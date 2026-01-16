Финиш мощной трансферной саги в АПЛ! Игрок сборной Англии «кинул» «Ливерпуль» ради «Сити»

Гехи должен был оказаться в команде Слота ещё в сентябре, затем его ждали к июню. А в итоге он не перейдёт туда совсем.

Один из главных трансферов зимы в Европе вот-вот состоится! Защитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марк Гехи переходит в «Манчестер Сити». Журналист talkSPORT Алекс Крук сообщает, что сумма сделки составит £ 20 млн плюс £ 10 млн бонусами. А зарплата 25-летнего футболиста составит сумасшедшие £ 300 тыс. в неделю! Однако новость о трансфере наверняка вызвала негатив у действующего чемпиона Англии — «Ливерпуля». Почему? Разбираемся в истории.

Как за два часа до закрытия летнего окна сорвался трансфер Гехи в «Ливерпуль»

Контракт Гехи с «Кристал Пэлас» заканчивался летом 2026-го. За год до его истечения попытку выкупить Марка предпринял «Ливерпуль». Мерсисайдцы с июня 2025-го общались с лондонцами и представителями футболиста. Сначала «Кристал Пэлас» требовал за Гехи £ 70 млн — из-за этой суммы переговоры приостановились. А позже клубы возобновили контакты, в итоге остановившись на сумме £ 35 млн плюс 10% от будущей перепродажи.

Проблем с контрактом для Гехи у «Ливерпуля» не было: стороны договорились о личном соглашении ещё 12 августа. Однако сделка между мерсисайдцами и «Кристал Пэлас» затянулась до последнего дня окна. Проблема заключалась в двух моментах.

Во-первых, главный тренер лондонцев Оливер Гласнер заявил руководству, что не хочет терять Гехи. По информации журналиста Алекса Крука, главный тренер поставил ультиматум владельцу клуба Стиву Пэришу. Он сказал, что либо «Кристал Пэлас» сохраняет Марка, либо Гласнер уходит в отставку. Пэриш оказался в тяжёлой ситуации: он уже договорился с «Ливерпулем» по трансферу, но рисковал потерять одного из лучших тренеров в истории клуба.

Оливер Гласнер Фото: George Wood/Getty Images

В итоге за пару часов до закрытия летнего окна главный инсайдер по АПЛ Дэвид Орнштейн выдал «бомбу»: Гехи остаётся в «Кристал Пэлас». И именно Гласнер стал основной причиной, почему сделка не состоялась. Пэриш выбрал сохранить тренера, а не получить £ 35 млн.

Инсайдер Indykaila News (летом 2025 года часто попадал с информацией) сообщил, что Гехи «был разорван на куски» ситуацией с отменённым переходом. При этом «Ливерпуль» пообещал футболисту, что вернётся за ним в январское трансферное окно. Льюис Стил также сообщил, что мерсисайдцы «восхищаются Гехи» и заберут его летом 2026 года свободным агентом.

После срыва трансфера The Guardian отметил, что Марк злился на «Кристал Пэлас» и в знак протеста даже планировал отказаться от капитанской повязки. Защитник считал, что вёл себя идеально на протяжении всех переговоров, но этого никто не оценил. Гехи в итоге отказался и от очередного предложения «Кристал Пэлас» по продлению контракта.

Марк Гехи Фото: Carl Recine/Getty Images

По данным журналиста Пола Джойса, с сентября «Ливерпуль» планировал подписать Гехи на правах свободного агента летом, не намереваясь платить за трансфер в январе 2026-го. Параллельно англичанином интересовались почти все топ-клубы Европы: «Бавария», «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Сам Гехи осенью также планировал доиграть сезон в Лондоне, а летом – уйти на правах свободного агента. Журналист The Athletic Сэм Ли в подкасте Let Me Talk сказал, что Марк хотел перейти либо в «Ливерпуль», либо в «Арсенал»: «Один человек, который знает, что происходит в обоих клубах, сказал, что Гехи хочет остаться в «Кристал Пэлас» до лета и предпочитает трансфер в «Ливерпуль», а не в «Манчестер Сити». Ещё один источник сообщил: «Да, он хочет остаться до лета и хотел бы перейти в «Ливерпуль» или «Арсенал». Я подумал: «Ну, про «Арсенал» я не слышал», но это примерно совпадает с тем, что мне сказали ранее».

