Звёздный камбэк в АПЛ, бразильское усиление «Зенита» и «Динамо». Трансферы и слухи дня

Традиционный дайджест трансферов и слухов дня с зимнего рынка – рассказываем о главных событиях среды, 14 января.
Состоявшиеся трансферы
«Тоттенхэм» купил полузащитника сборной Англии
Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер вернулся в АПЛ – перешёл из мадридского «Атлетико» в «Тоттенхэм». По информации Transfermarkt, сумма сделки составила € 40 млн. Новичок подписал долгосрочный контракт, по данным инсайдера Бена Джейкобса, на пять с половиной лет. «Тоттенхэм» выиграл конкуренцию за Галлахера у «Астон Виллы». В нынешнем сезоне Конор провёл 25 матчей в Примере и Лиге чемпионов, забил три мяча и не отдал ни одной голевой передачи.
«Крылья Советов» взяли игрока «Зенита» и расстались с Гайчем
Кирилл Столбов
Фото: ФК «Крылья Советов»
«Крылья Советов» объявили о трансфере полузащитника «Зенита» Кирилла Столбова. 21-летний воспитанник петербургского клуба подписал контракт с самарцами до конца 2029 года. В этом сезоне Столбов сыграл один матч за сине-бело-голубых в Кубке России, а в РПЛ дебютировал ещё в мае 2022-го. Кроме того, «Крылья Советов» объявили о завершении аренды нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Аргентинец также расторг контракт с армейцами и, скорее всего, продолжит карьеру в «Эстудиантесе».
«Оренбург» подписывает новичков каждый день
Дамиан Пуэбла
Фото: ФК «Оренбург»
Оренбургский клуб второй день подряд сообщает о приходе в команду новичков. Вслед за колумбийским защитником Джоном Паласиосом уральцы подписали полузащитника «Институто» Дамиана Пуэблу. Согласно Transfermarkt, один из аутсайдеров РПЛ выкупил 50% прав на 23-летнего атакующего хавбека за € 860 тыс. Пуэбла в сезоне-2025 забил два мяча в 25 матчах чемпионата Аргентины. Тем временем инсайдер Сергей Ильёв написал, что «Оренбург» берёт на просмотр полузащитника тульского «Арсенала» и сборной Армении Тиграна Аванесяна.
Трансферные слухи дня
«Зенит» близок к трансферу нового бразильца
Переговоры по трансферу полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в «Зенит» находятся на финальной стадии. Этой новостью поделился бразильский журналист Пабло Оливейра. Утверждается, что 23-летний игрок сменил агента на более подходящего для организации перехода в российский клуб. Ранее сообщалось о предложении «Зенита» по Джону Джону в размере € 15 млн плюс € 3 млн бонусами. В сезоне-2025 атакующий хавбек набрал 10+7 в 34 матчах чемпионата Бразилии.
«Динамо» тоже покупает новичка из Бразилии
Давид Рикардо
Фото: Getty Images
Московское «Динамо» согласовало трансфер центрального защитника «Ботафого» Давида Рикардо. По информации Globo, столичный клуб получит 80% прав на 23-летнего игрока за € 6,5 млн. «Ботафого» оставил за собой 20% прав на Рикардо, чтобы в будущем получить прибыль с его перепродажи. «Динамо» выиграло конкуренцию за бразильца у итальянского «Торино». В сезоне-2025 Давид сыграл 25 матчей в Серии А и Кубке Либертадорес, набрал 1+1.
Кэррик уже просит «Манчестер Юнайтед» о трансфере
Лукас Пакета
Фото: Carl Recine/Getty Images
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заинтересован в подписании полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Как утверждает indykaila News, он попросил руководство узнать о возможности трансфера 28-летнего игрока. Ранее стало известно о желании Пакета вернуться в Бразилию. По информации ESPN, Лукас настаивает на своей продаже во «Фламенго» и даже отказался участвовать в последней игре «молотобойцев», но «Вест Хэм» не принял предложение клуба из Рио-де-Жанейро в размере £ 30 млн. Претендентом на хавбека, набравшего в этом сезоне 4+1 в 18 матчах АПЛ, называют также «Тоттенхэм».
«Рома» забирает Малена у «Астон Виллы»
Форвард сборной Нидерландов Дониэлл Мален меняет АПЛ на итальянскую Серию А. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Рома» договорилась с «Астон Виллой» о трансфере 26-летнего игрока на правах аренды за £ 2 млн. При этом римский клуб должен будет выкупить Малена за £ 25 млн при определённых условиях. На Дониэлла претендовал также «Атлетико», но с Мадридом не сложилось. В нынешнем сезоне нидерландец забил семь мячей и сделал две голевые передачи в 29 матчах всех турниров.
Одной строкой
- Официально: «Ахмат» и боснийский центральный защитник Милош Шатара договорились о расторжении контракта.
- Официально: московское «Торпедо» подписало двух бывших российских легионеров турецкого «Серикспора» – защитника Кирилла Гоцука и полузащитника Илью Берковского.
- Официально: 19-летний форвард «Милана» Максимилиан Ибрагимович (сын Златана) перешёл в «Аякс» на правах аренды с опцией выкупа за € 3,5 млн.
- Официально: экс-игрок сборной Марокко Софьян Буфаль сменил бельгийский «Юнион» на французский «Гавр» в качестве свободного агента.
- Transfermarkt: защитник «Сочи» Набиль Аберден перешёл в «Аль-Джазиру» из ОАЭ на правах аренды до конца нынешнего сезона.
- Николо Скира: принадлежащий «Рубину» форвард Марвин Чуни продолжит карьеру в итальянском «Бари».
- Фабрицио Романо: Н’Голо Канте фактически согласовал контракт с «Фенербахче», турецкому клубу осталось договориться о сумме трансфера полузащитника с «Аль-Иттихадом».
- Фабрицио Романо: «Эвертон» сделал официальное предложение «Фенербахче» о покупке Юссефа Эн-Несири – форварда могут арендовать с опцией выкупа за € 20 млн.
- Фабрицио Романо: «Интер» близок к покупке 18-летнего хорватского защитника Бранимира Млачича из «Хайдука» за € 5 млн.
- Фабрицио Романо: защитник Альфонсо Педраса перейдёт из «Вильярреала» в «Лацио» в летнее окно, но сделка может состояться и зимой, если римляне отпустят Нуну Тавареша.
- Фабрицио Романо: «Челси» работает над продажей Давида Датро Фофана – форвардом, арендованным «Фатих Карагюмрюк», интересуются «Селтик», «Дерби Каунти» и «Антверпен».
- GiveMeSport: «Тоттенхэм» согласовал с «Сантосом» переход 19-летнего бразильского защитника Соузы за € 13 млн.
- The Guardian: первым новичком «Манчестер Юнайтед» после назначения тренером Майкла Кэррика может стать не только Пакета, но и Рубен Невеш – стоимость трансфера полузащитника «Аль-Хиляля» оценивается в € 23 млн.
- Экрем Конур: «Бешикташ» готовит предложение «Ювентусу» о приобретении полузащитника Уэстона Маккенни – речь идёт об аренде с правом выкупа ориентировочно за € 15 млн.