Не только Карседо. Кто из помощников топ-тренеров в России сделал самостоятельную карьеру

Новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо в какой-то мере уникальная фигура для нашего футбола. Испанец вернулся главным в топ-клуб Мир РПЛ, в котором ранее уже работал как помощник. История Карседо – повод вспомнить других зарубежных экс-ассистентов знаменитых тренеров, трудившихся в России, которые стали делать самостоятельные карьеры и чего-то добились. Таковых, прямо скажем, немного. В Лиге чемпионов никто из них не гремел, тем не менее каждый возглавлял команды на достаточно высоком уровне.

Стефано Куоги — бывший ассистент Невио Скалы в «Спартаке»

Стефано Куоги Фото: ФК «Лекко»

Карседо – не единственный экс-ассистент в «Спартаке», запустивший самостоятельную карьеру. В 2004 году красно-белых возглавил Невио Скала, а среди его помощников были нынешний главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев и соотечественник итальянца Куоги. Стефано – достаточно известный в прошлом футболист. Он сыграл более сотни матчей на позиции полузащитника в Серии А за «Милан», «Пизу» и «Парму» Скалы. Брал Кубок кубков в сезоне-1992/1993.

Ещё до того, как поехать со Скалой в «Спартак», Куоги пробовал тренировать сам в низших дивизионах Италии. Получил работу даже в Серии В, где, правда, ненадолго задержался в «Кротоне». Из «Спартака», как вы помните, Скалу с его штабом тоже убрали быстро, после чего Невио оставил футбол. А Стефано продолжал пытаться делать себе имя в роли коуча. За 11 лет он засветился в 10 (!) клубах – «Гроссето», «Салернитане», «Фодже», «Ареццо», «Венеции», «Пизе», «Виареджо», ещё раз «Гроссето», «Паганезе», «Комо» и «Лекко». Куоги удавалось поднимать свои команды дивизионом выше, а пик его карьеры – борьба за выживание с «Комо» в Серии В. До элиты, в отличие от Талалаева, всё же не добрался. В 2022-м Стефано появился ещё на скамейке «Перуджи» в качестве ассистента и на этом закончил – в 63 года.

А в «Спартаке» Куоги, видимо, нравилось.

«Как-то летом перед матчем с Самарой Скала сообщил: есть предложение, платят в три раза больше, – вспоминал Талалаев. – На что тренер по физподготовке и аналитик Стефано Куоги сказали: «Давайте всё-таки здесь доработаем». Скала переспросил: «Вы понимаете, что уровень футболистов в «Спартаке» не соответствует задачам и нас могут в любой момент уволить?» Тогда было решено идти до конца».

Желько Петрович — бывший ассистент Гуса Хиддинка в «Анжи»

Желько Петрович Фото: Matthew Ashton/Getty Images

В 2012 году купавшийся в деньгах благодаря Сулейману Керимову «Анжи» возглавил легендарный Гус Хиддинк, а в его штаб вошёл экс-игрок сборной Югославии Петрович. Желько – бывший защитник ПСВ и чемпион Нидерландов. Ещё в 2004-м повесил бутсы на гвоздь и стал тренировать. Был помощником в «Фейеноорде», «Гамбурге» и «Вест Хэме», а перед приездом в Россию недолго возглавлял японский «Урава Ред Даймондс».

После 1,5 года в «Анжи» Петрович то ассистировал Дику Адвокату (у которого ранее играл) – в сборной Сербии, «Сандерленде», «Утрехте», «Фейеноорде» и сборной Ирака, то тренировал самостоятельно. Желько поработал с «АДО Ден Хааг» и «Виллемом II» в Нидерландах, болгарским «Ботевом», хорватским «Интером», национальной командой Ирака, боснийским «Зриньски» и кувейтской «Аль-Кадисией». Трофей, правда, выиграл всего один. Завоевал Кубок Боснии и Герцеговины со «Зриньски». Летом 2025-го принял команду «Аль-Зафра» из ОАЭ, в которой до сих пор и зарабатывает на жизнь. Новичок элиты занимает десятое место под руководством экс-тренера «Анжи».

«Мой любимый мегаполис — Москва. Я жил в Лондоне, Токио, Гамбурге и многих других больших городах. Мне понравился Токио, японцы очень милые люди, но Москва — это особенная любовь, она такая огромная, такая красивая. Место с невероятной историей. Бывало, что я спорил с разными людьми на передачах, которые говорили что-то плохое про Москву, однако никогда там сами не были. Москва — это просто невероятно, как и Санкт-Петербург и другие российские города», — признавался Петрович.

Кристиан Пануччи — бывший ассистент Фабио Капелло в сборной России

Кристиан Пануччи Фото: Photo Agency/Getty Images

Пануччи – известный в прошлом защитник, сыгравший 57 матчей за сборную Италии. В его клубной карьере были «Милан», «Реал», «Интер», «Челси» и «Рома». Кристиан побеждал в Лиге чемпионов с миланцами и мадридцами, брал чемпионские титулы в Италии и Испании. В 2010-м оставил футбольное поле, а ещё два года спустя решил стать тренером и согласился помогать Фабио Капелло в сборной России.

Впрочем, Пануччи не доработал до увольнения Капелло. Он покинул штаб ещё в ноябре 2014-го. После неудачного для нашей национальной команды ЧМ-2014 с Кристианом не продлили контракт, более того, у РФС образовалась перед ним многомесячная задолженность по зарплате. Вдобавок Пануччи поссорился с Капелло. Дальше экс-защитник сборной Италии тренировал самостоятельно.

