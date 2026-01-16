Финал Кубка Африки, дерби «МЮ» — «Сити» и Захарян против «Барсы»! Топ-матчи уикенда

С 16 по 18 января нас ждёт несколько очень важных встреч. В Африке определится сильнейшая сборная континента, в АПЛ пройдёт манчестерское дерби, а «Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном ждёт тяжелейшая проверка — в Сан-Себастьян приедет «Барселона».
Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Сенегал — Марокко: воскресенье, 18 января, 22:00 мск
Интрига: кто станет обладателем Кубка Африки?
Марокко — хозяева Кубка Африки и главный фаворит турнира. И команда Валида Реграги логично добралась до финала. В решающем матче марокканцы сыграют с Сенегалом. Любопытно, что обе сборные становились обладателями трофея всего один раз. Сенегальцы взяли КАН в 2021 году, а Марокко — вовсе в 1976-м! Теперь же одна из команд гарантированно станет двукратным победителем. У марокканцев огромная мотивация стать чемпионом на своей территории. А возрастные звёзды Сенегала хотят напоследок принести ещё один трофей стране.
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: суббота, 17 января, 15:30 мск
Интрига: дебют Кэррика в дерби пройдёт успешно?
«Манчестер Юнайтед» назначил Майкла Кэррика временным главным тренером до конца сезона-2025/2026. Но если экс-полузащитник команды покажет хорошие результаты – может рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. И почему бы Кэррику не начать с победы в дерби над «Манчестер Сити»? Да, в последних 10 очных матчах «МЮ» одержал всего три победы. Но про эмоциональный эффект от прихода нового тренера слышал, наверное, каждый болельщик. А тут ещё и дерби. Правда, «Сити» это вряд ли волнует – Гвардиоле три очка нужны просто нереально, «Арсенал» и так улетает вперёд. Три встречи подряд в АПЛ «Сити» уже не выигрывал!
Египет — Нигерия: суббота, 17 января, 19:00 мск
Интрига: Салах заберёт бронзу КАН-2025?
Мохамед Салах снова остался без титула в сборной. Вингер выступает за Египет с 2011 года, но так и не добрался до победы в Кубке Африки. На этот раз египтяне остановились за шаг до финала, уступив Сенегалу. Нигерия же взяла серебро на прошлом КАН, в решающей встрече проиграв Кот-д’Ивуару. Конечно, матч за бронзу — слабое утешение для обеих команд. И всё же лучше завершить турнир хоть с какой-то медалью. Да и ответственности тут поменьше – можно ждать яркого футбола (которого нам точно не хватило в полуфиналах).
«Челси» — «Брентфорд»: суббота, 17 января, 18:00 мск
Интрига: первый матч «Челси» в АПЛ под руководством Росеньора
Формально Лиам Росеньор уже был тренером «Челси» во время встречи АПЛ с «Фулхэмом» (1:2). Но тогда он наблюдал за игрой с трибун, а руководил командой Калум Макфарлейн. Поэтому только в субботу вечером состоится первый матч нового тренера лондонцев в чемпионате Англии. В гостях — занимающий пятое место «Брентфорд». «Челси» отстаёт от соперника всего на два очка, поэтому в случае победы обойдёт команду Кита Эндрюса. Только «Челси» не выигрывал в пяти турах подряд, а «Брентфорд» не уступает уже в шести встречах. Хотя игра с «Арсеналом» у «Челси» (это был полуфинал Кубка лиги) вышла обнадёживающей.
«Реал» Мадрид — «Леванте»: суббота, 17 января, 16:00 мск
Интрига: «Реал» с Арбелоа исправятся за провал в Кубке?
Мадридский «Реал» неожиданно уволил Хаби Алонсо после поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:3). Вместо испанца клуб назначил ещё одного бывшего игрока — Альваро Арбелоа. Ранее 42-летний специалист работал со второй командой «Реала» (2025-2026), а до этого на протяжении пяти лет тренировал состав U19. Дебют Арбелоа состоялся в Кубке Испании. И вышел провальным: мадридцы сенсационно уступили клубу Сегунды «Альбасете» (2:3).
Сразу после этого в испанских СМИ (Cadena SER, AS, El Larguero) появилась информация, что Альваро могут уволить уже после следующей встречи! С «Реалом» не заскучаешь. Впереди у мадридцев домашний матч Примеры с занимающим 19-е место «Леванте». Неужели «Реал» оступится и здесь?
