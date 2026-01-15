«Эти качества делают его ключевым в организации игры». Кого «Зенит» берёт вместо Жерсона

«Зенит» продал Жерсона в зимнее окно, но, конечно, не может остаться без замены ему в центре поля перед решающим отрезком сезона. Петербургский клуб занимается трансфером нового центрального полузащитника. Судя по поступающей информации (инсайдер Пабло Оливейра), экс-чемпион России очень близок к подписанию Джона Джона из «Ред Булл Брагантино».

Чем привлекает внимание этот 23-летний бразилец, кроме забавного прозвища? Знакомимся с игроком.

Джон Джон на карандаше у «Зенита» как минимум год. Ещё летом 2025-го появлялась информация о желании сине-бело-голубых купить полузащитника, однако, по данным Globo, концерн «Ред Булл», владеющий «Брагантино», запрещал бразильскому клубу вести дела с Россией. Что же изменилось теперь? Не похоже, что «Зенит» использует тот же трюк, что и ЦСКА, когда армейцы брали из «Брагантино» Алеррандро – перевели деньги игроку для самовыкупа. Говорят, на коллег давили руководители «Палмейраса», которому выгодна сделка из-за владения 40% прав на Джона Джона.

В декабре ESPN сообщил, что «Зенит» предложил «Брагантино» € 15 млн плюс € 3 млн бонусами. Агент игрока Федерико Пасторелло подтвердил интерес петербуржцев и возможный переезд своего клиента в Россию. Пока окончательной договорённости нет – переговоры продолжаются. Однако сам Джон Джон недавно опубликовал пост с благодарностью «за всё», который сочли прощанием полузащитника. По информации журналиста Пабло Оливейры, «Зенит» и «Ред Булл Брагантино» находятся на финальной стадии обсуждения сделки.

Джон Джон Фото: redbullbragantino.com.br

Петербургский клуб нередко замахивается на игроков первой или как минимум молодёжной (олимпийской) сборной Бразилии, но это не тот случай. Джон Джон никогда не выступал ни за одну национальную команду. Быть может, лет через пять, если полузащитника захотят натурализовать для сборной России, это будет плюсом. А пока просто констатируем факт. Сезон-2025 вообще первый по-настоящему крутой для Джона Джона. Он стал лучшим и бомбардиром, и ассистентом «Ред Булл Брагантино» в чемпионате Бразилии, набрав 10+7 в 34 матчах. Раскрылся к 23 годам. Заработав 17 баллов по системе «гол+пас», атакующий хавбек поделил седьмое-восьмое места по результативности в Серии А с Виллианом Жозе. Да-да, тем самым экс-нападающим «Спартака». У Жозе 11+6 в 33 матчах.

Что впечатляет при изучении Джона Джона, так это его работа с мячом. Ускорения, техника, дриблинг, умение протащить мяч и сделать классный пас. В этом смысле полузащитник может быть столь же хорош, как и, например, Вендел. Окрепнув физически, Джон Джон стал стабильнее и ярче проявлять свои сильные качества, приносить больше пользы команде. Выросла его результативность. По сыгранному в чемпионате Бразилии времени в сезоне-2025 он уступил в «Брагантино» только голкиперу Клейтону. По статистике Джон Джон – лучший в команде по количеству созданных голевых моментов (15), передач под удар (95), точных пасов на чужой трети (378), успешных обводок (86) и заработанных на себе фолов (64), второй по ударам (51) и попаданиям в створ ворот (21). В то же время он в топ-2 по заблокированным передачам соперников (52), у него достаточно много отборов (32) и перехватов (16) – по этим статистическим показателям он тоже среди лидеров «Брагантино».

Джон Джон полузащитник «Ред Булл Брагантино» «Я не зацикливаюсь на своей статистике. Меня волнует продвижение имени «Ред Булл Брагантино». Я бы не добился таких результатов без своей команды. Голевые передачи и забитые мячи – это следствие. Я пришёл сюда, чтобы брать на себя ответственность, и всегда буду помогать «Брагантино». Главное – желание побеждать».