«Послушайте, я благодарен Капелло за ту возможность, которую он предоставил. Но он повёл себя позорно по отношению ко мне и ко всему итальянскому тренерскому штабу. И я скажу ему это в лицо, как только увижу его. Великий тренер должен защищать свой штаб, а он этого не сделал», – злился Пануччи.

В марте 2015-го Кристиан возглавил «Ливорно» из Серии В. В ноябре ушёл из клуба, но в январе следующего года был возвращён и продержался до марта. В сезоне-2016/2017 откликнулся на предложение «Тернаны», однако покинул её месяц спустя. Затем Пануччи неожиданно всплыл в сборной Албании. Возглавлял национальную команду почти два года, пока его не отправили в отставку в марте 2019-го. Албанцы в 15 матчах при итальянце одержали всего четыре победы (самая яркая – над Турцией со счётом 3:2), дважды сыграли вничью и потерпели девять поражений. С тех пор Кристиан почему-то не тренирует. Пауза затянулась.

Даниэль Соуза — бывший ассистент Андре Виллаш-Боаша в «Зените»

Даниэль Соуза Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Когда Андре Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» в марте 2014 года, вместе с ним в Санкт-Петербург приехал молодой (на тот момент 29-летний) специалист Даниэль Соуза. Он, как и в прежних командах АВБ, занял должность аналитика. В мае 2016-го португалец со своим штабом покинул «Зенит». Дальше Соуза помогал Виллаш-Боашу в «Шанхай СИПГ» и «Марселе», но уже в роли ассистента главного тренера.

А осенью 2022-го Даниэль начал самостоятельную карьеру. Его первой командой стал «Жил Висенте», который экс-зенитовец возглавил по ходу того сезона в ноябре. Принял одного из аутсайдеров Примеры на 16-м месте, финишировал на 13-м – спас от выбывания. Тем не менее в «Жил Висенте» молодой тренер не остался. Он недолго сидел без дела и в ноябре 2023-го принял «Ароку». С ней сотворил маленькое чудо. До назначения Соузы «Арока» занимала последнее, 18-е место, а в итоге завершила чемпионат седьмой. Даниэля тут же позвали в «Брагу» – лучшую команду Португалии после трио грандов.

Однако дальше что-то пошло не так. «Брага» отправила Соузу в отставку уже через 1,5 месяца – при нём одержали две победы и дважды сыграли вничью. Как ни удивительно, руководство решило, что команда не прогрессирует, поэтому надо менять тренера. В декабре 2024-го Даниэль возглавил «Виторию Гимарайнш», но и в этом клубе продержался совсем недолго. Всего две с половиной недели! В трёх играх – две ничьих и кубковое поражение. Соуза ушёл и уже год находится в «творческом отпуске».

«Я до сих пор не могу найти причин своего увольнения из «Витории», – признавался спустя время Даниэль. – Вылет из Кубка не был причиной… В «Браге» приводились аргументы, однако они не оправдывают принятое решение. Я не позволю им ставить под угрозу мой профессионализм и мою личность. Задет ли я? Да, это очевидно. Я не чувствую, что потерпел неудачу в каком-либо из клубов».

Анджело Грегуччи — бывший ассистент Роберто Манчини в «Зените»

Анджело Грегуччи Фото: Getty Images

Грегуччи, как и Пануччи, – экс-защитник клубов Серии А. Хотя Анджело до сборной Италии не дотянул, он провёл почти 200 встреч в элите за «Лацио», «Торино» и «Реджану». На стыке веков закончил играть и стал тренером. Начинал помощником у разных специалистов, а в сезоне-2001/2002 ассистировал Роберто Манчини в «Фиорентине».

Затем в течение 10 лет Грегуччи строил самостоятельную карьеру. Поработал в «Венеции», «Салернитане», «Лечче», «Виченце», «Сассуоло», «Реджине». Даже «Аталанту» возглавлял в течение трёх месяцев в Серии А сезона-2009/2010, но был отправлен в отставку после того, как проиграл все четыре встречи на старте чемпионата.

Затем Грегуччи снова согласился стать «правой рукой» Манчини. Ассистировал ему (с некоторым перерывом) в «Манчестер Сити», «Интере», «Зените» и сборной Италии. В Санкт-Петербурге этот дуэт явно не преуспел. Казалось, Анджело уже окончательно смирился с ролью актёра второго плана, однако после ухода из «Скуадра адзурра» он опять попробовал поработать главным – с декабря 2018-го по июнь 2024-го возглавлял «Салернитану», «Алессандрию» и юношескую команду «Фрозиноне».

В 2024-м Грегуччи вновь воссоединился с Манчини – был его помощником в сборной Саудовской Аравии. Оттуда перебрался в «Сампдорию», где получил должность главного тренера в октябре 2025-го. На момент его назначения команда из Генуи занимала 18-е место в Серии В и находилась в зоне вылета. С Грегуччи у «Сампдории» три победы, три ничьих и пять поражений. Удалось подняться на 16-е место. Пока все свои трофеи Анджело собрал как ассистент Манчини.

«Мы с Манчини часто противостояли друг другу в чемпионате Италии. Но впервые встретиться нам довелось совершенно случайно — я выступал в клубе «Алессандрия», это третий итальянский дивизион, Роберто тогда только перешёл в «Сампдорию», и вдруг оказалось, что у нас один массажист. Он работал в нашем клубе и по удивительному стечению обстоятельств оказался тем, кто занимался мышцами Манчини. Его звали Серджио Вигано», – рассказывал Грегуччи историю знакомства.

В материале использованы цитаты из интервью для Gazzetta Dello Sport, A Bola, «РБ Спорт» и «Спорт-экспресса».