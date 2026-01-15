«Баринов чувствовал себя брошенным». Закулисье главного трансфера ЦСКА этой зимы

ЦСКА прямо сейчас — главный игрок на зимнем трансферном рынке РПЛ. Следом за трансфером Лусиано Гонду в обмен на Дивеева московский клуб наконец-то закрыл сделку по переходу Дмитрия Баринова.

Глобально про разногласия Баринова с руководством «Локо» по контракту слышали многие. Но давайте обсудим этот переход детальнее. Как так случилось, что воспитанник и капитан «Локомотива» уходит к прямому конкуренту – ЦСКА? Почему наотрез отказался продлевать контракт с родным клубом? Рассказываем все инсайды о самом громком переходе РПЛ этой зимы.

Почему Баринов не мог договориться с «Локомотивом»?

Контракт капитана с «Локомотивом» истекал летом 2026-го. В конце лета 2025-го, со слов агента Баринова Павла Банатина, стало известно, что клуб не сделал никаких предложений по продлению контракта.

Павел Банатин агент Дмитрия Баринова — 2 сентября 2025-го «Прошло около 10 дней с заявления председателя совета директоров «Локомотива» Нагорных о том, что команда заинтересована в продолжении сотрудничества с капитаном и лидером Бариновым. Но на сегодняшний день гендиректор не смог найти время для личной встречи, более того, сегодня была получена информация, что встреча переносится ещё как минимум на неделю! Эта ситуация нас немного настораживает».

По нашей информации, решение затягивать переговоры было принято уже бывшим гендиректором «Локо» Владимиром Леонченко. Леонченко, по словам наших источников, считал игровую важность Баринова для команды преувеличенной. Поэтому и не торопился продлевать с ним контракт.

И уже прошлым летом Баринов мог покинуть команду. Изначально к нему проявил интерес греческий АЕК, который сейчас тренирует Марко Николич. По нашей информации, Дмитрий даже согласовал контракт с греческим клубом, но «Локомотив» не отпустил Баринова. Хотя и обещал. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал Кахор Муминов ― партнёр агентов полузащитника Павла Банатина и Владимира Кузьмичёва:

— Было обещано в личных беседах, что «Локомотив» отпустит Баринова при хорошем предложении. Обещали, что в Европу отпустят за € 2 млн, а в клуб РПЛ – за € 3 млн. Это, кстати, если возвращаться к вопросу уважения к капитану.

— АЕК же делал предложение?

— Да, «Локомотив» не сдержал обещание. В кулуарных беседах они ссылались на отсутствие официальной бумаги, хотя спортивный директор греков Рибалта общался с клубом.

— Греки действительно не прислали бумагу?

— Серьёзным клубам это и не нужно. Сначала договариваются, потом присылают оффер. Согласие игрока было получено, согласия «Локомотива», вопреки обещаниям, не последовало.

***

Примерно тогда появился вариант с ЦСКА. В конце лета 2025-го москвичи впервые обозначили свой интерес к Баринову. Как это было, «Чемпионату» тоже рассказал Муминов:

— Ты понимаешь, почему ЦСКА заинтересовался Бариновым?

— Интерес возник ещё летом. Я присутствовал на встрече в офисе ЦСКА, когда они впервые обозначили свой интерес. Нас с Владимиром Семёновичем Кузьмичёвым пригласили в офис, где был Евгений Шевелёв (заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам. – Прим. «Чемпионата»). Изначально он обозначил интерес к другому нашему игроку ― Бабкину из «Крыльев». А потом речь неожиданно зашла о Баринове. Нас в лоб спросили о такой возможности. Это был некий дипломатический приём для вывода из равновесия, ха-ха. Однако мы стойко с этим справились.

— Что они говорили?

— Было много аргументов. Тогда ещё был травмирован Вильягра. Но важнее, что на встрече прозвучало следующее: в ЦСКА мечтают о центре поля Баринов – Обляков – Кисляк. Они считают, что это чемпионская история .

Дмитрий Баринов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Баринов уже тогда должен был переходить в ЦСКА. Контракт с армейцами был согласован, а сам игрок успел поговорить с Фабио Челестини. По нашей информации, летом ЦСКА сделал два предложения: сначала € 2,5 млн, а потом – € 3 млн, за которые «Локомотив» обещал отпустить Баринова. Но в последний день летнего трансферного окна руководство «Локо» отклонило предложение ЦСКА, пообещав игроку, что контракт с ним будет продлён на тех же условиях, что были у него в клубе. Речь шла о € 1,5 млн в год. Сам Баринов тогда тоже настроился на продолжение карьеры в родном клубе .

Почему в итоге Баринов перешёл в ЦСКА?

После закрытия летнего трансферного окна интерес ЦСКА к Баринову не угас. Контакты между сторонами продолжались. По нашей информации, не последнюю роль в этом сыграл директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо . Он ещё со времён работы в «Локомотиве» поддерживал дружеские отношения с игроком. Брейдо помогал руководству ЦСКА убедить Баринова в необходимости продолжения карьеры в армейском клубе.

А что же «Локомотив»? По нашей информации, руководство клуба в лице Леонченко действительно вернулось к Баринову с предложением нового контракта в сентябре-октябре месяце. Однако по его условиям зарплата капитана падала бы на 40%. Данное предложение возмутило Баринова, после чего переговоры по продлению были прекращены . Ни одна из сторон не соглашалась двигаться по условиям, а сам игрок, по словам наших источников, «чувствовал себя брошенным». Тогда Баринов уже решил для себя – он перейдёт в ЦСКА.

Правда, ещё один поворот в этой истории мог случиться. В начале ноября новым гендиректором «Локомотива» стал Борис Ротенберг-младший, который пришёл на смену Леонченко. По нашей информации, Ротенберг поставил себе одной из приоритетных задач продление Баринова.

Борис Ротенберг-младший Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По словам наших источников, новое руководство действительно сделало ещё одно предложение стороне полузащитника. С новым контрактом Баринов стал бы самым высокооплачиваемым игроком клуба – при условии выполнения бонусов . Однако Баринов решил отказаться от этого контракта по двум причинам.

Дмитрий уже пообещал ЦСКА, что перейдёт в клуб; Отношения с Ротенбергом не были идеальными: по нашей информации, они были не близкими ещё с игровых времён Бориса за команду.

В итоге Баринов стал игроком ЦСКА уже зимой. Главную роль в зимнем трансфере, по нашей информации, сыграли патрон ЦСКА Максим Орешкин и глава РЖД Борис Белозёров. Именно их разговор 12 января позволил согласовать сделку, на которую ранее руководство «Локомотива» не шло. По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата Дмитрия в ЦСКА – € 1.6 млн. А по словам наших источников, окончательная сумма трансфера Баринова в ЦСКА – € 2 млн.