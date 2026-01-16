Финал Кубка Африки, дерби «МЮ» — «Сити» и Захарян против «Барсы»! Топ-матчи уикенда

А «Реал» и «Челси» впервые сыграют в чемпионатах с новыми тренерами.

С 16 по 18 января нас ждёт несколько очень важных встреч. В Африке определится сильнейшая сборная континента, в АПЛ пройдёт манчестерское дерби, а «Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном ждёт тяжелейшая проверка — в Сан-Себастьян приедет «Барселона».

Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.