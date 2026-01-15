Уникальный полуфинал Кубка лиги! «Челси» и «Арсенал» тащили неожиданные герои

«Челси» не обыгрывал «Арсенал» с августа 2021 года. Серия насчитывала уже девять матчей! Долгожданную победу в дерби команда могла одержать в первом полуфинале Кубка английской лиги. Но с этим снова возникли проблемы.

Матч с «Арсеналом» стал первой серьёзной проверкой для нового тренера «Челси» Лиама Росеньора. Он дебютировал во встрече Кубка Англии с «Чарльтоном» (5:1), но вряд ли игру можно считать показательной. Силы команд несоразмерны, да и за пару дней Росеньор вряд ли бы внедрил свои идеи. Поэтому встречу с «Арсеналом» болельщики «Челси» ждали с двойным интересом.

Впрочем, пока что Лиам не удивил. Да и возможностей для ротации из-за травм и перебора жёлтых карточек у тренера «Челси» не было. Даже пришлось во втором матче подряд выпускать в старте безнадёжного запасного – форварда Марка Гиу. Микель Артета также решил не беречь сильнейших. На поле у «Арсенала» появился оптимальный состав.

Уже на старте матча подтвердился тезис: каких бы футболистов ни выпустил Артета, они всегда будут опасны на стандартах. «Челси» наверняка готовился к розыгрышам гостей. Но на деле всё пошло не по плану команды Росеньора. Уже на седьмой минуте «Арсенал» реализовал свой первый угловой: Деклан Райс навесил с углового, а Бен Уайт выиграл борьбу у Жоао Педро и головой переправил мяч в ворота Роберта Санчеса. Очередной гол имени тренера по стандартам Николя Жовера!

Хотя мяч «Арсенала» вызвал бурное обсуждение в соцсетях. На повторе видно, как Виктор Дьёкереш держит за корпус форварда «Челси» Гиу (ещё и, вероятно, находится в офсайде). Если бы не это сопротивление, то испанец вполне мог бы вынести мяч с линии ворот. Например, в другом полуфинале Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» случился аналогичный эпизод. Эрлинг Холанд мешал Малику Тшау в момент гола Антуана Семеньо, и тогда судья Крис Кавана зафиксировал фол и отменил забитый мяч. А Саймон Хупер оставил своё первоначальное решение по голу Уайта даже после консультации с VAR. Спорно. Очень.

Гол «Арсенала» Фото: Кадры из трансляции

«Арсенал» после забитого мяча позволил «Челси» ненадолго забрать инициативу. Хозяева даже превзошли соперника по владению (55% на 45% в первом тайме), однако серьёзной опасности для ворот Кепы Аррисабалаги так и не создали. Хотя однажды испанец красиво вступил в игру: на 31-й минуте вратарь «Арсенала» потащил неплохой удар Эстевао Виллиана.

В ответ у гостей сработало тайное оружие. Оказывается, Вильям Салиба круто умеет бить! На 41-й минуте защитник «Арсенала» задержался около штрафной «Челси», оказался с мячом и закрутил его в дальний угол. Француз пробил рядом с девяткой – гол-красавец мог бы получиться.

«Челси» после перерыва вышел с задачей быстро сравнять счёт. Но вышло иначе. Уже на 49-й минуте Виктор Дьёкереш замкнул прострел Бена Уайта (1+1 от защитника в матче) с правого фланга – 2:0! Мяч предательски проскочил под рукой вышедшего на перехват голкипера «Челси» Санчеса. Испанец после пропущенного гола от досады бил рукой о газон. А Дьёкереш без особых эмоций показал трибунам фирменное празднование.

Виктор Дьёкереш Фото: Alex Pantling/Getty Images

На 53-й минуте Росеньор принял, наверное, лучшее решение за матч. На поле у «Челси» появился вингер Алехандро Гарначо. Аргентинец уже через пару эпизодов отыграл один мяч: он остался один без опеки в чужой штрафной, принял пас от Педру Нету и точно пробил по воротам «Арсенала».

Гости после перерыва ещё охотнее отдали владение «Челси» (61% на 39%). Только, кроме гола Гарначо, у хозяев всё было грустно в атаке. Зато на 71-й минуте «Арсенал» забил ещё: Дьёкереш открылся под пас, затем сделал скидку на Мартина Субименди, а испанец подготовил удар и пробил в правый угол ворот Санчеса. Швед, кстати, оформил второе результативное действие за матч. Чудо!

Чуть позже команда Артеты могла довести счёт до разгромного. На этот раз Санчес спас «Челси», ногой зацепив мяч после расстрельного удара Микеля Мерино. А Гарначо во второй раз вернул интригу! Аргентинец забил гол-близнец: на 83-й минуте мяч отскочил к Алехандро после углового снова в левую зону штрафной «Арсенала», а вингер с полулёта пробил в ближний угол. Кто бы мог подумать, что Гарначо и Дьёкереш станут главными героями матча?

Алехандро Гарначо Фото: Alex Pantling/Getty Images

В концовке «Челси» попытался сравнять счёт – безуспешно. Росеньор уступил в первом топ-матче, а беспроигрышная серия «Арсенала» в дерби достигла уже 10 матчей. Теперь командам предстоит ответная встреча на «Эмирейтс» 3 февраля. «Арсенал» – фаворит, и если бы не дубль Гарначо, то второй матч стал бы формальностью. Всё же у «Челси» остаются небольшие шансы на выход в финал.