Джон Джон – сын бывшего футболиста Пеле. Но не Короля футбола, а другого экс-форварда, который «прославился» тем, что 22 раза менял клубы в Бразилии. Марсело Пеле до Серии А не дотянул, зато выигрывал Серию В с «Атлетико Минейро» и становился лучшим бомбардиром Лиги Минейро (чемпионат штата Минас-Жерайс).

Джон Джон родился под именем Джонатан дос Сантос Роза в городе Витория. Воспитывался в Сан-Паулу в академии клуба «Примавера». В 2021 году юноша приглянулся скаутам «Палмейраса» и его арендовали для молодёжной команды. В январе 2022-го полузащитник был выкуплен за неизвестную сумму и подписал долгосрочный контракт. Перед этим в декабре Джон Джон дебютировал за основу «Палмейраса» в Серии А в матче заключительного тура чемпионата с «Сеарой». Можно сказать, клуб таким образом премировал перспективного игрока перед заключением договора.

Но в «Палмейрасе» Джон Джон играл мало. Конкуренция в команде была очень высокой – в 2022 и 2023 годах она брала золото чемпионата Бразилии. Хавбек продолжал выступать за молодёжку. В сезоне-2022 он поучаствовал лишь в одной встрече Кубка Либертадорес, а в Серии А ограничился попаданием в заявку на некоторые матчи. В сезоне-2023 выходил на поле в 26 играх двух главных турниров, тем не менее в стартовый состав попал только девять раз. Совершил одно результативное действие – ассистировал нынешнему форварду «Реала» (арендованному «Лионом») Эндрику.

Джон Джон Фото: Getty Images

По ходу сезона-2024, в июле позапрошлого года, перешёл из «Палмейраса» в «Брагантино». Сообщалось, что клуб системы «Ред Булл» заплатил $ 4,5 млн за 60% прав на игрока и обязался выкупить ещё 20% прав за $ 2,5 млн при определённых условиях. В том чемпионате Бразилии до своего трансфера Джон Джон успел сыграть за «Палмейрас» три матча. Зато в «Ред Булл Брагантино» практически сразу получил место в основе. В результате завершил сезон с 24 матчами в Серии А и Южноамериканском кубке, в которых набрал 4+4.

В сезоне-2025 у Джона Джона случился прорыв – он превратился в звезду «Брагантино». Здорово исполнял роль «десятки», плеймейкера. Заслужил высокие оценки от СМИ и футбольных экспертов.

«Джон Джон демонстрирует мастерство в контроле мяча и плеймейкинге, – писал журналист Bolavip Мауро Адамоли. – Он двигается между линиями, ускоряет темп, когда необходимо, и использует дриблинг как оружие, чтобы взламывать первую линию обороны. Эти качества делают его ключевым звеном в организации игры. Джон Джон связывает оборону и атаку «Брагантино». Одно из главных достоинств полузащитника – умение читать игру. Он не ждёт, что всё внимание будет сосредоточено на нём, а понимает, когда требуется связь между обороной, полузащитой и атакой. Точными пасами и перемещениями, создающими свободные зоны, поддерживает крайних защитников и атакующих полузащитников.

Несмотря на то что Джон Джон играет ближе к нападению, он показывает гибкость, отходя в глубину и помогая в организации атак или сам продвигая мяч. Благодаря этому «Брагантино» может варьировать свою атакующую структуру, не теряя баланса, что делает Джона Джона незаменимой фигурой в различных тактических построениях. Он не просто наблюдает – сам активно участвует в завершающей стадии. Его способность угрожать воротам – ещё одно ценное оружие, которое заставляет соперника больше внимания уделять Джону Джону. Помимо мастерства, полузащитник ценен для команды тактической дисциплиной, вовлечённостью в игру и заразительной уверенностью в своих силах. Он смело берёт на себя ответственность».

Вероятно, Сергей Семак видит Джона Джона в той же роли, которую исполнял в «Зените» Клаудиньо. Потому что так и осталось загадкой, где и кем видел тренер сине-бело-голубых Жерсона. Клаудиньо, кстати, тоже переходил в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» (за € 12 млн), но в 2021 году договариваться с этим клубом было проще.