«Зенит» отпускает Кассьерру, «Челси» раздаёт аргентинцев. Трансферы и слухи дня

Продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на зимнем рынке. Клубы заключают новые сделки, инсайдеры подкидывают горячие новости. О главных трансферах и слухах дня читайте в нашем обзоре.

Состоявшиеся трансферы

«Акрон» нашёл нового подносчика снарядов для Дзюбы

Кевин Аревало Фото: ФК «Акрон»

«Акрон» объявил о трансфере легионера, который должен усилить группу атаки команды Заура Тедеева. Клуб из Тольятти подписал 19-летнего таланта из уругвайского «Монтевидео Сити» Кевина Аревало. По данным Transfermarkt, приобретение вингера обошлось «Акрону» в € 600 тыс. Аревало получил престижный 10-й номер, контракт с ним заключён на четыре с половиной года. В сезоне-2025 уругваец дебютировал за первую команду «Монтевидео Сити», провёл 15 матчей и набрал 4+2.

«Челси» отказался от аргентинского таланта

«Челси» прервал аренду атакующего полузащитника Факундо Буонанотте, которого взял «во временное пользование» летом за € 2,3 млн. 21-летний аргентинец вернулся в «Брайтон», но не останется в этом клубе. Он отправится в новую аренду: до конца нынешнего сезона будет выступать за другой клуб АПЛ – «Лидс». Закрепиться в «Челси» Буонанотте не сумел. Он поучаствовал лишь в восьми встречах всех турниров, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

«Рома» заплатила 25 млн за молодого игрока «Марселя»

Робиниу Ваш Фото: AS Roma via Getty Images

«Рома» не пожалела крупную сумму на не слишком известного пока форварда «Марселя» Робиниу Ваша. Римский клуб отдал € 25 млн за 18-летнего футболиста. Французский нападающий, связанный корнями с Гвинеей-Бисау и Сенегалом, подписал договор до июня 2030 года. Робиниу Ваш ещё не успел даже стать основным игроком в «Марселе». В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей (в стартовом составе – три), забил четыре гола и отдал два голевых паса.

Трансферные слухи дня

Кассьерра не приехал на сборы «Зенита» — его трансфер близок

Матео Кассьерра Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Матео Кассьерра почти наверняка уйдёт из «Зенита». Как рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, нападающий может продолжить карьеру в «Атлетико Минейро». Клуб из Белу-Оризонти сделал официальное предложение сине-бело-голубым о трансфере колумбийца. Кассьерра не прилетел на первый сбор «Зенита». Эту новость подтвердил главный тренер команды Сергей Семак:

«Все игроки, которые в строю, приехали вместе с командой, за исключением Кассьерры, который решает свои вопросы. У него есть предложение. Насколько серьёзное? Мы узнаем в ближайшее время. Другие игроки приезжают в своём режиме, включая Вендела, который готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждём его в ближайшее время».

Нино хотят забрать у «Зенита», а Райана не отпустили в Санкт-Петербург

Ни дня и без новостей и о бразильцах «Зенита». Инсайды продолжают поступать в большом количестве. По данным BolaVip, «Флуминенсе» не оставляет попыток купить у петербургского клуба Нино и готов использовать средства, полученные от выступления на клубном чемпионате мира, на трансфер центрального защитника. Конкретная сумма не называется. Главный конкурент «Флу» в борьбе за игрока – «Палмейрас». Тем временем инсайдер ESPN раскрыл, сколько сам «Зенит» предложил за полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона. Речь идёт о сделке за € 18 млн плюс € 2 млн бонусами.

А вот президент «Васко да Гама» Педриньо сообщил, что отказался продавать «Зениту» свою восходящую звезду – форварда Райана.

«Мы смогли отклонить предложение – не от самой сильной команды в Европе, однако всё же очень существенное – нам удалось убедить Райана остаться. Это предложение было от «Зенита». Давление на игрока оказывается почти ежедневно, поэтому мы постоянно ведём переговоры с агентами и семьёй Райана, чтобы как можно дольше удержать его в «Васко да Гама», что практически невыполнимая миссия», – сказал босс клуба из Рио-де-Жанейро.

Как пишет Globo, «Борнмут» вышел на «Васко да Гама» с предложением по Райану в размере € 35 млн.

В ЦСКА не будет Адриэлсона. И Вильягры — тоже

Бразильский центральный защитник Адриэлсон, который был одним из главных кандидатов на замену Игоря Дивеева в ЦСКА, не перейдёт в московский клуб. Об этом сообщил представитель игрока Леонардо Корначини. По словам агента, Адриэлсон вернётся из «Аль-Васла» на родину – сделка с неназванным бразильским клубом близка к финишу.

Тем временем стало известно об уходе из ЦСКА Родриго Вильягры. Как утверждает инсайдер Иван Карпов, опорный полузащитник отправится в Бразилию – его арендует «Интернасьонал» за $ 400 тыс. с обязательным выкупом за $ 5 млн при определённых условиях. Кроме того, армейцы сохранят за собой 10% от будущей перепродажи аргентинца.

«ПСЖ» нацелен на покупку звезды «Челси»

В Европе может состояться громкий переход. По информации L’Equipe, «ПСЖ» включил в список своих трансферных целей полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса. Отмечается, что парижский клуб пока не предпринимал попыток подписать чемпиона мира зимой, так что это скорее вариант на лето. Согласно источнику, Фернандес сомневается в своём будущем в «Челси» после увольнения главного тренера Энцо Марески. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 26 встреч в АПЛ и Лиге чемпионов, набрал 7+2.

