«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России

Есть и про важность Реброва, и про перспективы Денисова, и даже про Дзюбу.

Хуан Карлос Карседо не так давно стал главным тренером «Спартака». Сегодня, 14 января, он впервые в новой должности пообщался с журналистами на пресс-конференции.

— Я рад стать частью спартаковской семьи. Хочу поблагодарить руководство клуба, Фрэнсиса Кахигао. Спасибо всем болельщикам и журналистам, которые сюда пришли.

— Болельщики помнят вас как члена штаба Унаи Эмери 13 лет назад. Как вы изменились за это время? Как опишете себя как тренера?

— Работа с Эмери повлияла на меня сильно, я что-то взял у него. Но я Хуан Карлос Карседо, у меня есть своё видение. Хочу ставить привлекательный футбол. Я хочу много работать, понимаю, в каком клубе я нахожусь, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

— В интервью клубному медиа вы сказали, что помните Артёма Реброва. А помните ли вы другого Артёма — Дзюбу? Удивлены, что он до сих пор играет?

— Дзюба — большой игрок. Он был важен для «Спартака», для сборной России. Могу сказать про него только хорошие слова, увидимся с ним во второй части сезона.

— Обсуждали ли вы с Фрэнсисом Кахигао, как должен выглядеть состав весной?

— Я посмотрел все игры «Спартака» в первой части чемпионата. Главное — сфокусироваться на том составе, который есть у нас сейчас. Все футболисты могут действовать лучше, играть лучше. Мы должны улучшить наше положение в таблице.

«Добавлю к словам Хуана Карлоса, что мы верим и доверяем нашим футболистам. У нас хорошая команда. Очевидно, что мы должны улучшить наше положение в турнирной таблице. Пока не могу говорить о трансферах на вход или выход, потому что у меня нет подтверждений. Но главная мысль — у нас прекрасная команда, прекрасные футболисты», – сказал присутствовавший на пресс-конференции Кахигао.

— Заинтересованы ли вы в том, чтобы были продлены контракты с Рябчуком, Денисовым, Максименко, чьи соглашения истекают в конце сезона?

— Я уже с некоторыми успел пообщаться. Вовлечённость в наш проект важна. Я считаю, что эти игроки нам нужны. Они хорошие футболисты, хочу, чтобы они остались.

— С кем вы общались, когда принимали решение возглавить «Спартак»? И общались ли вы с Павлом Ждановым? Потому что он уже три года управляет клубом, а мы о нём ничего не знаем.

— Да, я общался со Ждановым, встречался. Мы все должны объединиться — совет директоров, тренерский штаб, футболисты, чтобы добиться результата.

— Останется ли Вадим Романов в тренерском штабе?

— Конечно. Это была одна из первых вещей, которую я обсудил с Фрэнсисом. Это человек, который отлично знает клуб, команду, игроков. Я хочу, чтобы он был рядом, помогал. Его уровень вовлечённости невероятно высок. Мы виделись с ним вчера, несколько дней назад я ему звонил. Вклад тех, кто работал в клубе раньше, будет высок. Это касается и Артёма Реброва. Романов провёл здесь хорошую работу, поэтому он нам очень поможет.

— Оцените уровень состава «Спартака». Как вы его оценили, когда смотрели матчи команды?

— У нас очень хороший состав, боеспособный. Сейчас мы должны эту команду объединить. Мы должны показывать зрелищный футбол, атакующий. Будет важно найти баланс между защитой и атакой.

— У вас есть понимание, какой будет основная схема?

— Я играл с разными схемами. Да, самой частой была формация с четырьмя защитниками. Но для начала мне надо узнать игроков, дать им веру в то, что наши варианты будут работать. Важнее не цифры и схемы, а баланс атаки и обороны. Потому что в первой части сезона у команды было не так много матчей «на ноль».

«Важно понимать, что клуб сосредоточен не только на основной команде, но и на своих воспитанниках. С нами на сборы с основой едут Сорокин, Рощин, Массалыга, Гузиев. Мы делаем на это большой упор. Мы создали направление fast track, направленное на быстрое развитие молодых. Мы собираем группу лучших молодых игроков, даём им возможность тренироваться на полях основы. Очень важно сокращать дистанцию между первым составом и молодыми игроками. Мы должны давать им шанс, а дальше уже в их руках — хвататься за этот шанс», – сообщил Кахигао.

– Понимаете ли вы масштаб давления, которое на вас будет оказываться в «Спартаке»? Ведь были утечки, что у вас имелись проблемы с большими игроками в прошлых командах.

— Я работал с Эмери во множестве команд, это были большие команды. С кем-то из классных игроков я до сих пор поддерживаю общение. Наша задача сейчас постараться сделать всё для успеха. Мы понимаем, куда мы попали. «Спартак» — это большой клуб, самый успешный клуб в России.

