Первый зимний трансфер «Динамо» вот-вот случится! Увели бразильца у клуба Серии А

В московском «Динамо» появится новый защитник. Бразильское издание Globo сообщило, что клуб договорился о трансфере Давида Рикардо из «Ботафого». Сумма сделки составит € 6,5 млн: «Динамо» получит 80% прав на 23-летнего защитника, а бразильцы сохранят за собой 20% с прибыли от перепродажи. Также переговоры об аренде Рикардо вёл итальянский «Торино», но «Ботафого» планировал только полноценный трансфер. Знакомимся чуть ближе с новичком «Динамо».

Рикардо родился в декабре 2002 года в Терезине, столице бразильского штата Пиауи. Там же он начал играть в футбол. Юного Давида скауты заметили в одной из любительских лиг. «Я выделялся и играл в любительских лигах. В одном из чемпионатов, в котором участвовал, «Альтос» заинтересовался мной», – рассказывал Рикардо в интервью Globo.

Давид оказался в академии «Альтоса», но в 2021-м перебрался в клуб «Флуминенсе-ПИ» (не путать с большим «Флуминенсе»). Именно там он дебютировал в профессиональном футболе, выйдя на поле в матче чемпионате штата Пиауи в том же 2021 году.

А в марте 2022-го защитника без большого опыта неожиданно взяла в аренду выступавшая в Серии А «Сеара». Однако сначала Рикардо отправился в команду U20. Но уже в мае Давид дебютировал за основу, выйдя на замену в матче Кубка Бразилии с «Томбенсе» (2:0). В Серии А юный бразилец дебютировал 5 октября 2022 года во встрече с «Гоясом» (1:1). Всего Рикардо провёл в чемпионате пять матчей: «Сеара» в итоге вылетела в Серию В, однако всё равно выкупила 50% прав на Давида за € 70 тыс. Клуб привлёк не только потенциал Рикардо, но и его универсальность. О нём он рассказывал сам после трансфера.

Давид Рикардо во время выступлений за «Сеару» «Всю свою юношескую карьеру я провёл на позиции левого защитника. Когда перешёл на профессиональный уровень, то тренер увидел, что у меня есть потенциал для игры центральным защитником. Он протестировал меня на этой позиции – и сработало. Но я готов помогать в любой роли: будь то левый или центральный защитник либо опорный полузащитник».

Хотя за время выступлений на взрослом уровне Рикардо почти всегда выходил в центре защиты. На левом фланге набралось всего восемь матчей, а на месте опорного полузащитника – и вовсе один.

2023 год Давид начал в статусе основного игрока «Сеары». 31 января 20-летний защитник забил первый мяч за клуб в матче чемпионата Сеаренсе с «Ферровиарио» (1:1). Всего за 2023-й он провёл 47 матчей, но «Сеара» не вернулась в Серию А, финишировав только 11-й во второй лиге.

Давид Рикардо в «Сеаре» Фото: cearasc.com

В следующем сезоне Рикардо снова был безоговорочным игроком стартового состава. На этот раз он принял участие в 46 встречах и забил три мяча. А «Сеара» наконец вернулась в Серию А! Заняла четвёртое место и опередила «Гремио Новуризонтино» только по дополнительным показателям. В апреле 2024-го клуб также выкупил оставшиеся права на Давида у «Флуминенсе-ПИ».

Талантливого защитника в Серии В рассмотрела одна из сильнейших команд Бразилии – «Ботафого». В феврале 2025-го был оформлен трансфер Рикардо из «Сеары» за € 1,47 млн, с ним заключили четырёхлетний контракт. В последние годы скауты «Ботафого» – топ в плане поиска качественных футболистов и их перепродажи (например, именно отсюда в «Зенит» за € 33 млн перешёл Луис Энрике).

И в случае с Давидом Рикардо клуб из штата Рио-де-Жанейро точно не прогадал. За 2025 год защитник провёл 29 матчей, забил один мяч и оформил ассист. На клубном чемпионате мира игрок «Ботафого» ни разу не вышел на поле, зато в Серии А набралось 22 встречи.

Давид Рикардо в «Ботафого» Фото: Roberto Casimiro/Getty Images

За год Рикардо проявил все свои сильнейшие качества в самой сильной лиге Южной Америки. Давид – физически сильный (189 см) и быстрый защитник, обладающий классным пасом. Весомый бонус: Рикардо – левша, что очень ценится тренерами, любящими строить билд-ап через центр обороны. Но проблемой защитника может стать дисциплина. За прошлый год он получил две прямые красные карточки. Для и так нестабильной защиты «Динамо» это вряд ли хорошая новость.

Получится ли у Рикардо стать лидером обороны москвичей? На новичка наверняка свалятся огромные ожидания со стороны болельщиков «Динамо», уставших от систематических ошибок в защите.