Будущее «Реала», надежда «Аякса» и Станкович-младший. Как с карьерой у детей топ-игроков?

Сыновья Буффона, Ибрагимовича и других звёзд футбола потихоньку раскручивают себя отдельно от родителей. Но получается не у всех.

Звёзды футбола остаются звёздами даже после завершения карьеры. Привлекают внимание в роли экспертов на телевидении или на спортивных должностях. Приятно иногда видеть знакомые имена: сколько воспоминаний сразу приходит в голову! Вот он, «дриблинг Арбелоа» из 10-х годов, уже руководит мадридским «Реалом».

Иногда историю отцов продолжают дети. Отец Шмейхель и его сын — берут АПЛ. Целые династии Симеоне, Веа или Тюрамов. Редко, но иногда дети добираются до уровня своих предков. На днях сын Робина ван Перси – Шакил – забил свои первые голы за «Фейеноорд». Этот материал повод вспомнить новые имена (то есть без сыновей Зидана и прочих): кто из отпрысков легенд футбола пробивается в большой футбол?

Сын Златана Ибрагимовича — Максимиллиан Ибрагимович, «Аякс»

Максимиллиан и Златан Ибрагимовичи Фото: ФК «Аякс»/Getty Images

Нападающий второй команды «Милана» на днях хорошо хайпанул в медиа — перешёл в «Аякс» по арендному соглашению. Взял 27-й номер, попозировал вместе с отцом и гарантированно заставил ностальгировать фанатов футбола постарше. Макси 19 лет, он играет на позиции вингера или форварда в оттяжке, менее рослый, чем отец. Но зато более подвижный.

В этом сезоне Ибрагимович выступал за «Милан» в Серии D и даже поехал с первой командой на Суперкубок Италии. Есть фото с Модричем на скамейке запасных. Оформил 5+4 за вторую команду. После переезда в Нидерланды в «Милане» остался второй Ибрагимович — Винсент, он выступает за команду до 18 лет.

Сын Джанлуиджи Буффона — Луи Буффон, «Пиза»

Джанлуиджи и Луи Буффоны Фото: Из личного архива Джанлуиджи Буффона/Getty Images

Высказывания Джиджи Буффона о своём сыне можно разбить скорее на суровые цитаты. «Он ещё ничего не добился». «У него только 0,5% шанса стать футболистом». «Всё происходит слишком быстро, и это не хорошо для него».

Вообще не даёт спуску. Последняя приведённая цитата касалась недавнего дебюта в Серии А: вышел на замену за «Пизу» на 10 минут, спустя ровно 30 лет после отца. Играет центрфорварда и к моменту выхода этого текста провёл 51 минуту за первую команду. Пока что чаще появляется за дубль, выступает в юношеской сборной Чехии, оформлял даже несколько хет-триков подряд в отборе на Евро U17.

Начинал карьеру в академии «Ювентуса», второе имя Томас получил в честь кумира Джиджи — Тома Н’Коно — фактурного камерунского кипера 80-х.

Луи Буффон о первых шагах в футболе «Когда я играл и начали поступать первые комплименты, мама и папа напомнили мне о 10 членах моей семьи, которые уже носили футболки различных национальных команд, так что я не делал ничего особенного. Это очень помогло мне».

Сын Марсело — Энцо Алвес, «Реал» U18

Марсело (справа) и Энцо Алвес Фото: Из личных архивов спортсменов

Когда Марсело спросили в одном из недавних интервью о хорошем дриблёре, которого он знает, бразилец упомянул игрока молодёжной команды «Реала» — и вовсе не своего сына. «В «Хувениле А» есть игрок по имени Габри. Он топовый, мне он нравится. Он, видимо, попадёт в первую команду, потому что у него невероятно хороший дриблинг».

Однако у Энцо Алвеса — 16-летнего форварда второй команды и сына Марсело — тоже есть хорошие шансы зажечь в ближайшие годы. Унаследовал от отца отличный контроль мяча и хороший удар, уверенно двигается по молодёжкам — более 100 голов настрелял! Дебютировал за U19 на глазах отца: вышел на замену и уже спустя несколько минут отдал эффектный ассист пяткой. В ноябре дебютировал в Юношеской ЛЧ, за сборную Испании до 17 лет выступает под девятым номером и в роли капитана, забил семь голов в 12 последних матчах.

Сын Патрика Клюйверта — Шейн Клюйверт, «Барселона» Б

Патрик (справа) и Шейн Клюйверты Фото: Из личных архивов спортсменов

Вообще, Патрик собрал практически мини-футбольную команду — трое сыновей-футболистов. И все трое проводят вполне успешную карьеру. Показательный успех произошёл осенью: 1 октября Шейн Клюйверт забил за «Барселону» в Юношеской ЛЧ, 2 октября Рубен Клюйверт отличился за «Лион» в Лиге Европы, 3 октября Джастин Клюйверт положил мяч за «Борнмут» в АПЛ.

