Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Топ футбольных матчей 16-18 января, расписание: МЮ, Сити, Ливерпуль, Реал, Барса, Бавария, ПСЖ, Арсенал, финал Кубка Африки

Финал Кубка Африки, дерби «МЮ» — «Сити» и Захарян против «Барсы»! Топ-матчи уикенда
Никита Паглазов
Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 16-18 января
А «Реал» и «Челси» впервые сыграют в чемпионатах с новыми тренерами.

С 16 по 18 января нас ждёт несколько очень важных встреч. В Африке определится сильнейшая сборная континента, в АПЛ пройдёт манчестерское дерби, а «Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном ждёт тяжелейшая проверка — в Сан-Себастьян приедет «Барселона».

Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 16-18 января
Фото: Torbjorn Tande/Getty Images
1 место

Сенегал — Марокко: воскресенье, 18 января, 22:00 мск

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет обладателем Кубка Африки?

Марокко — хозяева Кубка Африки и главный фаворит турнира. И команда Валида Реграги логично добралась до финала. В решающем матче марокканцы сыграют с Сенегалом. Любопытно, что обе сборные становились обладателями трофея всего один раз. Сенегальцы взяли КАН в 2021 году, а Марокко — вовсе в 1976-м! Теперь же одна из команд гарантированно станет двукратным победителем. У марокканцев огромная мотивация стать чемпионом на своей территории. А возрастные звёзды Сенегала хотят напоследок принести ещё один трофей стране.

Фото: Nigel Roddis/Getty Images
2 место

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: суббота, 17 января, 15:30 мск

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дебют Кэррика в дерби пройдёт успешно?

«Манчестер Юнайтед» назначил Майкла Кэррика временным главным тренером до конца сезона-2025/2026. Но если экс-полузащитник команды покажет хорошие результаты – может рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. И почему бы Кэррику не начать с победы в дерби над «Манчестер Сити»? Да, в последних 10 очных матчах «МЮ» одержал всего три победы. Но про эмоциональный эффект от прихода нового тренера слышал, наверное, каждый болельщик. А тут ещё и дерби. Правда, «Сити» это вряд ли волнует – Гвардиоле три очка нужны просто нереально, «Арсенал» и так улетает вперёд. Три встречи подряд в АПЛ «Сити» уже не выигрывал!

Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images
3 место

Египет — Нигерия: суббота, 17 января, 19:00 мск

Кубок африканских наций . За 3-е место
17 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Египет
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Салах заберёт бронзу КАН-2025?

Мохамед Салах снова остался без титула в сборной. Вингер выступает за Египет с 2011 года, но так и не добрался до победы в Кубке Африки. На этот раз египтяне остановились за шаг до финала, уступив Сенегалу. Нигерия же взяла серебро на прошлом КАН, в решающей встрече проиграв Кот-д’Ивуару. Конечно, матч за бронзу — слабое утешение для обеих команд. И всё же лучше завершить турнир хоть с какой-то медалью. Да и ответственности тут поменьше – можно ждать яркого футбола (которого нам точно не хватило в полуфиналах).

Фото: Justin Setterfield/Getty Images
4 место

«Челси» — «Брентфорд»: суббота, 17 января, 18:00 мск

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч «Челси» в АПЛ под руководством Росеньора

Формально Лиам Росеньор уже был тренером «Челси» во время встречи АПЛ с «Фулхэмом» (1:2). Но тогда он наблюдал за игрой с трибун, а руководил командой Калум Макфарлейн. Поэтому только в субботу вечером состоится первый матч нового тренера лондонцев в чемпионате Англии. В гостях — занимающий пятое место «Брентфорд». «Челси» отстаёт от соперника всего на два очка, поэтому в случае победы обойдёт команду Кита Эндрюса. Только «Челси» не выигрывал в пяти турах подряд, а «Брентфорд» не уступает уже в шести встречах. Хотя игра с «Арсеналом» у «Челси» (это был полуфинал Кубка лиги) вышла обнадёживающей.

Фото: Denis Doyle/Getty Images
5 место

«Реал» Мадрид — «Леванте»: суббота, 17 января, 16:00 мск

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Леванте
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» с Арбелоа исправятся за провал в Кубке?

Мадридский «Реал» неожиданно уволил Хаби Алонсо после поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:3). Вместо испанца клуб назначил ещё одного бывшего игрока — Альваро Арбелоа. Ранее 42-летний специалист работал со второй командой «Реала» (2025-2026), а до этого на протяжении пяти лет тренировал состав U19. Дебют Арбелоа состоялся в Кубке Испании. И вышел провальным: мадридцы сенсационно уступили клубу Сегунды «Альбасете» (2:3).

