Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Реал, МЮ, Челси: увольнения Энцо Марески, Рубена Аморима и Хаби Алонсо связаны – результаты и конфликты, мнение, 15 января

У увольнений тренеров «Реала», «МЮ» и «Челси» много общего. И от этого ещё грустнее
Григорий Телингатер
Увольнения Марески, Аморима и Алонсо связаны
Комментарии
Краткий курс по ущербности завышенных ожиданий.

Январь ещё не перевалил за экватор, но уже стал месяцем, когда сразу у трёх топ-клубов сменился главный тренер. Сначала (1 января!) был уволен Мареска из «Челси», затем – Аморим из «МЮ», а потом и Алонсо из «Реала». На первый взгляд, у этих отставок нет ничего общего. Например, Алонсо пытался привить команде системный футбол и напоролся на конфликт со звёздными игроками. Мареска же, наоборот, имел хороший контакт с раздевалкой, в которой были собраны преимущественно молодые игроки.

Само собой, каждая ситуация уникальна, однако на самом деле у них больше общего, чем кажется. И дело даже не в том, что и у Аморима, и у Марески разногласия с боссами обострились после высказываний на пресс-конференциях. Важнее другая тенденция – завышенные ожидания руководства. И вроде не новая история, но тут прослеживается наиболее явно.

Энцо Мареска поднимает трофей клубного чемпионата мира по футболу 2025 года

Энцо Мареска поднимает трофей клубного чемпионата мира по футболу 2025 года

Фото: GES Sportfoto/Getty Images

Пойдём по порядку. То, что Мареска проделывал отличную работу, вряд ли будет кто-то оспаривать. Даже учитывая провальный декабрь. До него команда два года не пробивалась в Лигу чемпионов, а тут и в главный еврокубок попала, и ещё пару трофеев прихватила (Лига конференций и клубный ЧМ). Да и на момент отставки Марески шла на пятом месте в АПЛ, которое, скорее всего, гарантирует прямую путёвку в основную стадию следующего сезона ЛЧ. Насколько мы можем судить по инсайдам, Мареска стал жертвой войны совладельцев. Тренера приглашал Боули, а власть перешла к Эгбали, который изначально был против итальянца и теперь привёл своего тренера.

Дальше – Аморим. По нему не настолько очевидно, насколько хорошую работу он проделывал. Но здесь и изначальные условия были наиболее тяжёлые. «МЮ» выглядит самым проблемным топ-клубом Европы. При этом какой-то прогресс всё равно прослеживался. Прошлый сезон команда закончила на фантастически низком для неё 15-м месте, а на момент увольнения Аморима шла на шестой строчке. Уступала «Челси» место в топ-5 лишь по разнице мячей. То есть находилась буквально на грани попадания в Лигу чемпионов.

Наша реакция на внезапную отставку:
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений

Ну и Алонсо. Его увольнение случилось после поражения в матче с «Барселоной». Любой, кто смотрел финал Суперкубка, видел, насколько достойно там смотрелись мадридцы. Это была почти равная игра, и только каким-то чудом «Реал» не сравнял счёт в компенсированное время после ударов Каррераса и Асенсио. В чемпионате дела тоже идут хорошо. Все замечают отставание от «Барсы» в четыре очка, но вообще-то у «Реала» 45 очков после первого круга – вполне чемпионский ход. Такой темп подразумевает 90 очков за 38 игр, а столько хватило бы для титула в шести из последних семи сезонов Ла Лиги.

В футболе принято раз за разом повторять, что главное – результат. Однако это далеко не всегда так. Ты можешь двигаться в правильном направлении, но боссам клуба этого будет мало. Начальство «Челси» и «МЮ» требовало от тренеров большей лояльности. Хотя высказывания на пресс-конференциях и близко не были такими жёсткими, как у Конте в «Тоттенхэме». И если в словах Аморима ещё можно разглядеть отсутствие корпоративной этики, то Мареска лишь просил больше поддержки от кого-то. Даже не сказал, от кого именно, но, видимо, подразумевал совладельца клуба.

Хаби Алонсо и президент «Реала» Флорентино Перес

Хаби Алонсо и президент «Реала» Флорентино Перес

Фото: NurPhoto via Getty Images

Вот и получается ситуация, где статус тренеров весьма размытый. Им изначально не создают достаточных условий для работы, а потом увольняют из-за конфликтов, спровоцированных самим же руководством. Неужели в «Реале» не понимали, что Алонсо будет перестраивать команду на более системный футбол? Неужели в «МЮ» не понимали, что Аморим будет требовать игроков под схему с тремя центральными защитниками? Неужели в «Челси» не могли больше доверять успешному тренеру, которого привёл другой совладелец?

При желании всегда можно сказать: «Мы великий клуб – если нет первой строчки, то до свидания». Только вот эти ожидания часто не особо состыковываются с реальностью. И больше похожи на популизм. Причём болельщики на него уже далеко не всегда ведутся. Достаточно послушать, что скандировали фанаты «Челси» на последнем матче и куда они посылали Эгбали.

Бехдад Эгбали, совладелец «Челси»

Бехдад Эгбали, совладелец «Челси»

Фото: Robin Jones/Getty Images

Кстати о завышенных ожиданиях. Тут на днях объявили об отставке Рахимова из «Рубина». Команда идёт на седьмом месте с седьмым по стоимости составом (€ 50,45 млн) в РПЛ. Если что, у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» составы оцениваются минимум в два раза дороже (от € 102 млн). Кто-то даже на полном серьёзе утверждает, что задача «Рубина» – быть в тройке. Насколько мы понимаем, реальная причина увольнения вовсе не в результатах команды, а в разногласиях с руководством.

Лояльность – вот один из ключевых факторов для тренеров, которые хотят долго работать в клубе.

У нас с Арбелоа есть явная ассоциация, но есть ли она в Испании?
«Я видел дриблинг Арбелоа!» История того самого мема про нового тренера «Реала»
«Я видел дриблинг Арбелоа!» История того самого мема про нового тренера «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android