Лучшее дерби в карьере Кэррика! Разобрал «Сити» и вывел «МЮ» в победный финал

Майкл Кэррик – временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/2026. Англичанин вернулся в клуб спустя более четырёх лет. Ранее он входил в тренерский штаб, а в конце 2021-го даже провёл три встречи в статусе и. о. Теперь же 44-летнему специалисту предоставился лучший шанс в карьере закрепиться в «МЮ». И сразу же манкунианцам предстоит дерби с «Сити». В одном из которых ранее Майкл сверкнул ещё в статусе футболиста.

Всего Кэррик принял участие в 23 манчестерских дерби. «МЮ» в них одержал 12 побед, уступил девять раз, а дважды встречи завершались вничью. Майкл же отметился всего двумя забитыми мячами и одним ассистом. Не очень впечатляющая статистика. Однако именно его два результативных действия принесли «МЮ» победу в полуфинале Кубка английской лиги — 2009/2010.

Манчестерские клубы сошлись за шаг до финала в двухматчевом противостоянии. Первая игра на «Этихаде» закончилась победой «Манчестер Сити» – 2:1. У «МЮ» единственный мяч забил Райан Гиггз, а у соперников дубль оформил ненавистный для «красных дьяволов» Карлос Тевес.

Игроки «МЮ», январь 2010 года Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Кэррик провёл на поле все 90 минут, но помочь команде в атаке не сумел. Впрочем, и в пропущенных мячах не было его вины: первый гол пришёл с пенальти после фола Рафаэла на Тевесе, а второй – результат ошибки Эдвина ван дер Сара на выходе. Также тот матч запомнился из-за беспорядков на трибунах.

В ответной встрече на «Олд Траффорд» хозяевам была необходима победа в два мяча. А выигрыш с минимальной разницей переводил матч в экстра-таймы. Но ни сэр Алекс Фергюсон, ни возглавлявший тогда «Манчестер Сити» Роберто Манчини не планировали затягивать дело. Оба тренера выпустили максимально боевые составы. Конечно, «МЮ» не обошёлся без Кэррика в опорной зоне.

Первый тайм завершился со счётом 0:0. Хотя «Манчестер Юнайтед» давил, больше голевых моментов создали именно гости. Например, на 28-й минуте Тевес получил пас от Крэйга Беллами в отличной позиции, однако неудачно пробил головой. После перерыва «Манчестер Сити» также начал бодрее. Хороший шанс открыть счёт упустил Майка Ричардс, но удар защитника потащил ван дер Сар.

Затем на поле случился неприятный инцидент: форвард гостей Беллами отправился к угловому флажку, но в него бросили монету и пластиковую бутылку. Валлиец упал на газон, однако продолжил встречу.

И тут наступило время «МЮ». На 52-й минуте хозяева провели атаку: Руни выдал дальний кросс на Гиггза, тот вошёл в штрафную и покатил на Нани, но защитник «Манчестер Сити» Дедрик Боята выбил мяч у португальца. Однако оказавшийся рядом Кэррик отлично сориентировался, подставил ногу и отдал пас на одинокого Пола Скоулза. Полузащитник «МЮ» без раздумий пробил низом и поразил ворота Шея Гивена.

А на 71-й минуте нынешний тренер «Манчестер Юнайтед» уже отличился сам! Нани совершил элегантную закидушку в штрафную на Даррена Флетчера, после чего шотландец попытался пробить сам – неудачно. Однако мяч остался у полузащитника «МЮ», и тот скинул его на набежавшего Кэррика. Майкл повторил за Скоулзом и первым же касанием пробил в дальний угол ворот «Манчестер Сити» – 2:0! 1+1 от Кэррика: не только его лучшее дерби по статистике, но и важнейший мяч на пути к финалу Кубка лиги.

Майкл Кэррик после гола Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Гости же не собирались сдаваться. На 76-й минуте Тевес отыграл один мяч и восстановил равный счёт в серии. Аргентинец извлёк ошибки из первого тайма: на этот раз он не стал бить головой после подачи от Беллами, а изловчился и подставил ногу. Карлос понёсся праздновать перед ненавидящими его трибунами «Олд Траффорд». Напомним, в 2009 году Тевес перешёл из «МЮ» в «Манчестер Сити».

И всё же команда Фергюсона пробралась в финал. Ведь у неё был праймовый Уэйн Руни! На 90+2-й минуте он замкнул навеса от Гиггза и прошил Гивена. Форвард «МЮ» вывел клуб в финал Кубка лиги. Но именно Кэррик в итоге забил победный мяч в самой встрече. И без него никакого финала не было бы.

Хотя после матча всё равно основную похвалу получил Руни.

Сэр Алекс Фергюсон экс-тренер «Манчестер Юнайтед» «Всем нравится выигрывать в дерби. Сегодняшняя атмосфера и статус полуфинала добавили матчу эмоциональности. Мы сохранили терпение, что было очень важно. Оказываясь у чужой штрафной, команда была постоянно нацелена на чужие ворота. Что касается Руни, то его контроль мяча и проходы были абсолютно великолепны. Он провёл отличный матч, проявив себя как игрок мирового класса».

Также шотландец отметил соотечественника Флетчера: «Он невероятен, он был повсюду. Я не знаю, что у него внутри, но, возможно, там два двигателя. Даррен повзрослел в плане понимания игры». А вот Кэррику комплиментов не досталось.

«МЮ» в итоге выиграл Кубок лиги, в финале разобравшись с «Астон Виллой» (2:1). У манкунианцев забили Руни и Майкл Оуэн, у бирмингемцев – Джеймс Милнер с пенальти. Кэррик же провёл на поле все 90 минут и здорово выполнил свои непосредственные функции разрушителя.

Игроки «МЮ» празднуют победу в Кубке лиги, 2010 год Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Однако без голевых действий англичанина Кубок лиги мог и не достаться «МЮ». Теперь же болельщики ждут свершений от Майкла в дерби уже в статусе тренера. И потенциальная победа над «Манчестер Сити» 100% станет весомым аргументом в будущем в вопросе продления сотрудничества.