«Манчестер Сити» сильно необходим защитник прямо сейчас. А раз нужен, то боссы готовы щедро платить

И тут в дело вступает «Манчестер Сити». В начале января The Independent сообщил, что клуб желает купить Гехи уже сейчас. «Сити» не хотел бороться с другими за Марка, планируя оформить сделку как можно скорее. Хотя, даже если бы не удалось договориться зимой, «Манчестер» вернулся бы к варианту с Гехи летом. В клубе планируют обновлять центр обороны: в межсезонье из Манчестера наверняка уедут Натан Аке и Джон Стоунз.

А дополнительный повод купить 25-летнего англичанина у «Манчестер Сити» возник после серьёзных травм Йошко Гвардиола и Рубена Диаша в матче АПЛ с «Челси». Хорват сломал большеберцовую кость правой ноги — не исключено, что в нынешнем сезоне он на поле уже не выйдет. Диаш же травмировал подколенное сухожилие и пропустит около 1,5 месяца. Также с повреждением у «Манчестер Сити» остаётся Стоунз.

ЙОШКО ГВАРДИОЛ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ В МАТЧЕ С «ЧЕЛСИ» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Конечно, в такой ситуации клуб принялся действовать резко. The Times вскоре сообщил, что «Манчестер Сити» начал переговоры с «Кристал Пэлас» — лондонцы требовали £ 40 млн за своего капитана. По данным источника, «Сити» без особых проблем договорился по условиям с самим Гехи. Клуб даже готов был компенсировать деньги, которые тот получил бы, если бы ушёл свободным агентом летом. Позже инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что «Манчестер Сити» и Гехи продвинулись в переговорах по контракту.

Днём 16 января Романо уже выдал информацию про трансфер с фирменным Here We Go. Де-факто это означает, что Гехи — футболист «Манчестер Сити». А на предматчевой пресс-конференции тренер «Кристал Пэлас» Гласнер подтвердил, что Марк уже не выйдет на поле во встрече с «Сандерлендом»: «Сделка находится на финальной стадии. Марк не сыграет за нас завтра».

Любопытно, что австриец также объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона.

Оливер Гласнер главный тренер «Кристал Пэлас» «Решение было принято несколько месяцев назад. У меня состоялась встреча со Стивом Пэрришем (владельцем «Кристал Пэлас». — Прим. «Чемпионата») в октябре, во время международной паузы. Мы очень долго разговаривали, и я сказал ему, что не подпишу новый контракт. Мы тогда договорились, что лучше держать это между нами. Это было лучшее, что мы могли сделать — сохранить информацию в секрете в течение трёх месяцев. Но теперь важно внести ясность. У нас был очень насыщенный график, поэтому до сих пор мы не хотели говорить об этом. Стив и я хотим лучшего для «Кристал Пэлас».

Скорое расставание с Гласнером наверняка повлияло на решение «Кристал Пэлас» продать Гехи уже зимой. Тренер теперь вряд ли стал бы препятствовать продаже защитника за полгода до собственного ухода. А лондонцы ещё и заработали £ 20 млн (£ 30 млн с учётом бонусов) на футболисте с истекающим контрактом. Сам Гехи также исполнил мечту перебраться в топ-клуб.

Отличная ситуация для всех, кроме «Ливерпуля». Мерсисайдцы могли заполучить Марка ещё в сентябре, а в итоге останутся без него и летом 2026 года. Сначала чемпиону Англии помешал Гласнер, теперь — «Манчестер Сити» и сам Гехи. Впрочем, вряд ли бы «Ливерпуль» дал защитнику зарплату в £ 300 тыс. Примерно столько же в команде получают только Мохамед Салах (£ 400 тыс.), Вирджил ван Дейк (£ 350 тыс.) и Александер Исак (£ 280 тыс.). А «Манчестер Сити» ставим уверенную «пятёрку» за зимние покупки.