Потеря праймового Баринова не фатальна для «Локомотива». Замена в команде уже есть

У «Локомотива» начались зимние сборы, и впервые за десятилетие они пройдут без Дмитрия Баринова. Несмотря на возможный недонастрой капитана, железнодорожники хотели сохранить его до лета, о чём без стеснения заявляли в соцсетях: «Хорошо зная Дмитрия, уверен, он продолжит до конца действующего контракта добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы — дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу», — слова спортивного директора Дмитрия Ульянова были опубликованы в телеграм-канале «Локо» в полдень 12 января.

Менее чем через сутки клуб запостил другую новость — 29-летний полузащитник продолжит карьеру в ЦСКА. Армейцы как раз получили € 2 млн за обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду и перенаправили их на выкуп Баринова, чтобы не ждать хавбека до лета. Собственное усиление, причём бюджетное благодаря заканчивающемуся контракту Дмитрия, и ослабление конкурента — прямо комбо.

«Локомотив» действительно лишился вожака, главного долгожителя и одного из символов, вокруг которых и строится клубная идентичность. 274 матча — столько Баринов провёл за «Локо». Больше — только у восьми человек. И среди них нет, например, Олега Пашинина (273), Дмитрия Сенникова, его тёзки Сычёва (по 267) и Ведрана Чорлуки (242). Но настолько ли потеря фатальна и как теперь изменится команда?

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Баринов стал важен для «Локомотива» как никогда прежде

Нынешний сезон оказался для Баринова прорывным, оттого расставание с ним выглядит ещё болезненнее. 3+4 — прежде никогда Дмитрий не был столь же результативен в МИР РПЛ. Даже за полный сезон, тогда как в этом он успел сыграть 17 раз. Михаил Галактионов вскоре после аренды Данила Пруцева перевёл капитана выше привычной опорной зоны, найдя ему более атакующую роль «восьмёрки». Сперва — правой, но после полутора матчей — исключительно левой.

Случилось это в 10-м туре, когда тренер не мог выпустить дисквалифицированного Зелимхана Бакаева справа в атаке и потому насытил центр поля «четырёхугольником Галактионова» с чистым опорником Артёмом Карпукасом, «восьмёрками» Бариновым и Пруцевым плюс Алексеем Батраковым под нападающим. Касаемо специфического термина, это не наша придумка — его не без доли иронии обозначал сам специалист.

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Вы всегда называли это «ромб Николича». Назовите теперь по-другому — «четырёхугольник Галактионова». Нравится? Давайте так (улыбается). У нас же много тех, кто в тактике разбирается, пишет, рассказывает, говорит. Особенно блогеров, особенно в телеграм-каналах. Одни тактики сидят. А если ещё один игрок придёт в середину, это уже пятиугольник. Поэтому можете и так написать».

В итоге Баринов раскрылся по-новому. Ещё будучи опорником, он забил «Крыльям Советов» (2:2), ассистировал Батракову в матче с «Пари НН» (3:2) и помог Николаю Комличенко увезти ничью 1:1 из негостеприимного в футбольном плане Калининграда. Во втором случае — мощным выстрелом со штрафного, а их он начал постоянно исполнять именно в нынешнем сезоне. Причём аж 10 раз последовали прямые удары по воротам, если учитывать также семь кубковых встреч. Сколько таковых набралось суммарно за три предыдущих сезона? Всего один.

Болельщики «Спартака» точно помнят «пушку» Баринова со стандарта. Александр Максименко оценил расстояние и пренебрёг стенкой, за что поплатился — Дмитрий мощно зарядил, Батраков подкараулил добивание, «Локомотив» победил в дерби (4:2). Просто посмотрите, с какого расстояния пробил капитан.

Удар Дмитрия Баринова Фото: Кадр из трансляции

Видео снято с другого ракурса. Заметно, насколько некомфортно было Максименко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Да и правильно: зачем стесняться, если есть поставленный дальний удар. Как раз им Баринов наказал Евгения Ставера в уже упомянутой игре с «Рубином», оформив единственный мяч (1:0). Гол «Ростову» тоже состоялся не с близкого расстояния, а на границах штрафной. Только он его ещё и забил с лёта после собственной же техничной подработки (3:1). Двумя ассистами Дмитрий угостил, как теперь уже точно известно, свой новый клуб — 3:0 с ЦСКА.

Ещё был заработанный пенальти во встрече с «Оренбургом». Баринов проявил солидную универсальность, выдавая большой объём работы как в атаке, так и в обороне. Дмитрий в «Локомотиве»:

второй по передачам под удар (15 в РПЛ, наравне с Воробьёвым);

третий — по количеству ударов (25), попаданиям в створ (11, наравне с Комличенко) и перехватам (96);

четвёртый — по заработанным фолам (19);

также он 11-й среди всех полузащитников лиги по участию в комбинациях, завершившихся ударами (53).

Баринов стал разностороннее и проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере. К тому же никуда не делась его ключевая роль лидера раздевалки. Но это вовсе не означает, что он незаменим.

