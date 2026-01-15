Вы такие сейвы в серии пенальти вообще видели? Уникальный выход Марокко в финал КАН! Видео

Буну стал героем матча с Нигерией. В эпизоде с решающим ударом он просто побежал в нужный угол, даже не падая!

Сборная Марокко не пробиралась в финал Кубка Африки с 2004-го — тогда только-только стартовала карьера Маруана Шамаха. Прошло 22 года, и вот марокканцы стали близки к повторению того достижения. Логично, ведь в стране выросло отличное поколение футболистов: об этом кричал ещё путь до полуфинала ЧМ-2022. А тут успешный домашний континентальный турнир. И монструозный Браим Диас в составе, который забил в каждом из первых пяти матчей.

В соперники попалась грозная Нигерия с Осимхеном и Лукманом в нападении. Но и она не смогла остановить Марокко. Правда, развязки пришлось подождать — аж до серии пенальти.

Если Сенегал с Египтом в первом полуфинале бо́льшую часть матча вводили зрителей в сонливый транс, Нигерия с Марокко такого не допускали. В основном усилиями вторых. Поначалу получалось обоюдоостро. Диас перспективно крутил в дальний угол — не хватило самой малости. Несли опасность и подачи Хакими. Лукман в ответ хлёстко бил низом и с отскоком от газона, заставив потрудиться Буну.

И всё же марокканцы взяли игру под контроль. Браим полез в штрафную и заработал жёлтую для Бейсси, которая лишила защитника «Фулхэма» следующего матча. Хакими после этого обвёл стенку и едва не попал в ближнюю девятку. Сайбари накрутил Осайи-Самуэля и проверил реакцию Нвабили. Прежде Нигерия сложностей на Кубке Африки не испытывала, а тут оказалась под мощнейшим давлением. Но главное — ей удалось сохранить нули.

Во втором тайме чуть больше владели мячом уже нигерийцы. При этом в самом его начале железобетонный шанс не использовал Абде, не переиграв из отличной позиции Нвабили. А вот Осимхен и Лукман потерялись на поле и совсем не создавали угрозы, хотя Айуоби неплохо конструировал атаки.

Оба тренера не делали замен вплоть до 83-й минуты. То ли из-за боязни навредить, когда возможностей отыграться при пропущенном голе становилось всё меньше. То ли из-за неминуемости дополнительного времени. Марокканцы просили пенальти — Хакими даже улыбался, предвкушая его. Однако рука Бейсси при попадании в неё мяча находилась в естественном положении, к тому же тот отскочил от бедра. За такое не наказывают даже при домашнем судействе.

Нвабили продолжал тащить, потому что хозяева турнира в основное время нанесли 11 ударов — против двух у Нигерии. Геройства вратаря позволили нигерийцам «дожить» до овертаймов. В самом начале которых не помог бы и он, да на помощь при угловом и кивке головой Агера пришла штанга.

Нигерия – Марокко Фото: Getty Images

Остальное дополнительное время прошло под девизом «быстрее бы уже серия пенальти». Предыдущую Нигерия провела неудачно, уступив в стыках ЧМ-2026 ДР Конго. В этот раз удача ей тоже не улыбнулась, поскольку Буну потащил два удара, тогда как Нвабили — один! Второй Яссин отразил не падая! Заранее устремившись в левый угол. Оньемаечи этого не заметил! Гений? Гений!

Видео невероятного сейва.

Интересно, что развязка прошла без Осимхена — его заменили на 118-й минуте. Теперь тренерскому штабу Нигерии явно будут припоминать такой ход. Правда, Диас тоже наблюдал за серией со скамейки. Впереди у Нигерии матч за третье место с Египтом. Марокко же сразится в финале с Сенегалом.