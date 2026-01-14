Салах просто пропал в полуфинале Кубка Африки. И проиграл принципиальную дуэль!

Мане вытащил Сенегал в финал, пока Египет не мог хотя бы пробить по воротам.

Мане против Салаха — именно в этом противостоянии с ливерпульским оттенком определялся первый финалист Кубка Африки. И даже в нём был фаворит, поскольку у Садио в напарниках хватает других звёзд — Менди, Кулибали, Гуйе, Ндиайе, Джексон и прочие. Обойма Египта скромнее сенегальской, пусть там, кроме Мохамеда, и есть Мармуш. Сенегал, пусть и с трудом, но оправдал статус – и переиграл Египет. При этом лишившись одного из лидеров.

Сенегальцы быстро прибрали инициативу и посадили на предупреждение египетского опорника Абдельмагида. Тем не менее моменты никто создавать не спешил. Первым испытанием для Сенегала стало прощание с Кулибали. Сперва он получил жёлтую, которая лишила его следующего матча. А в середине первого тайма Калиду вдобавок покинул поле из-за травмы — Мамаду Сарру пришлось экстренно подниматься с лавки. Ранее защитник «Страсбурга» провёл на турнире всего 14 минут.

Египет старался показывать контригру. Та у него откровенно не ладилась: за всю первую половину в сторону ворот Менди не полетело ни одного удара. Не шли у египтян и пасы — всего 65% точности. Салах совершал множество холостых рывков.

Сенегал, впрочем, при четырёх ударах наработал всего 0,08 ожидаемого гола. Зато хватало нервов: в одном из эпизодов Салах наступил сзади на ногу Мане и стычка возникла не только между футболистами, но и у тренерских штабов. Жёлтую получил один Диарра — остальных судья пожалел.

Возможно, из-за предупреждения полузащитник «Сандерленда» и не вышел на второй тайм. Ничего страшного, ведь у Сенегала ждал шанса Камара. Полузащитник «Монако» неплохо бил издали, но в целом картина игры не менялась: Сенегал владел мячом примерно 70% времени, зарабатывал стандарты и был нацелен на ворота, но Египет массивно оборонялся и мало что позволял. Сенегальским болельщикам только и оставалось, что радоваться хотя бы аутам вблизи чужих ворот.

Матч неминуемо катился к дополнительному времени. И тут в дело вступил тот, от кого и ждали подвигов. На 78-й минуте Мане поймал подбор вблизи чужой штрафной и хитро послал мяч в ближний угол дезориентированного Эль-Шенави. Сколько ударов к тому моменту накопил Египет? По-прежнему ноль. После — три. Против 12 у Сенегала. Нет, так в финал не пройти.

Салах уже уступал Мане. Причём дважды: в финале Кубка Африки — 2022 и в стыках за попадание на ЧМ-2022. Третий раунд также оказался за Садио. Собственно, он и внёс в это решающий вклад. Чуть позже решится, кто сыграет за третье место с Египтом, а кто за трофей с Сенегалом — Нигерия или Марокко.