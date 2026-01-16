Гарсия помог «Барсе» избежать позора! Еле прошли в Кубке команду из Сегунды

«Реал» наглядно показал — не стоит недооценивать соперников из Сегунды. И вылетел от «Альбасете» (2:3). «Барселона» отказалась повторять за заклятыми врагами и перешагнула «Расинг» из Сантандера. Главного претендента на повышение до Ла Лиги и победителя «Вильярреала» в 1/16 финала Кубка Испании, если это вообще имеет значение в контексте соперничества с настолько превышающей его в классе «Барсой». Правда, главным героем всё равно стал Жоан Гарсия. Даже благодаря всего одному спасению.

Рафинья получил повреждение и ожидаемо остался на лавке. Вместе с новичком-старичком Канселу, Фермином, Эриком Гарсией, Педри, Левандовским и Араухо, который, видимо, ещё не до конца оправился от депрессии. Вообще отсутствовал дисквалифицированный Де Йонг. В основе же появились Жоан Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси и Кунде, Берналь и Касадо, Рашфорд, Ольмо, Ямаль и Ферран на острие. Впрочем, и тренерский штаб «Расинга» не выпустил всех сильнейших — впереди у команды матч за первое место Сегунды с «Лас-Пальмасом».

Сантандерцы бодро начали: заработали три подряд угловых и порой врубали мощный прессинг. Но в остальном, конечно, инициативу полностью забрала «Барселона», владея мячом примерно 80-85% времени. Опасных моментов, впрочем, пришлось подождать. Вратарь «Расинга» Эскьета оставался без работы вплоть до 44-й минуты, когда Кастро подкорректировал удар Рашфорда и устроил самострел.

По ожидаемым голам первого тайма у соперников даже образовалось равенство: 0,24 xG на 0,26 xG. Его можно охарактеризовать одним словом — изматывание. Фланги «Барсы» создавали непривычно мало, особенно левый – Бальде и Рашфорда, связке Берналь-Касадо не хватало креатива, Ферран был отрезан и коснулся мяча всего восемь раз. Совсем не барселонский стиль.

Во второй половине пошло гораздо живее. Во многом за счёт активизировавшегося Ямаля. Ламин чуть-чуть не попал в дальний угол внешней стороной левой стопы и закидывал отличную диагональ на Рашфорда, чей удар потащил Эскьета. Справился вратарь и с новой попыткой Ямаля, хоть и не сразу зафиксировал мяч — повезло, что никого не оказалось на добивании. В другой ситуации он практически позволил Ламину положить «сухой лист» — спасла перекладина.

Фермин вышел вместо Берналя, и на 66-й минуте стало понятно — не зря. Его роскошную проникающую передачу из глубины подхватил Ферран, обвёл Эскьету и катнул в пустые ворота. Только после этого на поле появились Педри, Рафинья и Левандовски.

«Барселона» празднует гол «Расингу» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Расинг» активизировался и усилиями Лозано даже забил. Дважды! Вот только из офсайда. Причём перед первым пробитием Камара пошёл в стык с Ямалем в своей штрафной — это вполне мог быть пенальти. «Барселона» должна была увеличивать преимущество. Этому упрямо мешал Эскьета, не дав отличиться и Фермину, и Левандовскому с добивания в упор.

И всё равно «Барса» едва не напоролась на дополнительное время! Лозано избежал опеки Кубарси и показал себя максимально невезучим, после двух отменённых голов ещё и не реализовав чистый выход один на один на 90+4-й минуте! Гарсия нейтрализовал его и показал, что не зря незаменим даже в Кубке. Щенсны и тер Штеген, без обид.

А вот Ямаль без гола всё-таки не ушёл и поразил пустые ворота с прострела Рафиньи. «Барселона» шагнула в четвертьфинал. За исключением «Альбасете», там будут только представители Ла Лиги. Но не «Реал».

Ханс-Дитер Флик одержал с «Барсой» 11-ю победу подряд, повторив рекорд Луиса Энрике. Предыдущий раз это в итоге привело к треблу.