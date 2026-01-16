Тарханов в «Енисее», в «Роторе» — зачистка, в Туле потеряли легионера. Главное в ФНЛ

Половина января позади – собираем самые свежие новости из мира Футбольной национальной лиги.

Трансферы — громче всех шумят «Спартак» и «Торпедо»

Костромской «Спартак» расширяет географию: четвёртая команда Лиги Pari подписала сразу трёх легионеров. Состав команды пополнили 30‑летний аргентинский вратарь Клаудио Даниэль Саппа, 26‑летний боснийский полузащитник Фарук Гогич и 26‑летний сербский вингер Джордже Пантелич.

Теперь мы разбираем трансферы в отдельной рубрике. Первый текст уже вышел – можно подробнее узнать о новичках «Спартака».

А ещё Кострома, вдохновлённая «Балтикой» Талалаева и аутами Ильи Самошникова, нацелилась на трансфер крайнего защитника, способного закинуть мяч от боковой линии до штрафной на 40-50 метров. Об этом заявил журналист Сергей Ильёв. «Спартак» настроен на весну очень серьёзно.

Активно на рынке работает и московское «Торпедо». Уже подписали Руслана Апекова, Константина Савичева, Садыга Багиева и Дмитрия Калайду. Но и это ещё не всё. Самое свежее – в «Торпедо» вернулся Илья Берковский. 25-летний полузащитник ярко засветился в составе команды в сезоне-2020/2021, после чего перешёл в «Локомотив» (где так и не провёл на поле ни минуты).

Илья Берковский Фото: ФК «Торпедо»

Также Берковский выступал за «Пари НН» и «Химки». После гибели подмосковного клуба футболист ожидаемо оказался в «Серикспоре» Туфана Садыгова. Оттуда же «Торпедо» забрало ещё одного футболиста – в Россию вернулся 33-летний Кирилл Гоцук.

По данным Сергея Ильёва, бывший защитник «Пари НН» подписал контракт на полтора года с зарплатой в 1,5 млн рублей (в месяц).

Эдарлин Рейес не вернулся в «Арсенал»

Подготовка Тулы к возобновлению сезона началась с бунта Эдарлина Рейеса. Он исполнил мечту многих россиян – не вернулся на работу после новогодних. Хотя проблемы у доминиканца начались ещё осенью – он потерял место в стартовом составе, проиграл конкуренцию Резиуану Мирзову, получил травму и пропал с радаров.

12 января «Арсенал» выпустил заявление, в котором назвал поступок Эдарлина проявлением неуважения не только к клубу, но и к тульским болельщикам. В этой же публикации было указано, что Рейеса ждёт серьёзный штраф.

Эдарлин Рейес Фото: ФК «Арсенал»

Спустя два дня Рейес вышел на связь и сказал, что его решение связано с «семейными обстоятельствами». Некоторые тульские медиа распространили такую версию – якобы игрок завалил мусором арендованную квартиру и затопил соседей. Мол, поэтому и не хочет возвращаться – боится встречи с хозяевами жилплощади.

Представитель игрока Леонид Шатан (выходец из СССР, уже много лет проживающий в США) привёл своего клиента в чувство, и тот всё-таки согласился вернуться в расположение «Арсенала».

Весной Рейеса в ФНЛ почти наверняка мы не увидим. Тула настроена расстаться с игроком как можно раньше. По данным Сергея Ильёва, к Рейесу есть интерес из РПЛ, Азии и Южной Америки.

Мераби Уридия выкупил брата

32-летний форвард «Факела» решил, что Георгию Уридии нечего делать в «Волге». Как сообщает Сергей Ильёв, старший брат выкупил контракт младшего, заплатив за оставшиеся полтора года.

Георгий и Мераби Уридия Фото: ФК «Волга»/ФК «Пари НН»

24-летний вингер выступал за ульяновскую команду с лета 2021-го. За это время сыграл за «Волгу» 103 матча во всех турнирах, оформил 14+11 по «гол+пас». В этом сезоне Георгий провёл на поле 1151 минуту в Первой лиге – забивал «Нефтехимику» и «Спартаку». Правда, к осени Уридия потерял место в старте. Куда перейдёт сейчас – неизвестно, но благодаря старшему брату теперь есть возможность спокойно выбрать вариант продолжения карьеры.

«Чайка» нашла деньги на трансферы

Несмотря на финансовые проблемы, клуб из Песчанокопского уже второе окно подряд тратится на покупки. Например, летом 2025-го сразу 25 млн рублей ушли на Руслана Червякова из «Торпедо».

Сейчас же «Чайка» нацелилась на Руслана Чобанова, права на которого принадлежат «Краснодару». 21-летний полузащитник так и не пробился в основу «быков» – катался по арендам. Сумма сделки составит 15 млн рублей – это один из самых дорогих трансферов в это окно в ФНЛ на данный момент.

