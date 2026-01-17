«Он был в депрессии». Последние дни перед гибелью воспитанника ЦСКА Адамса

По большому счёту Россия так и не узнала футболиста Лайонела Адамса. Уроженец Санкт-Петербурга, выходец из интернациональной российско-нигерийской семьи многообещающе начинал карьеру: молодёжка ЦСКА, тренировки с Игнашевичем, Березуцкими и прочими мастодонтами первой команды, юношеские сборные, Универсиада. А после — просто исчез, на годы. На родине о нём вспомнили (а многие и узнали) только после двух новостей этой зимы, одна другой страшнее:

«Тело Адамса обнаружено в Подмосковье. По предварительным данным, он покончил с собой», — сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. В попытке понять, что могло привести к столь жуткому финалу, мы восстановили события последнего года — и дней — жизни футболиста с помощью людей, которые с ним работали или просто контактировали. Но прежде – немного предыстории.

Кто такой Лайонел Адамс и почему он ушёл из ЦСКА

Мы познакомились с Лайонелом осенью 2017 года. Он тогда пытался перезапустить карьеру в маленькой испанской «Серседе», но с большим энтузиазмом делился впечатлениями о новом опыте и планами на будущее. Лео вообще производил впечатление очень коммуникабельного и жизнерадостного парня. Хотя уже к 23 годам жизнь побила и помотала человека прилично.

«Отец бросил нас, когда мне было пять лет, — вспоминал непростое детство Лео. — Где он, что он, мне неинтересно. В рваных бутсах по году играл – денег на новые не было. Но тяжелее всего, конечно, маме приходилось – на скромную зарплату тянуть двух тёмненьких, дикорастущих парней. Брат листовки раздавал у метро. Вместе бутылки сдавали, макулатуру, чтобы жвачку купить или буханочку хлеба после целого дня беготни во дворе».

Причиной своей неустроенности в России Адамс считал нехороший расход с ЦСКА: в 2014 году молодой защитник по подсказке агента разорвал контракт со столичным клубом. В ожиданиях рисовался «Ростов», реальностью стал «Енисей». И испорченные отношения с родным клубом. Лайонел полагал, что именно из-за этой истории серьёзные российские клубы в дальнейшем опасались с ним связываться. «КАМАЗ» и «Волгу» (Тверь), при всём уважении, к этой категории не отнесёшь.

У главного тренера в жизни Лайонела Александра Гришина — у него защитник наиграл больше всего матчей и дорос до взрослого футбола — более прозаичная версия проблем воспитанника: «Твой талант может улететь в никуда, если рядом с тобой будут играть не самые хорошие партнёры. Скорее всего, Адамс не нашёл тренера и команду, в которой мог бы раскрыться. Кому-то везёт, кому-то – нет. Но знаете, как говорят: «Сам виноват». Он каждый год переходил из одной команды в другую. Конечно, это его вина, что он не заиграл. Хороший футболист где-то всё равно должен заиграть».

Лайонел Адамс в ЦСКА Фото: Егор Крутелёв, ПФК ЦСКА

«Если поехал в Испанию за гроши, не зная языка, наверное, это означает одно – человек реально хочет в футбол играть, а не сидеть на жопе ровно и ждать шанса в России, — рассуждал Адамс в 2017-м. — Я и в Армению по этой причине сорвался, а не потому что € 1 млрд предложили».

Всего с 2016 по 2025 год Адамс сменил 11 команд за пределами РФ. Помимо Испании и Армении, проехал Беларусь, Казахстан, Черногорию, Таджикистан, Кыргызстан (не считая просмотров).

«Фейковый» просмотр в Брунее и один тайм в Кыргызстане

2025 год выдался особенно непростым для Адамса. По итогам сезона-2024 «Шахтёр» из Караганды покинул высший дивизион Казахстана и, согласно регламенту, был вынужден убрать из заявки всех легионеров. Попал под сокращение и российский защитник.

Более полугода он оставался не у дел. Жил в Астане, тренировался самостоятельно. Поддерживать форму помогала любимая девушка — реабилитолог и тренер по физподготовке. Когда появилась возможность трудоустроиться в экзотическом Брунее — и за этот шанс ухватился. Поехал на просмотр в клуб ДПММ (брунейский аналог «Зенита»), провёл два контрольных матча, однако вернулся ни с чем.

В разговорах со знакомыми Лео недоумевал: якобы из 15 свободных агентов, в том числе с очень приличным бэкграундом (Испания, Шотландия), клуб не подписал никого — зато купил за большие по местным меркам деньги бразильца из «пляжной лиги» и ганца из чемпионата Мальты. Футболист полагал, что весь этот просмотр был заведомо фейковым и организованным местным спортдиректором с единственной целью — создать видимость активной селекции перед руководством, чтобы после завести в клуб «своих» людей.

