСКА. В январе 2019 года я прилетел в Москву, а он… уже ушёл в «Локомотив»! В итоге оказался в «Родине». У меня была цель поиграть в Европе, и уже в 18 лет я её осуществил.

«Сезон в «Акритасе» — ужас. Всерьёз думал бросить футбол»

— Наверное, меня считали в «Родине» перспективным, раз решили отправить на Кипр набраться опыта. Да я и сам уже чувствовал, что перерос уровень Второй лиги. Хотелось дальше развиваться как футболисту. После первой же тренировки в «Пафосе» принял для себя решение, что хочу остаться. Сразу понял, что уровень довольно серьёзный, футболисты хорошие. Жаль, что проявить себя в полной мере мне не удалось.

Ещё на сборе «Родины» в Дубае меня познакомили с Мичелом Сальгадо. Конечно, я знал о его прошлом в мадридском «Реале» и сборной Испании. В «Пафосе» он занимал пост спортивного директора. Сальгадо похвалил меня: «Молодец, неплохо играешь. Следим за тобой — продолжай в том же духе». Мне даже повезло сыграть пару матчей под его руководством. Весной 2022 года он временно подменил уволенного тренера и выделил мне игровые минуты. После одного из матчей его помощник подошёл, приобнял и сказал: «Ты хороший футболист — поработаем над твоими качествами в следующем сезоне». К сожалению, не сложилось.

Летом «Пафос» принял другой тренер [Хеннинг Берг], а меня отдали в аренду в «Акритас». Это был ужасный сезон! С тренерами коннект не сложился, я очень мало играл и капитально подсел морально. Настолько плохо мне было, что всерьёз думал бросить футбол. Еле дотянул до конца сезона.

«Мичел Сальгадо — хороший, добрый мужик. А у Карседо и профессиональные, и человеческие качества на высоте»

— Летом 2023-го «Пафос» принял Карседо. Я максимально мотивированным поехал на сборы в Латвии и Австрии и, считаю, неплохо себя проявил. У нас состоялся разговор один на один в его кабинете. Тренер прямо сказал: «Хабиб, тебя оставили в клубе только из-за моего решения». Я был приятно удивлён и благодарен. Основным в «Пафосе» я не был, но, когда выходил на поле, старался приносить команде пользу.

До Хуана Диаса, который сейчас тренирует «Родину», у меня была возможность поработать с тремя испанскими тренерами, и каждый был не похож друг на друга. Сальгадо как специалиста я узнать не успел — только как человека: хороший, добрый мужик. Бадиа из «Акритаса» интересный тренер, но со мной практически не разговаривал. А у Карседо и профессиональные, и человеческие качества оказались на высоте. Я сразу понял, что это очень качественный специалист.

С одной стороны, ему важны эмоции. На тренировках он часто повторял: «Больше страсти, эмоций!» Даже на теориях было видно, как человек горит игрой. С другой — Карседо внимателен к мелочам. Например, он тратил много времени, объясняя нам, как правильнее блокировать удары, как лучше держать соперников в своей штрафной. За счёт этих и других нюансов мы часто выигрывали и мало пропускали.

Одно время Карседо ставил меня, нападающего, на тренировках правым защитником. Объяснял: «Ты молодой и должен играть на любой позиции, куда бы тебя ни определили. Это тоже полезный опыт. Что бы ни произошло в будущем, нужно постоянно учиться».

Карседо подтянул не только игру в обороне, но и дисциплину в коллективе, коммуникацию. На завтрак, обед, ужин у него все должны были приходить и уходить вместе, одновременно. Телефоном в ресторане нельзя было пользоваться. По мнению тренера, такие моменты сплачивали коллектив.

Магомедхабиб Абдусаламов с Кубком Кипра Фото: Пресс-служба «Пафоса»

При всей своей эмоциональности Карседо очень дружелюбно, по-доброму общался с командой. Никогда не пихал кому-то конкретно на разборах, чтобы не обидеть, а разбирал эпизод в целом, чтобы исключить эту ошибку в дальнейшем. Карседо старался держать коллектив на позитиве и очень расстраивался, если игроки ссорились на тренировке или могли огрызнуться на тренера. Он разговаривал со всеми футболистами. Но ругаться с ним я бы не советовал. Один футболист не явился на тренировку — обиделся, что его не выпускали на поле. Больше этого игрока в команде не было.

Карседо сделал «Пафос» намного сильнее. При нём клуб выиграл Кубок Кипра и попал в Лигу Конференций. На тот момент это считалось огромным достижением. Летом я следил за квалификацией ЛЧ и очень хотел, чтобы «Пафос» вышел в групповой этап. Был рад, когда это случилось, но для меня это не стало сенсацией. Я верил в команду. Клуб и тренер полностью этот успех заслужили. Уже в группе немного удивила победа над «Вильярреалом», остальные результаты — нет.

Конечно, было бы приятно оказаться в Лиге чемпионов вместе с ними. Но я бы хотел быть основным игроком, который выводит команду в Лигу чемпионов, а не просто запасным на лавке.

Сегодня я всем доволен в «Родине» — кроме травм. Когда здоров — играю, забиваю, отдаю голевые и уверенно себя чувствую. Опыт «Пафоса» очень помогает. Если раньше боялся каждой ошибки, то сейчас спокойно на них реагирую и стараюсь исправить в следующем эпизоде.

«Увидимся с Карседо в Дубае, а потом, надеюсь, в Москве и Премьер-Лиге»

— Когда узнал, что Хуан возглавит «Спартак», удивления — прямо вау — не испытал. Я даже больше удивился, почему он перешёл: мы-то в еврокубках не играем, а «Пафос» — в Лиге чемпионов. Но чисто по-человечески я очень рад за него. Он достоин этого вызова и как тренер, и как человек. Честно, я искренне счастлив за них всех. Они заслужили этот шанс. Я написал ему, поздравил с назначением. Карседо ответил, поблагодарил.

Магомедхабиб Абдусаламов в «Родине» Фото: Пресс-служба «Родины»

На сборах в Дубае «Родина» будет жить в одном отеле со «Спартаком». Прошлой зимой постоянно со Станковичем пересекались. Думаю, уже там мы с Карседо и его помощниками увидимся, а после обязательно где-нибудь в Москве встретимся. Знаю, что испанцы любят морепродукты, я — тоже, поэтому посоветовал бы им один рыбный ресторанчик здесь. Надеюсь, и в Премьер-Лиге с ними в этом году сыграем — перед «Родиной» стоит такая задача. Это наша мечта.