«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: суббота, 17 января, 20:30 мск
Интрига: «Арсенал» сохранит отрыв от конкурентов по таблице?
У «Арсенала» всё классно. Команда лидирует в АПЛ, на шесть очков опережая «Манчестер Сити» и «Астон Виллу». В последних шести турах лондонцы одержали пять побед и сыграли вничью с «Ливерпулем». Одолели «Челси» в первом полуфинале Кубка лиги. Отличный ход! Впереди у «Арсенала» выезд к «Ноттингем Форрест».
Команда Шона Дайча занимает 17-е место в таблице, пока что успешно справляясь с задачей по спасению. Да и в последних пяти домашних встречах «Ноттингем» одержал три победы над «Арсеналом», а ещё раз был зафиксирована ничья. Не исключена потеря очков и сейчас. Тем более оба поражения в АПЛ «Арсенал» потерпел в гостях.
«РБ Лейпциг» — «Бавария»: суббота, 17 января, 20:30 мск
Интрига: выезд «Баварии» к одному из самых сильных соперников в Бундеслиге
«Бавария» несётся к очередному золоту Бундеслиги. После 16 туров мюнхенцы набрали 44 очка и на восемь очков опережают дортмундскую «Боруссию» (при встрече в запасе). В следующем матче команде Венсана Компани предстоит выезд к «РБ Лейпцигу». По потерянным очкам «быки» занимают третье место в таблице, при этом уступив в двух последних турах.
«Бавария» — большой фаворит предстоящей встречи, однако «РБ Лейпциг» на своём поле способен нанести лидеру первое поражение в сезоне Бундеслиги. Тем более у команды Оле Вернера есть мотивация взять реванш за разгром в игре первого круга (0:6 в Мюнхене).
«Реал Сосьедад» — «Барселона»: воскресенье, 18 января, 23:00 мск
Интрига: «Реал Сосьедад» прервёт мощную серию «Барсы»?
«Барселона» прекрасна! Каталонцы выиграли Суперкубок Испании, а в Примере занимают первое место. В последних девяти матчах в чемпионате команда Ханс-Дитер Флика неизменно побеждает. Довести цифру до двузначной можно в игре с «Реалом Сосьедад». Баски занимают лишь 11-е место в таблице и находятся не в лучших кондициях. У команды с российским полузащитником Арсеном Захаряном не так много шансов прервать ход «Барсы». Но они не равны нулю, верно?! Поэтому ждём яркую битву в Сан-Себастьяне и надеемся на результативные действия от нашего легионера из «Реала Сосьедад».
«ПСЖ» — «Лилль»: пятница, 16 января, 23:00 мск
Интрига: «ПСЖ» заберётся на первое место в Лиге 1?
«ПСЖ» переживает небольшой игровой кризис. В последних двух турах чемпионата команда одержала тяжёлые победы (над «Метцем» — 3:2 и «Парижем» — 2:1). Затем – чудом спаслась в финале Суперкубка Франции с «Марселем»: выиграла только в серии пенальти (2:2, 4:1 пен.). А вот в 1/16 финала Кубка парижане неожиданно уступили дома в дерби «Парижу» (0:1). В этом сезоне — точно без требла.
Теперь нужно решить задачу по возвращению на первое место в Лиге 1 (сейчас на одно очко отстают от «Ланса»). В следующем туре «ПСЖ» примет дома «Лилль». Тяжёлый соперник, борющийся за попадание в Лигу чемпионов.
«Ливерпуль» — «Бёрнли»: суббота, 17 января, 18:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» прервёт ничейную серию?
В последних трёх турах «Ливерпуль», как и «Сити», не одержал ни одной победы. Команда Арне Слота сыграла вничью с «Лидсом», «Фулхэмом» и «Арсеналом». Мерсисайдцы остаются в топ-4, но любая новая осечка — и шанс выпасть из зоны Лиги чемпионов возрастает. В следующем туре на «Энфилд» приедет «Бёрнли». Команда Скотта Паркера занимает предпоследнее, 19-е место в таблице, а в последних 12 встречах АПЛ не одержала ни одной победы. Идеальная ситуация для «Ливерпуля», чтобы набрать три лёгких очка.