Лайонелу предлагали заполнить паузу в карьере игрой в Медиалиге, но эти варианты он отклонял — чтобы не получить глупую травму и не «обнулить» свою рыночную стоимость на Transfermarkt (после стольких профессиональных обломов он придавал этому фактору действительно серьёзное значение).

Наконец, в конце июля Адамс устроился в «Алгу» из Бишкека. Однако и там всё закончилось быстро и печально. Тайм игры с «Бишкек Сити» 14 сентября 2025 года оказался для него единственным за весь год. И последним в карьере.

«Мы поработали достаточно мало, — подтверждает российский тренер «Алги» Максим Лисицын. — Он приехал к нам в летнее трансферное окно, процесс адаптации не прошёл, получил травму — и уже осенью ушёл. Насколько я знаю, Лайонел не собирался завершать карьеру — пытался трудоустроиться после «Алги», искал себе на зиму варианты. В одной из бесед со мной он делился планами в будущем получить образование по физподготовке, но насколько они были серьёзны, не знаю».

В конце 2025 года фамилия Адамса всплыла в криминальной хронике: новости о потасовке со стрельбой в Подмосковье цитировали даже федеральные издания. Но и попыток найти клуб и возобновить карьеру он не оставлял до последних дней жизни.

За два дня до гибели Адамс просил агента найти ему клуб, за день — писал в Transfermarkt

Болгарский агент ФИФА Евгений Драганов предоставил в распоряжение «Чемпионата» последнюю переписку с Лайонелом — за два дня до гибели. С позволения собеседника приводим расшифровку беседы полностью (Драганов отправлял текстовые сообщения, Адамс отвечал голосовыми):

— Привет. Как здоровье? Ты теперь известен во всём мире. Что произошло вообще?

— Всё хорошо. Извините, что не отвечал долго. Чуть грусть словил с этой ситуации. Сообщений было много. По здоровью всё нормально. Так страшно всё написали. Как бы и так было страшно — с травматического оружия, короче, пострелял. Но нормально всё — ноги целы. Слава богу, чисто болячки там, и всё. Уже начал потихоньку тренироваться.

Можете вообще за меня поговорить с какими-то командами? Может, по Азии что-то, не знаю. Помогите, пожалуйста. А то сейчас в такой ситуации — как-то вылезать надо, блин. Команду реально надо находить.

— Слава богу, что всё хорошо. Давай посмотрим.

— Да, посмотрите, пожалуйста. Очень вам благодарен буду. По деньгам там даже неважно. И ваш хороший интерес будет. Просто вылезти надо из этого реально. У меня и так статистика не очень была, а потом ещё и это дерьмо… Мне просто жизненно важно залететь куда-нибудь в команду, просто начать играть. По здоровью как бы нормально всё. В «Алге» просто заднюю мне подбили на игре — небольшой разрывчик был. Игра на игре была, и я до конца сезона там не успел доиграть.

Переписка Евгения Драганова с Лайонелом Адамсом Фото: Скриншот

Версию о поиске защитником новой команды нам подтвердили на международном портале Transfermarkt.

«Лео нам во вторник писал и просил убрать травму из профиля, так как он восстановился и тренируется снова, — рассказал «Чемпионату» руководитель ресурса по рыночным стоимостям Артём Заводник. — Вот текст его сообщения: «Здравствуйте, я Лайонел Адамс. Уберите, пожалуйста, пункт в моём профиле, эта информация не соответствует действительности. Я тренируюсь, и со мной всё хорошо». В ответ на сообщение нашего сотрудника Адамс уточнил, что находится в активном поиске нового клуба».

Письмо Лайонела Адамса порталу Transfermarkt Фото: Transfermarkt

В этот же день футболист выложил загадочный пост в своём аккаунте, который не обновлял с середины июня 2025 года. Серию из семи снимков Лайонел сопроводил многозначительной подписью: «Были дни».

Лайонел Адамс Фото: Из личного архива Лайонела Адамса

На следующий день его не стало.

«Всегда неприятно, когда люди гибнут — тем более те, кого знал лично, — говорит Лисицын. — Мне Лео показался чересчур мягким, ранимым человеком, чувствительным к стрессовым ситуациям, которые не касаются футбола. Видно, характер такой».

«Я чувствовал, что он находится в подавленном состоянии в последнее время. Мне кажется, он был в депрессии», — добавляет Драганов.

Старший брат Лайонела Люкман — первый темнокожий спортсмен в сборной России по лёгкой атлетике, бронзовый призёр чемпионата мира в тройном прыжке — и близкий друг-футболист на просьбу о комментарии не ответили. Маму мы беспокоить не стали.

«Чемпионат» приносит соболезнования родным и близким Лайонела Адамса.