Сразу после этого в испанских СМИ (Cadena SER, AS, El Larguero) появилась информация, что Альваро могут уволить уже после следующей встречи! С «Реалом» не заскучаешь. Впереди у мадридцев домашний матч Примеры с занимающим 19-е место «Леванте». Неужели «Реал» оступится и здесь?

Фото: Alex Pantling/Getty Images
6 место

«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: суббота, 17 января, 20:30 мск

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» сохранит отрыв от конкурентов по таблице?

У «Арсенала» всё классно. Команда лидирует в АПЛ, на шесть очков опережая «Манчестер Сити» и «Астон Виллу». В последних шести турах лондонцы одержали пять побед и сыграли вничью с «Ливерпулем». Одолели «Челси» в первом полуфинале Кубка лиги. Отличный ход! Впереди у «Арсенала» выезд к «Ноттингем Форрест».

Команда Шона Дайча занимает 17-е место в таблице, пока что успешно справляясь с задачей по спасению. Да и в последних пяти домашних встречах «Ноттингем» одержал три победы над «Арсеналом», а ещё раз был зафиксирована ничья. Не исключена потеря очков и сейчас. Тем более оба поражения в АПЛ «Арсенал» потерпел в гостях.

Фото: Lars Baron/Getty Images
7 место

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: суббота, 17 января, 20:30 мск

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выезд «Баварии» к одному из самых сильных соперников в Бундеслиге

«Бавария» несётся к очередному золоту Бундеслиги. После 16 туров мюнхенцы набрали 44 очка и на восемь очков опережают дортмундскую «Боруссию» (при встрече в запасе). В следующем матче команде Венсана Компани предстоит выезд к «РБ Лейпцигу». По потерянным очкам «быки» занимают третье место в таблице, при этом уступив в двух последних турах.

«Бавария» — большой фаворит предстоящей встречи, однако «РБ Лейпциг» на своём поле способен нанести лидеру первое поражение в сезоне Бундеслиги. Тем более у команды Оле Вернера есть мотивация взять реванш за разгром в игре первого круга (0:6 в Мюнхене).

Фото: Ricardo Larreina/Getty Images
8 место

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: воскресенье, 18 января, 23:00 мск

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал Сосьедад» прервёт мощную серию «Барсы»?

«Барселона» прекрасна! Каталонцы выиграли Суперкубок Испании, а в Примере занимают первое место. В последних девяти матчах в чемпионате команда Ханс-Дитер Флика неизменно побеждает. Довести цифру до двузначной можно в игре с «Реалом Сосьедад». Баски занимают лишь 11-е место в таблице и находятся не в лучших кондициях. У команды с российским полузащитником Арсеном Захаряном не так много шансов прервать ход «Барсы». Но они не равны нулю, верно?! Поэтому ждём яркую битву в Сан-Себастьяне и надеемся на результативные действия от нашего легионера из «Реала Сосьедад».

Фото: Franco Arland/Getty Images
9 место

«ПСЖ» — «Лилль»: пятница, 16 января, 23:00 мск

Франция — Лига 1 . 18-й тур
16 января 2026, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» заберётся на первое место в Лиге 1?

«ПСЖ» переживает небольшой игровой кризис. В последних двух турах чемпионата команда одержала тяжёлые победы (над «Метцем» — 3:2 и «Парижем» — 2:1). Затем – чудом спаслась в финале Суперкубка Франции с «Марселем»: выиграла только в серии пенальти (2:2, 4:1 пен.). А вот в 1/16 финала Кубка парижане неожиданно уступили дома в дерби «Парижу» (0:1). В этом сезоне — точно без требла.

Теперь нужно решить задачу по возвращению на первое место в Лиге 1 (сейчас на одно очко отстают от «Ланса»). В следующем туре «ПСЖ» примет дома «Лилль». Тяжёлый соперник, борющийся за попадание в Лигу чемпионов.

10 место

«Ливерпуль» — «Бёрнли»: суббота, 17 января, 18:00 мск

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» прервёт ничейную серию?

В последних трёх турах «Ливерпуль», как и «Сити», не одержал ни одной победы. Команда Арне Слота сыграла вничью с «Лидсом», «Фулхэмом» и «Арсеналом». Мерсисайдцы остаются в топ-4, но любая новая осечка — и шанс выпасть из зоны Лиги чемпионов возрастает. В следующем туре на «Энфилд» приедет «Бёрнли». Команда Скотта Паркера занимает предпоследнее, 19-е место в таблице, а в последних 12 встречах АПЛ не одержала ни одной победы. Идеальная ситуация для «Ливерпуля», чтобы набрать три лёгких очка.

