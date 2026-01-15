Кошмарная сенсация «Реала»! Вылетели из Кубка от аутсайдера второй лиги на 90+4-й минуте!

Вот это первый матч без Алонсо! «Альбасете» пропустил в самом конце, но дальше выгрыз победу.

«Реал» лишился возможности побороться за трофей в первом же матче после отставки Хаби Алонсо и назначения новым главным тренером Альваро Арбелоа! Мадридцы сенсационно вылетели в 1/8 финала Кубка Испании от «Альбасете». А ведь эта команда занимает всего лишь 17-е место в Сегунде.

По матчу в Альбасете невозможно делать выводы, как изменится «Реал» под руководством Арбелоа. По той простой причине, что некоторых футболистов, игравших тремя днями ранее в финале Суперкубка Испании с «Барселоной», новый тренер не использовал. Отдых получили Куртуа, Тчуамени, Каррерас, Беллингем, Родриго и начавший встречу на скамейке Камавинга, отсутствовал в заявке также Мбаппе.

«Реал» в дебютном матче Арбелоа сыграл по схеме 4-3-3 с атакующим трио Мастантуоно – Винисиус Жуниор – Гарсия. Первое, на что можно было обратить внимание – опасные стандарты мадридцев. Гюлер закручивал мяч с углового прямо в створ, затем Вальверде открыл счёт ударам «Реала». Ещё через несколько минут турок заработал многообещающий штрафной, но сам же всё и испортил, зарядив по трибунам.

Однако первое касание в чужой штрафной команда Арбелоа совершила только на исходе десятиминутки. Проникать в неё, вскрывая оборону «Альбасете» при 75% владения, не получалось. Хозяева хорошо защищались и числом, и умением, а на 12-й минуте и сами заглянули в штрафную соперника. Впрочем, воспитанник «Реала» Ласо пробил так, словно хотел побыстрее избавиться от мяча, чтобы не потерять его.

Болельщики мощно заряжали игроков эмоциями, тем не менее футболистам «Реала» не хватало драйва после битвы с «Барселоной». Трио центрхавов мадридцев Вальверде – Сестеро – Гюлер не сказать чтобы хорошо справлялось со своей работой. Контроль мяча у команды Арбелоа был, но голевые моменты отсутствовали. Полтайма игрокам мешал ещё и накрывший поле туман. Для «синих» этот туман был похож на обман – игроки «Реала» как будто теряли друг друга из виду. Кроме дальних ударов, гостям до перерыва предложить оказалось нечего. «Альбасете» справлялся со скоростями фаворита, а на 42-й минуте забил! После углового Вильяр (также прошедший через молодёжку «сливочных») выиграл воздух у Мастантуоно и не оставил шансов голкиперу Лунину.

Арбелоа в этот момент выглядел озадаченным. На перерыв его команда могла уйти, сенсационно проигрывая скромному «Альбасете», однако «Реалу» повезло быстро отыграться. Причём тоже благодаря стандарту. Хёйсен здорово сыграл на опережение после подачи с углового и ударил по воротам, а на добивании преуспел Мастантуоно. Аргентинец исправился за допущенную ранее ошибку.

Игроки «Альбасете» празднуют гол Фото: Diego Souto/Getty Images

В начале второй половины «Реал» по-настоящему включился. Мадридцы давили – команда Альберто Гонсалеса с трудом держалась. Винисиус Жуниор наконец-то вспомнил, что Хаби Алонсо ушёл и теперь жить стало лучше, веселее. Тренер «Альбасете» отреагировал на изменившуюся игру тройной заменой всего через 10 минут после перерыва. Прошло чуть больше часа, а мадридцы уже выполнили норму по количеству ударов за первый тайм (6), тем не менее голевых моментов по-прежнему было мало.

Арбелоа выпускал на замену не только опытных – Алабу, Камавинга, Карвахаля. За 20 минут до конца дебютировал за первую команду «Реала» 21-летний атакующий полузащитник «Кастильи» Паласиос. В этом сезоне у него 8+3 в 19 матчах за фарм-клуб. Мадридцы переводили игру на фланги, где было побольше свободы, комбинировали группами из трёх-четырёх человек. «Рисовали» треугольники, другие сложные футбольные фигуры. Однако центрфорвард Гарсия напрасно ждал передач – мяч почти не доходил до него в штрафной.

«Альбасете» почти не контратаковал, и вдруг – забил! На 82-й минуте вышедший на замену Бетанкор приблизил Арбелоа и его парней к позору, а свою команду – к первой в истории победе в матчах с «Реалом». После заброса справа Гарсия вынес мяч прямо на ногу коллеге по амплуа. Форвард «Альбасете» пробил от земли, а Лунин не спас.

«Реал», стремясь уйти от поражения, изо всех сил навалился на ворота «Альбасете». Нападающих в заявке мадридцев больше не было, так что Арбелоа бросил в бой ещё одного хавбека – состоялся дебют и 21-летнего капитана «Кастильи» Морана (1+0 в 19 матчах). Однако вытаскивал «синих» Гарсия. Концовка второго тайма поразительно напоминала концовку первого. Гонсало, как и Мастантуоно, реабилитировался за ошибку – забил головой после углового.

А вот затем случилось что-то невероятное! Все уже готовились к дополнительному времени, а «Альбасете» организовал контрвыпад и сотворил победный гол. Тот же Бетанкор убежал с центра поля к воротам «Реала». Форварда догнали, но он зашёл в штрафную, пробил и попал в Карвахаля. Мяч снова отскочил к Бетанкору, и Хефте со второй попытки обводящим ударом отправил его в сетку – это был убийственный выстрел. «Реал» оказался сражён наповал.