Шейн как самый младший ещё только делает первые шаги в футболе. Ещё будучи девятилетним, он заключил контракт с Nike и перешёл из академии «ПСЖ» в «Барселону» — звучит как многообещающее начало! Сейчас ему 18 лет, он играет на позиции левого вингера, уже провёл 10 встреч за дубль в четвёртом испанском дивизионе. Несколько лет назад вёл YouTube-канал и давал советы — внезапно — по приготовлению еды! Сейчас это остаётся его хобби, но видео недоступны.

Имя Шейна не мелькает в контексте прямо самого яркого таланта «Барсы» — на этой позиции на виду скорее Тункара или Сама Номоко. Но, во-первых, это не отрицает таланта. Во-вторых, может, оно и к лучшему — зачем ещё больше шумихи? Его брату Джастину это совсем не помогло.

Сын Роналдиньо — Жоао Мендес, «Халл Сити» U21

Роналдиньо и Жоао Мендес Фото: Из личных архивов спортсменов

Жоао рискует так и не перейти черту молодёжного футбола. Ну или перейти так, что потом окажется далеко от топов. Смотрите сами: в 14 лет попал в «Крузейро», потом даже добрался до академии «Барселоны». Там тоже целая история: каталонцы долго сомневались, организовали товарищеский матч только ради сына Роналдиньо, но всё-таки в конце концов взяли.

Однако спустя год отдали «Бёрнли». Там были пять встреч за дублирующую команду и даже пара результативных действий, но сейчас летом он оказался в дубле «Халл Сити», и с тех пор — 68 минут за команду до 21 года.

Жоао 20 лет, играет в атаке, издалека чем-то напоминает отца, однако пока карьера складывается не лучшим образом. Посмотрим, что будет дальше.

Сын Деяна Станковича — Александар Станкович, «Брюгге»

Александар и Деян Станковичи Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Самый успешный из этой подборки: Александар к своим 20 уже поиграл за «Интер», «Брюгге» и сборную Сербии, а ещё дорос до номинанта Golden Boy. Один из трёх сыновей экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Александар Станович о своём дебютном голе за сборную Сербии «Непередаваемое чувство. Я мечтал об этом ещё в детстве, когда смотрел, как мой отец играет за национальную команду. Я мечтал об этом голе».

Летом «Брюгге» приобрёл полузащитника за € 9,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл более 2000 минут во всех турнирах, уже забил в ЛЧ, сейчас — на радаре у «Боруссии» Д, «Байера», «Тоттенхэма» и «Арсенала». Очень многообещающий опорник.

Сын Самуэля Это'О — Этьен Это'О, «Мирандес»

Этьен и Самуэль Это'О Фото: Из личных архивов спортсменов

23-летний камерунский форвард, приличные габариты — 191 см. Этим летом перешёл в «Мирандес» на правах аренды, ныне находящейся на последнем месте в Сегунде. До «Мирандеса» во взрослом футболе выступал за ряд испанских команд низших дивизионов, принадлежит «Райо Вальекано». В этом сезоне — 251 минута, из них 120 — в матче с командой четвёртого дивизиона в первом раунде Кубка Испании. Последние дни пресса пишет о зимнем переходе игрока в «Вильярреал Б», в декабре несколько источников сообщали об интересе «Барселоны Атлетик».

Забавная история связана с Этьеном в 2019-м: тогда он не смог принять участие на чемпионате мира до 17 лет, потому что указом президента Камеруна играть за юношескую сборную запрещено, если на клубном уровне выступаешь за пределами страны.

Карьера пока идёт не так ярко. Отец продолжает верить и, находясь на должности президента Федерации футбола Камеруна, не забывает в контексте своего сына призывать играть за свою родную сборную:

Самуэль Это’О о своём сыне «Мой сын всегда говорит: «Отец, я хочу продолжить твое футбольное наследие». И я сказал ему: «Это большая мечта, и я горжусь тобой. Но если ты действительно хочешь пойти по моим стопам, ты должен играть за Камерун. Нужно много работать, потому что я никогда не добивался всего, чего достиг, будучи ленивым. Всё, что люди знают обо мне, я создал благодаря Камеруну. Так что, если вы хотите быть похожим на меня, играйте за свою страну, Камерун — ваш настоящий дом».

Кто ещё на подходе?

Криштиану Роналду Джуниор: вызывается за сборную Португалии до 15 лет, играет за юношеские команды «Аль-Насра»;

Кай Руни — сын Уэйна Руни: выступает за «Манчестер Юнайтед» до 18 лет на позиции вингера;

Робиньо Жуниор: выходил играть за «Сантос» с Неймаром и, по мнению самого звёздного бразильца, подаёт большие надежды;

Рейган Хески — сын Эмиля Хески: выступает за дубль «Манчестер Сити» на позиции вингера и напоминает Джейдона Санчо.

Такая футбольная сансара.