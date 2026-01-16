«Барсу» покидает легенда, ЦСКА и «Спартак» идут за легионерами. Трансферы и слухи дня

Криштиану Роналду и Кака перешли в «Реал», «Челси» купил Юрия Жиркова, а «Зенит» вернул Владимира Быстрова. Стоп, это же трансферы 2009 года. Сейчас расскажем о современных. И приправим их множеством наиболее интересных слухов.

Состоявшиеся трансферы

Распадори вернулся в Италию

Джакомо Распадори Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Джакомо Распадори летом перебрался из «Наполи» в «Атлетико». Но быстро осознал, что никакая Ла Лига не заменит ему родную Серию А, и перешёл в «Аталанту». Мадридцы получили за 25-летнего нападающего те же € 22 млн, что и отдавали за него. Ещё € 1 млн им, возможно, упадёт бонусом. Теперь итальянец наверняка получит полноценную практику, потому что суммарные 424 минуты в Испании явно не были пределом его мечтаний. За них он успел отметиться двумя голами.

Мален скрылся от Эмери в Риме

Дониэллу Малену не слишком нравилось быть игроком ротации в «Астон Вилле»: выходил на поле постоянно, но в старте — всего пять раз в АПЛ. «Рома» подсуетилась и взяла 26-летнего нападающего в полугодичную аренду за € 2 млн с обязательным выкупом за € 25 млн при условии попадания римлян в еврокубки. Если учитывать их нынешнее пятое место и отрыв от идущей седьмой «Аталанты» в восемь очков, задача кажется легковыполнимой. Мален уж постарается приблизить её решение.

Трансферные слухи дня

Тер Штеген меняет одну каталонскую команду на другую

Марк-Андре тер Штеген Фото: Alex Caparros/Getty Images

Марк-Андре тер Штеген провёл в «Барселоне» 11,5 года. Но давно потерял место в старте, много лечился и собрался за практикой, которую ему готовы предоставить в «Жироне». Удобно, если учитывать географическую близость команд. Фабрицио Романо уведомил, что сделка об аренде близка к завершению. В апреле вратарю исполнится 34 года. С учётом его амплуа времени для воскрешения карьеры полно.

«Ман Сити» забрал Гехи

Марка Гехи хотели буквально все топ-клубы АПЛ. Особенно учитывая его истекающий контракт. Расторопнее остальных оказался «Манчестер Сити». Трансфер подтвердили множество авторитетных источников. Разнится только его сумма. По данным Фабрицио Романо, экс-чемпионы Англии отдадут € 23 млн, тогда как Флориан Плеттенберг написал о гарантированных € 29,9 млн плюс бонусных € 3,4 млн. И «Кристал Пэлас» теряет не только 25-летнего защитника: тренер клуба Оливер Гласнер заявил, что доработает до конца сезона и покинет пост.

ЦСКА нацелился на защитника «Севильи»

Кике Салас Фото: Fran Santiago/Getty Images

Армейцы лишились Игоря Дивеева и намерены заменить его. 23-летний защитник «Севильи» Кике Салас — один из кандидатов. Об этом «Чемпионату» сообщил знакомый с ситуацией источник. Стороны уже обсуждают условия возможного трансфера. Бывший футболист сборной Испании U21 сотрудничает с тем же агентством, что и тренер ЦСКА Фабио Челестини. Данный факт должен помочь с осуществлением задуманного. У Саласа в нынешнем сезоне 10 матчей на суммарные 763 минуты и один гол.

Трансфер бразильца в «Динамо» под угрозой срыва. А Бителло хочет на родину

Москвичи уже практически согласовали переход 23-летнего защитника «Ботафого» Давида Рикардо. Стороны договаривались о сумме трансфера в € 6,5 млн. Но тут, по сведениям TransferFeed, сделку приостановили ​​из-за разногласий по личным условиям игрока и его агентов. Вдобавок тот же источник сообщил, что Рикардо захотели «Зенит» и ЦСКА. Ну и до кучи «Торино».

Петербуржцы якобы рассматривают Давида в качестве возможной замены Нино, которого по-прежнему желает забрать «Флуминенсе». Собственно, их президент Маттеус Монтенегро и не скрывает такого желания: «Нино — наша цель, дверь [для него] всегда открыта. Мы скоро снова попробуем», — слова Монтенегро для Explosao Tricolor. Однако уточняется, что речь идёт уже о летнем трансферном окне.

Ну и куда же без новости про желание Бителло вернуться в Бразилию. Она появлялась год назад — и 26-летний атакующий полузащитник даже вовремя не приехал на сборы бело-голубых. И вот продолжение истории. Как пишет Globo, у Бителло вновь возникла жажда сменить обстановку. Теперь — чтобы привлечь внимание тренерского штаба сборной. Видимо, работает по конспектам Жерсона. Игрок интересен «Гремио», но запрашиваемые € 20 млн клуб не устраивают. В июле вступит в силу пункт об отступных, согласно которому полузащитника можно будет купить за € 18 млн.

«Спартаку» нужен Себальос. Но не тот, о ком вы подумали

Эсекьель Себальос Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

Спокойно, речь не о Дани Себальосе из «Реала». Хотя в чемпионате России посмотреть на такую звезду было бы любопытно. Журналист Герман Гарсия Грова утверждает, якобы «Спартак» предложил $ 9 млн за 23-летнего вингера «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса. Аргентинцы при этом хотят значительно больше. Metaratings, впрочем, опроверг инсайд. Однако на всякий случай укажем статистику футболиста: в последнем сезоне у него 5+3 в 30 встречах.