Также в Песчанокопское на правах полугодовой аренды выдвинулся Александр Гапечкин – в первой части сезона он выступал за «Челябинск». Воспитанник «Ростова» дебютировал в РПЛ в октябре 2020-го, ещё когда за клуб играли Павел Мамаев и Роман Ерёменко. Однако родному клубу Гапечкин не пригодился. Сейчас Александр принадлежит «Родине».

«Чайка» вообще активизировалась – её состав пополнил 25-летний воспитанник «Чертаново» Алексей Никитенков. Также, по данным Сергея Ильёва, к переезду в «Лучшую лигу мира» близок Егор Гузиев из «Спартака». Футболист уже отправился в Турцию с командой Дмитрия Комбарова на сборы. Кажется, «Чайку» рано списали со счетов.

«Ротор» избавляется от футболистов

Напомним, волгоградский клуб расстался с Денисом Бояринцевым и пригласил на пост главного тренера Дмитрия Парфёнова. Он сразу взялся за дело. Сначала штаб «Ротора» пополнил многолетний партнёр Парфёнова по «Спартаку» Юрий Ковтун. Следующий шаг – оптимизация состава.

На выход отправились сразу шесть игроков – Дмитрий Сасин, Михаил Мальцев, Максим Швецов, Дмитрий Лаврищев, Андрей Семёнов и Алексей Шумских. Из подтверждённых новичков пока есть только 30-летний Егор Данилкин, но у «Ротора» уже намечаются новые трансферы на вход.

Низамутдинов запустил тренерскую карьеру

Нестареющий Эльдар Низамутдинов ещё летом 2024-го затаил обиду на «Шинник». Ярославцы тогда не продлили 43-летнего нападающего. Низамутдинов после этого немного поиграл за «Сокол» из Казани и в начале 2025-го завершил карьеру. Сейчас будет новый этап – бывший форвард «Спартака» вошёл в тренерский штаб Михаила Белова в ульяновской «Волге». Низамутдинов заменил Александра Грищенко, который отправился в «Оренбург» к Ильдару Ахметзянову.

А ведь всего три гола Низамутдинову не хватило до сотни в Первой лиге. Атакующие идеи Белова и громадный опыт Низамутдинова точно ещё пригодятся весной «Волге», которая показывает едва ли не самый симпатичный футбол в Первой лиге.

«Арсенал» подписал Александра Бастрыкина в день 15-летия СК России

Едва ли это совпадение, что тульский клуб пополнился Александром Бастрыкиным. Случилось это 15 января – в день 15-летия Следственного комитета России. Именно в этот день в 2011 году начал действовать федеральный закон о ведомстве.

Александр Бастрыкин Фото: ФК «Арсенал»

Речь, естественно, не о председателе СК, а о 19-летнем воспитаннике московского «Локомотива», ранее выступавшем за «Калугу» и обнинский «Квант». Бастрыкин присоединился к «Арсеналу-2», однако не исключено, что дебют за главную команду состоится уже в этом сезоне.

Тарханов возглавил «Енисей», но есть нюанс

71-летний Александр Тарханов вернулся к тренерской работе. Финалист Кубка России – 2016/2017 возглавил женскую команду «Енисея». Мужскую специалист возглавлял в 2020-м. При этом Александр Фёдорович ещё и будет курировать академии красноярцев, в том числе отбирать лучших для мужской «двойки». То есть практически поставлять кадры для Сергея Ташуева.

Александр Тарханов Фото: ЖФК «Енисей»

Казалось, что в 2021-м после увольнения из армянского «Пюника» Тарханов ушёл на пенсию и в тренерскую работу больше не вернётся, но в 2025-м его пригласили в молодёжную команду «Урала» в качестве советника, а затем – в «двойку». Кажется, Александр Федорович ещё не сказал последнего слова в профессии.

Умер Дмитрий Акимов

Один из лучших бомбардиров в истории ФНЛ ушёл из жизни в возрасте 45 лет. Акимов начинал в Санкт-Петербурге – в «Смене» играл за одну команду с Андреем Аршавиным. В 1998-м перешёл в «Зенит». Играл за минское «Динамо», «Тюмень», липецкий «Металлург», «Сибирь», «Ростов», «Факел» и «Динамо» СПб.

Дмитрий Акимов Фото: ТАСС

Акимов был одним из лучших нападающих Первого дивизиона – в 266 играх за разные команды забил 127 голов. Больше только у Наиля Галимова (128) и Евгения Алхимова (138). В 2007-м форвард в составе «Сибири» стал лучшим бомбардиром чемпионата (34 мяча).

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Акимова.