У увольнений тренеров «Реала», «МЮ» и «Челси» много общего. И от этого ещё грустнее

Январь ещё не перевалил за экватор, но уже стал месяцем, когда сразу у трёх топ-клубов сменился главный тренер. Сначала (1 января!) был уволен Мареска из «Челси», затем – Аморим из «МЮ», а потом и Алонсо из «Реала». На первый взгляд, у этих отставок нет ничего общего. Например, Алонсо пытался привить команде системный футбол и напоролся на конфликт со звёздными игроками. Мареска же, наоборот, имел хороший контакт с раздевалкой, в которой были собраны преимущественно молодые игроки.

Само собой, каждая ситуация уникальна, однако на самом деле у них больше общего, чем кажется. И дело даже не в том, что и у Аморима, и у Марески разногласия с боссами обострились после высказываний на пресс-конференциях. Важнее другая тенденция – завышенные ожидания руководства . И вроде не новая история, но тут прослеживается наиболее явно.

Энцо Мареска поднимает трофей клубного чемпионата мира по футболу 2025 года Фото: GES Sportfoto/Getty Images

Пойдём по порядку. То, что Мареска проделывал отличную работу, вряд ли будет кто-то оспаривать. Даже учитывая провальный декабрь. До него команда два года не пробивалась в Лигу чемпионов, а тут и в главный еврокубок попала, и ещё пару трофеев прихватила (Лига конференций и клубный ЧМ). Да и на момент отставки Марески шла на пятом месте в АПЛ, которое, скорее всего, гарантирует прямую путёвку в основную стадию следующего сезона ЛЧ. Насколько мы можем судить по инсайдам, Мареска стал жертвой войны совладельцев. Тренера приглашал Боули, а власть перешла к Эгбали, который изначально был против итальянца и теперь привёл своего тренера.

Дальше – Аморим. По нему не настолько очевидно, насколько хорошую работу он проделывал. Но здесь и изначальные условия были наиболее тяжёлые. «МЮ» выглядит самым проблемным топ-клубом Европы. При этом какой-то прогресс всё равно прослеживался. Прошлый сезон команда закончила на фантастически низком для неё 15-м месте, а на момент увольнения Аморима шла на шестой строчке. Уступала «Челси» место в топ-5 лишь по разнице мячей. То есть находилась буквально на грани попадания в Лигу чемпионов.

Ну и Алонсо. Его увольнение случилось после поражения в матче с «Барселоной». Любой, кто смотрел финал Суперкубка, видел, насколько достойно там смотрелись мадридцы. Это была почти равная игра, и только каким-то чудом «Реал» не сравнял счёт в компенсированное время после ударов Каррераса и Асенсио. В чемпионате дела тоже идут хорошо. Все замечают отставание от «Барсы» в четыре очка, но вообще-то у «Реала» 45 очков после первого круга – вполне чемпионский ход. Такой темп подразумевает 90 очков за 38 игр, а столько хватило бы для титула в шести из последних семи сезонов Ла Лиги.

В футболе принято раз за разом повторять, что главное – результат. Однако это далеко не всегда так. Ты можешь двигаться в правильном направлении, но боссам клуба этого будет мало. Начальство «Челси» и «МЮ» требовало от тренеров большей лояльности. Хотя высказывания на пресс-конференциях и близко не были такими жёсткими, как у Конте в «Тоттенхэме». И если в словах Аморима ещё можно разглядеть отсутствие корпоративной этики, то Мареска лишь просил больше поддержки от кого-то. Даже не сказал, от кого именно, но, видимо, подразумевал совладельца клуба.

Хаби Алонсо и президент «Реала» Флорентино Перес Фото: NurPhoto via Getty Images

Вот и получается ситуация, где статус тренеров весьма размытый. Им изначально не создают достаточных условий для работы, а потом увольняют из-за конфликтов, спровоцированных самим же руководством . Неужели в «Реале» не понимали, что Алонсо будет перестраивать команду на более системный футбол? Неужели в «МЮ» не понимали, что Аморим будет требовать игроков под схему с тремя центральными защитниками? Неужели в «Челси» не могли больше доверять успешному тренеру, которого привёл другой совладелец?

При желании всегда можно сказать: «Мы великий клуб – если нет первой строчки, то до свидания». Только вот эти ожидания часто не особо состыковываются с реальностью. И больше похожи на популизм. Причём болельщики на него уже далеко не всегда ведутся. Достаточно послушать, что скандировали фанаты «Челси» на последнем матче и куда они посылали Эгбали.

Бехдад Эгбали, совладелец «Челси» Фото: Robin Jones/Getty Images

Кстати о завышенных ожиданиях. Тут на днях объявили об отставке Рахимова из «Рубина». Команда идёт на седьмом месте с седьмым по стоимости составом (€ 50,45 млн) в РПЛ. Если что, у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» составы оцениваются минимум в два раза дороже (от € 102 млн). Кто-то даже на полном серьёзе утверждает, что задача «Рубина» – быть в тройке. Насколько мы понимаем, реальная причина увольнения вовсе не в результатах команды, а в разногласиях с руководством.

Лояльность – вот один из ключевых факторов для тренеров, которые хотят долго работать в клубе.