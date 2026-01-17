Середняк АПЛ раскручивает нападающих лучше всех в мире. Как же заработали на перепродажах!

А сейчас в «Брентфорде» играет второй бомбардир АПЛ. За сколько его продадут?

«Брентфорд» оформил трансфер центрального нападающего Кая Фуро. Английский клуб заплатил «Брюгге» € 10 млн. В последние годы команду АПЛ можно назвать одной из лучших в Европе по раскрутке игроков линии атаки. Есть несколько примеров, когда «Брентфорд» приобретал футболистов за небольшие деньги, а потом продавал их с огромной выгодой. Умеют же! Клуб заплатил за четверых нападающих из списка € 29,32 млн. А потом продал их за € 208,7 млн. Таким образом, чистая прибыль на этих трансферах составила € 179,38 млн. Данные взяты с портала Transfermarkt.

Олли Уоткинс

«Брентфорд» приобрёл футболиста в 2017 году. Тогда команда заплатила € 7,22 млн, а эти деньги получил «Эксетер Сити». Тот самый клуб, что на днях пропустил 10 мячей в кубковом матче с «Манчестер Сити». Надо отметить, что на тот момент «Брентфорд» выступал во втором по силе дивизионе английского футбола. Уоткинс был продуктивен во всех трёх сезонах — в каждом забивал не меньше 10 мячей в Чемпионшипе.

Олли Уоткинс Фото: Alex Burstow/Getty Images

Сначала он оформил 10 голов, потом повторил этот показатель. А самым прорывным для нападающего оказался сезон-2019/2020, когда Олли забивал примерно по голу каждые два матча — 25 мячей в 46 встречах. Уоткинс приплюсовал к этому один гол в трёх матчах плей-офф, однако его команда проиграла в финале «Фулхэму» в дополнительное время — 1:2. Правда, сам Олли всё равно ушёл на повышение. «Астон Вилле» пришёлся по душе прогресс форварда. Она выложила за него € 34 млн, то есть примерно в пять раз больше той суммы, что заплатил «Брентфорд».

Брайан Мбемо

«Брентфорд» заполучил африканца в 2019 году — заплатил «Труа» € 6,5 млн. К тому моменту Мбемо забил 12 мячей в 46 встречах за французский клуб. Брайан провёл всего четыре матча за команду в Лиге 1, после чего осел во втором по силе местном дивизионе. «Брентфорд» переманил игрока к себе, и с того момента Мбемо провёл за новый клуб 242 встречи. Первый и последний сезон в составе «Брентфорда» оказались для африканца самыми успешными в команде.

Брайан Мбемо Фото: David Rogers/Getty Images

Мбемо начал с того, что забил 15 мячей в 42 матчах в Чемпионшипе, а завершил 20 голами в 38 встречах АПЛ. Почувствуйте разницу. В прошлом сезоне камерунский нападающий разделил третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Потом он перебрался в «Манчестер Юнайтед». «Брентфорд» получил за своего игрока очень приличную сумму — € 75 млн. Переплатил «МЮ» или нет — другой вопрос. Но это ещё один пример отличной раскрутки нападающего со стороны «Брентфорда».

Айван Тони

Этот нападающий до переезда в «Брентфорд» играл за «Питерборо Юнайтед». Сезон-2019/2020 Тони провёл в третьем по силе дивизионе английского футбола. Выступил там достойно (24 гола в 32 матчах), после чего ушёл на повышение. «Брентфорд» заплатил за него € 5,6 млн. Айван сразу отлично показал себя на уровне Чемпионшипа — 33 гола в 48 встречах.

Айван Тони Фото: Eddie Keogh/Getty Images

В двух следующих сезонах в АПЛ он отыграл по 33 матча. В первом забил 12 мячей, во втором — 20. Дошло до того, что на игрока обратили внимание в «Аль-Ахли». Саудовский клуб купил англичанина, заплатив за него € 42 млн (это произошло летом 2024 года). Любопытно, что Тони уехал в Саудовскую Аравию после того, как забил всего четыре мяча в 17 встречах АПЛ в сезоне-2023/2024. Тогда Айван пропустил 20 туров, поскольку вляпался в скандал со ставками.

Йоан Висса

Ещё один футболист, который перешёл в «Брентфорд» из чемпионата Франции. В 2021 году английский клуб заплатил «Лорьяну» € 10 млн. Йоан добавлял с каждым сезоном в «Брентфорде». Прошлым летом его продали в «Ньюкасл» за € 57,7 млн. В двух первых сезонах за «Брентфорд» Висса забивал по семь мячей в АПЛ, в третьем оформил 12 голов, а самым успешным для него оказался сезон-2024/2025. Тогда африканец забил 19 мячей в 35 матчах.

Йоан Висса Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В результате прошлым летом «Брентфорд» продал двух лучших бомбардиров. Мбемо ушёл в «МЮ», а Висса — в «Ньюкасл». Кстати, Йоан покинул «Брентфорд» с большим скандалом. Он открыто объявил о желании уйти и обвинил руководство команды в препятствовании этому. Конфликт привёл к тому, что африканца всё-таки продали в другую команду. «Брентфорд» получил за игрока почти в шесть раз больше денег, чем заплатил «Лорьяну».

***

Летом 2024-го «Брентфорд» потратил приличную сумму на покупку нападающего Игора Тьяго. «Брюгге» получил за 23-летнего бразильца € 33 млн. Это вторая самая дорогая покупка в истории команды. Но надо сказать, что бразилец отличился 16 раз в этом сезоне АПЛ — второй результат в лиге после Эрлинга Холанда. Нельзя исключать, что уже следующим летом «Брентфорд» продаст нападающего за более приличную сумму, нежели покупал. Возможно, в этот список через какое-то время попадёт и Фуро. Парню всего 18 лет, так что, видимо, это приобретение на долгосрочную перспективу.