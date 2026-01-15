Гол «Арсенала» окончательно нас запутал. Разбор фантомного правила

Сейчас уже никого не удивишь противоречивыми решениями судей, но произошедшее на днях в Англии выделяется на общем фоне. Так совпало, что два идентичных эпизода случились в двух матчах Кубка лиги подряд. Сначала в 1/2 финала «Ньюкасл» принимал «Сити».

В этой встрече на 63-й минуте новичок гостей Антуан Семеньо забил коленом с разворота, но гол отменили из-за офсайда Эрлинга Холанда. Тот редкий случай, когда положение «вне игры» фиксируют не по последнему защитнику, а по вратарю. Дело в том, что по правилам линию офсайда рисуют по предпоследнему игроку обороняющейся команды. В редких случаях им оказывается вратарь, как в этой встрече.

Офсайд Холанда Фото: Кадр из видео

Местонахождение Холанда в офсайде сомнений не вызывает. Вопрос только в том, был этот офсайд пассивным или активным. Судя по фанатским пабликам, мнения болельщиков разделились едва ли не пополам. Дело в том, что Эрлинг не перекрывал никому обзор, но держал защитника Малика Тшау, а мяч прошёл прямо рядом с форвардом. Неизвестно, дотянулся бы игрок «Ньюкасла» и вынес бы с ленточки, но в таких ситуациях засчитывают офсайд. Положение норвежца было активным, потому что он влиял на эпизод.

Офсайд Холанда Фото: Кадр из видео

Этот гол «Сити» отменили, но команда Хосепа Гвардиолы всё равно забила ещё и выиграла в два мяча. На следующий день встречались уже другие полуфиналисты Кубка лиги – «Арсенал» и «Челси». И уже на седьмой минуте отличился Бен Уайт. Это 24-й гол со стандарта в этом сезоне у команды Микеля Артеты во всех турнирах. Лучшая команда Европы по этому показателю.

Правда, на этот раз основное обсуждение касалось уже не рекордных показателей «Арсенала» на стандартах. Тут речь шла, скорее, о двойных стандартах. Дело в том, что практически на линии ворот находились Виктор Дьёкереш и Марк Гиу. Нападающий «Арсенала» был, безусловно, ближе всех к воротам в момент удара партнёра.

Гол «Арсенала» Фото: Кадр из видео

Это ещё более бесспорный офсайд, если исходить из положения футболистов на поле. Вопрос опять же только в том, в активном или пассивном положении находился форвард. И удивительным образом в идентичной ситуации гол засчитали. На этот раз VAR не стал вмешиваться.

Гол «Арсенала» Фото: Кадр из видео

В попытках объяснить логику судей можно было обратить внимание на два фактора. Во-первых, в дерби Гиу не смотрел на мяч, а во-вторых, явно придерживал Дьёкереша за корпус. Однако оба этих факта не отменяют активное положение венгра. Кроме того, на одном из повторов видно, как нападающий и сам двумя руками тянет соперника (как и Тшау держал Холанда). Это невозможно назвать иначе, как обоюдная борьба. А раз есть влияние на соперника, то офсайд выглядит точно таким же, как в предыдущем матче. Можно допустить, что как раз из-за заблокированной руки Гиу не мог развернуться, чтобы увидеть мяч. Но мы этого никогда не узнаем.

Гол «Арсенала» Фото: Кадр из видео

Эксперт BBC по судейству Дейл Джонсон, разбирая этот эпизод, указывает: не имеет значения, кто из двух футболистов прихватывал соперника. Это в любом случае делает активным участником обоих – в том числе того, кого держат. А значит, приоритет отдаётся в пользу нарушения правил. Однако так произошло лишь в одном из двух случаев.

В то же время журналист уточняет, что VAR в Англии реже вмешивается в игру, чем в других топ-лигах. Эта тенденция обусловлена тем, что невозможно избежать пограничных ситуаций, на которые у двух судей окажется противоположный взгляд. Судя по всему, этот нюанс имел значение и во встрече «Арсенала» с «Челси». Произошедшее – следствие правила, которое может казаться парадоксальным: VAR призван исправлять не все ошибки, а только явные и очевидные. Так было сформулировано из-за опасений, что в игре будет слишком много пауз из-за походов арбитров к монитору.

Судья Крис Кавана просматривает видеоповтор Фото: Stu Forster/Getty Images

Как раз на этой неделе стали известны ошибки судей в первом круге АПЛ по версии комиссии Key Match Incidents (KMI). Там решение принимают пять человек: три бывших игрока/тренера, а также по одному представителю от АПЛ и Профессиональной ассоциации судей (PGMO). Они постановили, что VAR ошибся в 13 эпизодах. При этом есть ещё 15 других моментов, где судья в поле принял неверное решение, но не настолько ошибся, чтобы вмешался VAR. Один из этих эпизодов связан как раз с (не)активным положением футболиста в офсайде.

Речь про отменённый гол Вирджила ван Дейка в матче «Ливерпуль» – «Сити». Тогда Эндрю Робертсон находился в офсайде, никого не трогал и ни в какой момент не перекрывал обзор вратарю. Тем не менее судьи гол отменили, сославшись на то, что пригнувшийся Робертсон мог повлиять на Джанлуиджи Доннарумму, который тянулся к мячу.

Офсайд Робертсона Фото: Кадр из видео

Спустя два дня после той встречи главный человек в английском судействе Ховард Уэбб (глава PGMO) пришёл в студию АПЛ и аккуратно назвал решение арбитров «небезосновательным». Как мы теперь узнали, комиссия KMI посчитала, что VAR правильно не вмешался, но арбитру стоило принять другое решение. Оно и понятно. Судя по всему, у Доннаруммы изначально не было шансов дотянуться до удара ван Дейка. А вот у Тшау и Гиу такая возможность, скорее всего, была, если бы не соперник.

В любом случае и тут хотелось бы услышать чёткую позицию от Уэбба. Просто чтобы зафиксировать – как должны трактоваться такие эпизоды. И чем раньше нам об этом объявят, тем лучше. Хочется даже сказать, что это избавит от подобных противоречий в футболе, однако это, конечно же, не так. Тем более если учитывать, что нормы судейства в АПЛ могут отличаться от требований в других лигах.