— За всю историю РПЛ только четыре иностранца из дальнего зарубежья выигрывали титул. Из них ни одного испанца. Почему им так тяжело в России? И каких ошибок вы избежите, которые сделали с Эмери 13 лет назад?

— Мы постараемся прервать эту статистику и завоевать трофей. 13 лет назад мы были молодыми, недостаточно опытными. Сейчас же мы поработали в Англии, Франции, на Кипре. У некоторых членов моего штаба есть опыт работы в Китае. Я уже почувствовал высокий уровень организации всего в этом клубе. С нетерпением жду встречи с нашими болельщиками.

— У вас есть план, как сделать «Спартак» чемпионом?

— Это сложно, так как никому до нас из испанцев это не удавалось. Наша задача убедить команду в наших возможностях. Мы верим, что сделать «Спартак» чемпионом возможно.

— На следующей неделе у «Пафоса» матч в Лиге чемпионов.

— Поверьте, «Спартак» знают во всём мире. Деньги не были главным. Да, все любят деньги, но это не моя главная мотивация. Предложение «Спартака» было не единственным. «Пафос» тоже сделал хорошее предложение.

Хуан Карлос Карседо Фото: ФК «Спартак»

— Сколько времени вам нужно на строительство команды? Когда мы увидим «Спартак» Карседо?

— Зимних сборов должно хватить, чтобы донести наши идеи. У меня всегда был результат. Я не обозначаю конкретный период, когда все увидят мой «Спартак». Я собираюсь показывать результат с самого первого матча.

— Три основных принципа, на которых вы приведёте «Спартак» к титулу?

— По тем матчам, что я видел, я бы выделил три причины. Первое — болельщики. Я знаю, что у «Спартака» они самые лучшие. Второе — уверенность в принципах нашей работы.

— Кто будет капитаном? Им был Зобнин, но он не так много играл в первой части сезона. Как вы будете выбирать капитана?

— Я сохраню традиции. Я общался уже с Зобниным, общался с Максименко. Я им объяснил, что они нам очень важны. Вообще вовлечённость всех очень важна. Минуты будут зависеть от игры, но капитан — очень важен для нас.

Фрэнсис Кахигао Фото: ФК «Спартак»

Кахигао – о контракте Станковича, приглашении Карседо и личной ответственности

— Какими критериями вы руководствовались, когда выбирали Карседо?

— Не буду скрывать, что тот фактор, что мы работали вместе в «Арсенале», имел место. У нас был список тренеров, мы анализировали список потенциальных кандидатов. Важно понимать эти фильтры. Первое — это доступность. Второе — многие тренеры не хотят ехать в Россию из-за политических моментов. Хуан Карлос победил не только в чемпионате Кипра, но и отлично проявил себя в Лиге чемпионов. К тому же вместе с Эмери он выиграл три Лиги Европы.

— Оцените качество вашей работы за год. Вы потратили много денег, «Спартак» далёк от первого места. Непонятно, кто продлевал Станковича. Какова степень вашей ответственности?

— Ответственность на мне, но в футбольном клубе у нас есть у всех: у меня, тренера, игроков, руководства. Когда я пришёл, у команды был тренер, был стиль игры, который команде прививался. Мне сразу дали понять, что руководство готово инвестировать. Сейчас я уверен, что мы хорошо укомплектованы. Когда я пришёл, у нас у 11 игроков заканчивались контракты. Я никогда не сталкивался с таким в футболе. Что касается Станковича, то решение принимал технический комитет, куда я тоже вхожу. Нам была важна стабильность, которой клубу не хватало. В случае со Станковичем мы понимали, что стабильность может дать результат. Но в итоге его не было, мы решили его уволить, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

— Если у Карседо не получится, вы будете нести ответственность, Фрэнсис?

— Да, это будет моя ответственность.

— Это правда, что вам предлагали Пиоли, а вы отказались? Есть ощущение, что вам не нужна помощь.

— Помощь нужна всем. Мне, тренеру, возможно, вам тоже нужна помощь. Мы обязательно поможем Хуану Карлосу. Возможно, вы не всё знаете, но вы не видите работу за кулисами, что происходит в клубе. В «Спартаке» много людей, которые делают свою работу профессионально.

— Вы собираетесь отпустить Бонгонда бесплатно?

— У Бонгонда контракт до конца сезона. Посмотрим, как он проявит себя на поле.

— Что с Барко? Его контракт будет продлён?

— Ничего не знаю об интересе к нему со стороны других клубов. Барко — важный для нас игрок. Сейчас он счастлив в «Спартаке», я точно это знаю. Хотим, чтобы в ближайшие годы он играл с нами. Возможно, в ближайшее время будут новости о продлении контракта.