Звёздный камбэк в АПЛ, бразильское усиление «Зенита» и «Динамо». Трансферы и слухи дня

При этом Санкт-Петербург отправил футболиста в Самару. А Кэррик нашёл усиление для «МЮ» в АПЛ.

Традиционный дайджест трансферов и слухов дня с зимнего рынка – рассказываем о главных событиях среды, 14 января.

Состоявшиеся трансферы

«Тоттенхэм» купил полузащитника сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер вернулся в АПЛ – перешёл из мадридского «Атлетико» в «Тоттенхэм». По информации Transfermarkt, сумма сделки составила € 40 млн. Новичок подписал долгосрочный контракт, по данным инсайдера Бена Джейкобса, на пять с половиной лет. «Тоттенхэм» выиграл конкуренцию за Галлахера у «Астон Виллы». В нынешнем сезоне Конор провёл 25 матчей в Примере и Лиге чемпионов, забил три мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

«Крылья Советов» взяли игрока «Зенита» и расстались с Гайчем

Кирилл Столбов Фото: ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о трансфере полузащитника «Зенита» Кирилла Столбова. 21-летний воспитанник петербургского клуба подписал контракт с самарцами до конца 2029 года. В этом сезоне Столбов сыграл один матч за сине-бело-голубых в Кубке России, а в РПЛ дебютировал ещё в мае 2022-го. Кроме того, «Крылья Советов» объявили о завершении аренды нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Аргентинец также расторг контракт с армейцами и, скорее всего, продолжит карьеру в «Эстудиантесе».

«Оренбург» подписывает новичков каждый день

Дамиан Пуэбла Фото: ФК «Оренбург»

Оренбургский клуб второй день подряд сообщает о приходе в команду новичков. Вслед за колумбийским защитником Джоном Паласиосом уральцы подписали полузащитника «Институто» Дамиана Пуэблу. Согласно Transfermarkt, один из аутсайдеров РПЛ выкупил 50% прав на 23-летнего атакующего хавбека за € 860 тыс. Пуэбла в сезоне-2025 забил два мяча в 25 матчах чемпионата Аргентины. Тем временем инсайдер Сергей Ильёв написал, что «Оренбург» берёт на просмотр полузащитника тульского «Арсенала» и сборной Армении Тиграна Аванесяна.

Трансферные слухи дня

«Зенит» близок к трансферу нового бразильца

Переговоры по трансферу полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в «Зенит» находятся на финальной стадии. Этой новостью поделился бразильский журналист Пабло Оливейра. Утверждается, что 23-летний игрок сменил агента на более подходящего для организации перехода в российский клуб. Ранее сообщалось о предложении «Зенита» по Джону Джону в размере € 15 млн плюс € 3 млн бонусами. В сезоне-2025 атакующий хавбек набрал 10+7 в 34 матчах чемпионата Бразилии.

«Динамо» тоже покупает новичка из Бразилии

Давид Рикардо Фото: Getty Images

Московское «Динамо» согласовало трансфер центрального защитника «Ботафого» Давида Рикардо. По информации Globo, столичный клуб получит 80% прав на 23-летнего игрока за € 6,5 млн. «Ботафого» оставил за собой 20% прав на Рикардо, чтобы в будущем получить прибыль с его перепродажи. «Динамо» выиграло конкуренцию за бразильца у итальянского «Торино». В сезоне-2025 Давид сыграл 25 матчей в Серии А и Кубке Либертадорес, набрал 1+1.

Кэррик уже просит «Манчестер Юнайтед» о трансфере

Лукас Пакета Фото: Carl Recine/Getty Images

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заинтересован в подписании полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Как утверждает indykaila News, он попросил руководство узнать о возможности трансфера 28-летнего игрока. Ранее стало известно о желании Пакета вернуться в Бразилию. По информации ESPN, Лукас настаивает на своей продаже во «Фламенго» и даже отказался участвовать в последней игре «молотобойцев», но «Вест Хэм» не принял предложение клуба из Рио-де-Жанейро в размере £ 30 млн. Претендентом на хавбека, набравшего в этом сезоне 4+1 в 18 матчах АПЛ, называют также «Тоттенхэм».

«Рома» забирает Малена у «Астон Виллы»

Форвард сборной Нидерландов Дониэлл Мален меняет АПЛ на итальянскую Серию А. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Рома» договорилась с «Астон Виллой» о трансфере 26-летнего игрока на правах аренды за £ 2 млн. При этом римский клуб должен будет выкупить Малена за £ 25 млн при определённых условиях. На Дониэлла претендовал также «Атлетико», но с Мадридом не сложилось. В нынешнем сезоне нидерландец забил семь мячей и сделал две голевые передачи в 29 матчах всех турниров.

Одной строкой