Роли Баринова в «Локо» должны разделить двое игроков

Невозможно утверждать, что Дмитрий непременно сбавил бы, оставшись в «Локо» ещё на полгода. С одной стороны, вариант с ЦСКА был давно согласован, и мысли о грядущей смене локации, тем более капитана, могли навредить командному настрою. С другой – напряжённость с продлением контракта царила давно. И совсем не мешала как Баринову, так и всему «Локомотиву» демонстрировать высокий уровень.

Смена вожака — нормальное явление в футболе. Тот же Батраков уже примерял капитанскую повязку в матче с «Краснодаром», да и в прошлом сезоне надевал её дважды в отсутствие Баринова. Наверняка он достойно справится с новой ролью: лидера не только на поле, но и за его пределами.

Николай Комличенко, Александр Руденко и Алексей Батраков с капитанской повязкой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем более Баринов не всегда идеально выполнял функции главаря. Можно вспомнить хотя бы знаменитое интервью, данное осенью 2022 года, когда «Локо» барахтался вблизи зоны вылета: «На некоторых смотришь, им как будто до ***** [всё равно]. Прости меня, Господи, что я ругаюсь матом». Чорлука потом признавал: лучше говорить такое в лицо, а не на публику, подобное выглядело как сбрасывание с себя ответственности.

Что касается непосредственно игровых моментов, то «Локомотив» всё-таки подобрал Лукаса Веру. Летом аргентинец откровенно «кинул» железнодорожников: уже согласовал контракт и двигался в сторону Москвы на его подписание, однако соблазнился финансово более привлекательным вариантом с «Аль-Вахдой» из ОАЭ. Причём сообщил о решении не лично, а через агентов.

На Ближнем Востоке полузащитник внезапно оказался лишним, не провёл ни одного матча и вновь стал свободным агентом. Всё-таки он не звезда калибра Душана Тадича и Кристиана Бентеке — действующих легионеров «Аль-Вахды». При этом для РПЛ Лукас оставался желанным лотом — уже адаптирован и показывал класс, за него не нужно было платить компенсацию другому клубу.

«Для меня важно, когда люди держат своё слово. Я не вёл переговоры, но знаю, что клуб взял ему билеты. Он летел в Москву на подписание контракта. Как на это отреагировал? Спокойно», — утверждал Михаил Галактионов в июле. «Локо» вполне мог проявить принципиальность и больше не приглашать ветреного Веру. И всё же со второй попытки осуществил задуманное, потому что реально в нём нуждался. С учётом того, что вскоре Баринов стал армейцем, получилось крайне своевременно.

Баринов и Вера — футболисты разных типажей. Аргентинец менее цепок и гораздо слабее в единоборствах. В сезоне-2024/2025 за «Химки» у него 42% успешных отборов, тогда как у Дмитрия сейчас — 65%. Собственно, вгрызаться в соперников не главная обязанность Лукаса. Зато он техничнее и лучше создаёт из глубины, любит и умеет таскать мяч, дирижировать комбинациями. Позиция левой «восьмёрки» свободна — есть возможность творить. Главное — привести в порядок физическую форму.

Баринов пусть и немного, но уступает Вере как в успешности обводок (67% против 72%), так и в точности передач в финальную треть (68% против 70%). Ещё Лукас хорош в диагональных переводах — отдал девять удачных из 10 (90%). За конструирование атак «Локомотива» можно быть спокойным, тем более аргентинец уже сыгран с Воробьёвым (в «Оренбурге»), а также с Бакаевым и Руденко (в «Химках»). Защитные же функции Баринова тренерский штаб распределит между всем «четырёхугольником Галактионова».

Существует и другая возможная опция — возвращение засверкавшего в «Балтике» собственного воспитанника Максима Петрова. В декабре Иван Карпов писал, что «Локо» якобы готов выплатить за него отступные в размере € 1,07 млн. Позже появился уже наш инсайд о приостановке переговоров. Но как знать, вдруг полученные за Баринова € 2 млн помогут договориться с полузащитником, который пока что намерен остаться в Калининграде?

Потеря Баринова могла стать критичной в случае прощания ещё и с Пруцевым. Однако Данил по-прежнему в «Спартак» не вернулся. Если «Локомотив» затормозит во второй части сезона, ему точно припомнят скандальный уход капитана. Тем не менее прошлой весной «Локо» был небезупречен и с ним. Команду уже «хоронили», когда её покидали Антон Миранчук, Максим Глушенков, Илья Самошников. И ничего: железнодорожники перестраивались, сейчас вот борются минимум за попадание в топ-3, отстают от лидирующего «Краснодара» всего на три очка.

С имиджевой точки зрения история непродления Баринова для «Локо», безусловно, провальная. Всё-таки символ клуба ушёл к прямому конкуренту — даже не в «Зенит» или в «Краснодар», где шансов на трофеи объективно больше. Но вряд ли с игровой. Как поётся в песне: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло».