«Не готов возвращаться в Россию». Раскрылся в Европе и заинтересовал «Спартак»

Больше четырёх лет назад воспитанник московского «Локомотива» Никита Иосифов уехал покорять Испанию, заключив контракт с «Вильярреалом». Там не закрепился (в основном играл за дубль), но успел поработать с Унаи Эмери и дебютировать за главную команду в Ла Лиге. В «Мирандесе» и «Кастельоне» из Сегунды Никита тоже не задержался. Зато теперь блистает в словенском «Целе» у хорошо знакомого нам Альберта Риеры, забивает в Лиге конференций.

В интервью «Чемпионату» Никита вспомнил об испанском периоде карьеры, назвал причины успехов в Словении и ответил на вопрос об интересе московского «Спартака» этой зимой.

— В Словении, как и в России, у футболистов только закончился отпуск. Как прошёл твой?

— Я всегда приезжаю в Москву к родителям и близким. Провожу время с ними, встречаюсь с друзьями, тренируюсь в обычном режиме.

— Тебе важно проводить в России каждый отпуск?

— Да, мне так комфортнее. Отдых в тёплых странах мне особо не нужен. Я и так всё время в Европе — скучаю по родным и по Москве, России. Летом новый сезон в Словении начинается чуть ли не сразу же, я в отпуске был около недели и даже не почувствовал его. А после начались игры квалификации Лиги конференций, а они бывают даже важнее первых матчей чемпионата.

— На общем этапе Лиги конференций «Целе» занял 13-е место, вышел в стыковые матчи. Довольны?

— Конечно, мы довольны. После трёх побед подряд рассчитывали на большее, но травмы, небольшой эмоциональный спад — в футболе такое случается. Это свойственно любой команде, и из-за этого концовка не особо получилась в плане результата. Сейчас нужно настраиваться на плей-офф Лиги конференций и вторую часть чемпионата. Как раз находимся с командой в Испании, готовимся.

Никита Иосифов Фото: Zuma/TASS

— Что будет хорошим результатом для «Целе» в ЛК?

— В прошлом году «Целе» добился очень хорошего результата — играл в четвертьфинале против «Фиорентины». У меня тот сезон получился трудным, я полгода отсутствовал из-за проблем с документами и не особо участвовал в успехах команды. Но теперь мы второй год подряд выходим в плей-офф Лиги конференций, и это доказывает уровень «Целе» на европейской арене.

— Чемпионат Словении проводится в четыре круга. Необычно?

— Не сказал бы, что это что-то особенное. Просто играем в четыре круга, встречаемся с одними и теми же командами чаще. Но и их количество здесь меньше, чем в РПЛ.

— А как тебе уровень местной лиги?

— Сложно сравнить её с чемпионатом России, потому что в моё время он был намного сильнее. Это не секрет, об этом говорят все. Понятное дело, что в Словении нет таких легионеров, как в РПЛ. Но есть хорошее поколение своих молодых футболистов. Их много, часто кто-то при первой же возможности уезжает в топовые академии. Здесь всё рядом.

Никита Иосифов с партнёрами по команде Фото: ФК «Целе»

— Чего из Словении не хватает нашему футболу?

— Не только в Словении, но и в любой стране любой мальчишка уезжает, если есть вариант поступить в сильную академию и получить футбольное образование там. Если посмотреть на «маленькие» страны, о футболе в которых раньше ничего не было слышно, сейчас у них есть талантливые поколения футболистов. В Европе футбол очень сильно поменялся — любая страна может выигрывать.

— Ты сказал про проблемы с документами в первом сезоне в Словении. Что это было?

— Даже не знаю, как так получилось. Я уже приехал, и появились проблемы с визой. Не знаю, кто виноват, и уже не хочу разбираться. Эта ситуация сделала меня сильнее как личность и как футболиста. Обидно, что пропустил очень много времени, но с этим ничего не сделать — нужно идти дальше.

— Этот сезон для тебя — прорывной?

— Мне было очень важно набрать игровое время, ритм, результативные баллы. В Испании было трудное время для моей карьеры, переход в Словению тоже поначалу получился непростым. Мешали околофутбольные моменты, да и я сам был разобран. Всё это скопилось в одно целое, а сейчас, слава богу, наконец начал играть. Провёл хороший отрезок, нужно продолжать, доказывать и готовиться ко второй части сезона.

— С чем связываешь улучшение своих результатов?

— Это в первую очередь командная игра, наш тренер. Не секрет, что очень многие интересуются Риерой. Это говорит о его уровне — Альберт уже второй сезон подряд добивается отличных результатов. В Лиге конференций даже квалификацию пройти очень сложно, а мы — снова в плей-офф.

— Опиши Риеру как тренера.

— Топ-специалист, который однозначно будет работать в больших клубах. Я ему этого желаю. Своими требованиями, менталитетом и страстью Риера сплотил команду, и в том числе за счёт этого мы выигрываем матчи. Тут не только игровые моменты, но и психологические.

Никита Иосифов и Альберт Риера на тренировке Фото: ФК «Целе»

— Коммуницируешь с ним на русском?

— На испанском. У нас хорошо получается общаться, ведь он знает русский, а я могу говорить на испанском. Но когда только пришёл в «Целе», Риера сказал подтянуть английский — он говорит это каждому футболисту. Подтянул и на каждой теории спокойно понимаю все его требования.

— Испанским хорошо владеешь?

— Не сказал бы, что мой испанский на каком-то невероятном уровне (улыбается). Я не могу так же свободно говорить на нём, как на русском, но всё понимаю и могу сказать то, что мне нужно. Понимаю все требования, нормально общаюсь с ребятами.

— Слухи про интерес «Спартака» к Риере удивления не вызывали?

— Никакого. Я даже думал, что он уйдёт из «Целе», но Альберт переподписал контракт. Для нас это только в плюс.

— Испанский период карьеры, тренер-испанец сейчас. Тебе близок стиль футбола в этой стране?

— Конечно. В футболе Риеры есть моменты, которые я видел и в Испании. Мне очень тяжело далась адаптация там, но сейчас всё хорошо. На самом деле, всё это мне очень помогло, и сейчас я уже знаю некоторые детали и понимаю, чего хочет Альберт. Стараюсь это выполнять.

— Почему в Испании всё получилось не так радужно?

— Я уехал в достаточно молодом возрасте. Это был мой осознанный выбор. Данное решение можно назвать моим становлением как футболиста. В Испании я получил огромный, бесценный опыт. Футбол в Европе абсолютно на другом уровне, это говорит каждый, кто уезжает. Конечно, я оказался не готов к определённым моментам. Может, где-то не повезло или сложилось не так хорошо, как могло бы. Но всё это — опыт, который привёл меня к становлению.

— Захарян — ещё один пример неудач россиян в Испании.

— Футбол в Европе другой. Там нет лимита, как в России, и ты должен выигрывать конкуренцию у абсолютно каждого футболиста. Нет привилегий — нужно доказывать, выгрызать своё место. И если по каким-то причинам не будешь готов ментально, физически или технически — ты не будешь играть. Это все понимают.

У Арсена сейчас такой период. Но если он не сдастся, не опустит руки и будет продолжать стараться, у него обязательно всё получится. Захарян — талантливый футболист, и все это прекрасно знают. Просто нужно время, он ведь даже младше меня на два года. Это в России в 24 года на тебе ставят крест, а в Европе ты считаешься ещё молодым футболистом.

Никита Иосифов в «Локо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Это интересно, ведь принято считать иначе: в России игрока и в 27 по инерции называют молодым-перспективным, а в Европе уже в 19 надо показывать определённый уровень.

— В той же Испании много команд по возрастам, например, U23. И очень много футболистов в них находятся. Со мной были 25-26-летние игроки, и в них видели потенциал, ждали, что он раскроется. В Испании в 24-25 лет футболист ещё считается молодым. А пик, возраст, когда он должен показывать своё мастерство, — уже 28 лет. Это полученные мной знания и видение многих людей, с которыми я общался.

— Какую роль в твоей карьере сыграл Унаи Эмери?

— Я провёл с ним очень много времени: целую предсезонку, когда только приехал в «Вильярреал», и в течение года тренировался с ним каждый день. Эмери брал меня и ещё двух парней из академии, чтобы мы тренировались с основной командой. Он видел, как мы работаем, видел потенциал и помогал.

— Чувствовал, что растёшь под его руководством?

— 100%. Когда я приехал на первую тренировку с главной командой, сразу понял, что сделал правильный выбор. Ждал завершения контракта, чтобы уйти из «Локомотива» — всё это было не зря. Уже на первой тренировке я ни о чём не жалел, понял уровень и увидел, к чему нужно стремиться. Это придавало мне ещё больше мотивации отдавать себя полностью.

Никита Иосифов Фото: ФК «Целе»

— Сравни Эмери с Риерой.

— Эти люди похожи тем, что в хорошем смысле больны футболом. Живут этим каждый день, хотят только побеждать. Неважно, с кем матч — с командой из пятого дивизиона, шестого — чем больше ты забьёшь и будешь доминировать, тем лучше. От этого они получают ещё больше страсти, любви к футболу.

— В России ты видел такое отношение тренеров к результату с любым соперником?

— У меня нет огромного опыта игры в России, в «Локомотиве» я застал лишь Марко Николича. Он тоже очень сильный специалист, который видел во мне потенциал, доверял и дал очень многое. Когда мы с «Целе» встречались с АЕКом в Лиге конференций, увиделись с Марко и его штабом. Это была тёплая встреча, мы долго болтали.

Однако я был молодым, провёл с ними не так много времени. В основном все мои тренеры в России — из академий, молодёжных команд. Но Риера и Эмери — это другой уровень по сравнению со специалистами из России.

— Сейчас за «Локо» следишь?

— Могу посмотреть большие матчи, например, дерби. У меня там осталось много знакомых ребят, иногда слежу за ними, смотрю обзоры. Однако чтобы прям много полных матчей смотреть — такого нет. Последний матч, который мы смотрели с Виталием Лисаковичем, — «Краснодар» — «Спартак».

Никита Иосифов Фото: ФК «Целе»

— Как тебе Батраков?

— Мы с ним знакомы, знаю, какой он парень — воспитанный, хороший, с правильной головой, работоспособный. Желаю ему только удачи, чтобы всё получилось. А самое главное — без травм.

— Его активно отправляют в Европу, главным образом — в Испанию. Говорят, что этот чемпионат лучше всего подойдёт для него.

— С его интеллектом, физическими возможностями, наверное, да. Испания подходит Батракову. Но к переезду нужно быть готовым — не будет такого, что Лёша перейдёт – и сразу заиграет и начнёт забивать, как в РПЛ. Если вдруг такое произойдёт, я буду только счастлив, но Испания — это совсем другой уровень футбола. Нужно подходить к нему постепенно.

— Тебя, наоборот, много сватали в Россию, были слухи про интерес со стороны «Спартака». Есть в этом правда?

— Интерес, предложения из России были. Но я проделал этот путь, выбрал его осознанно. Пока не готов возвращаться в Россию, хочу построить свою карьеру и добиться максимума здесь, в Европе. Поэтому здесь и остаюсь.

— Приоритет — та же Испания?

— Конечно, мне хотелось бы вернуться. Мне есть что доказывать самому себе, и я стараюсь идти к этой цели.