7 нехайповых звёзд топ-лиг Европы. Они заслуживают гораздо больше внимания!

СМИ и болельщики постоянно обсуждают главных мировых футбольных звёзд. Есть ощущение, что мы знаем всё о Винисиусе Жуниоре, Килиане Мбаппе, Эрлинге Холанде или, например, Ламине Ямале. Но есть игроки, о которых мало говорят. Хотя они заслуживают больше внимания! Именно такие футболисты и попали в наш список.

Ферран Торрес («Барселона»)

Ферран Торрес Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболист, которого вечно недооценивают. Феррану часто прилетают вопросы из-за его результативности, но большой отрезок 2025-го и старт нынешнего года форвард «Барселоны» проводит отлично. Торрес забил 15 мячей в 26 встречах сезона, а в Примере идёт на втором месте в гонке бомбардиров (11 голов, выше – только Килиан Мбаппе с 18 мячами).

25-летний нападающий берёт на себя всё больше инициативы. Кажется, даже он чувствует: время Роберта Левандовского на топ-уровне подходит к концу. Лучший матч Феррана в сезоне – встреча 15-го тура Примеры с «Бетисом» (5:3). Торрес оформил хет-трик и принёс каталонцам победу. Если форвард продолжит быть настолько полезным, то летом «Барса», возможно, и не будет активно искать новую «девятку».

Фермин Лопес («Барселона»)

Фермин Лопес Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Летом 2025 года Фермин мог уйти в «Челси». Как же болельщики «Барселоны» должны быть рады, что сделка не состоялась! Лопес – невероятно полезный футболист. 22-летний полузащитник чаще выходит на поле со скамейки, однако почти всегда здорово усиливает команду. Обычно Фермин играет в зоне «десятки», но также способен сваливаться на левый фланг/полуфланг и угрожать оттуда.

В нынешнем сезоне особенно крутыми для Лопеса вышли встречи в Лиге чемпионов с «Олимпиакосом» (6:1, оформил хет-трик) и Суперкубка Испании с «Атлетиком» (5:0, гол+два ассиста). Всего же полузащитник забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач за 22 матча (и всего 1348 минут на поле). Если бы не сумасшедшая конкуренция «Барсы» в полузащите, то наверняка статистика Фермина была бы ещё богаче. Сейчас Transfermarkt оценивает его в € 70 млн, однако нет сомнений, что в Каталонии не планируют расставаться с воспитанником.

Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»)

Бруно Гимарайнс Фото: Stu Forster/Getty Images

Гимарайнс уже на протяжении нескольких лет держит статус одного из лучших полузащитников мира. Но бразилец получает не так много комплиментов – просто он выступает не в самом популярном «Ньюкасле». Хотя такой футболист играл бы в основе и у «Барселоны» с «Реалом». Бруно – разноплановый полузащитник: крут как в оборонительных действиях, так и в созидании. А в нынешнем сезоне АПЛ за 20 туров забил аж восемь мячей (всего один – с пенальти) и сделал четыре ассиста. 28-летнему полузащитнику принадлежит большая заслуга в долгожданной победе в Кубке лиги – 2025 и превращении «Ньюкасла» в один из топ-клубов Англии.

Лето 2026 года – наверное, последний шанс для Гимарайнса оказаться в мировом гранде. Всё же в 28 лет спрос даже на классных игроков у топ-команд не такой активный. Однако если Бруно перейдёт в ваш любимый клуб – будьте уверены, что от игры полузащитника вы получите удовольствие.

Морган Роджерс («Астон Вилла»)

Морган Роджерс Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Всего за пару лет Роджерс прошёл путь от игрока «Мидлсбро» до футболиста сборной Англии и цели топ-клубов АПЛ. Морган – атакующий полузащитник, также играющий на позиции вингера (на обоих флангах). 23-летний англичанин обладает отличной скоростью, дриблингом и физически вынослив. Важно, что Роджерс не проседает в форме и стабильно крут уже второй сезон. В нынешнем чемпионате Англии игрок «Астон Виллы» забил семь мячей и оформил четыре ассиста в 21 туре.

Морган – воспитанник «Вест Бромвича», а с 2019 по 2023 год принадлежал «Манчестер Сити». Но за основной состав команды так и не сыграл. Возможно, что совсем скоро Роджерс получит второй шанс в суперклубе. Например, в конце 2025-го Фабрицио Романо сообщил, что полузащитником интересуется «Челси».

Кристиан Пулишич («Милан»)

Кристиан Пулишич Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Пулишич – второй в гонке бомбардиров Серии А. Американский форвард забил восемь мячей в 14 турах: для сравнения, в прошлом сезоне Кристиан отличился 11 раз в 34 матчах (и положил 12 голов в 36 играх сезона-2023/2024). Идёт с огромным опережением! Под руководством Массимилиано Аллегри американец превратился в одного из лидеров «Милана». Основная роль футболиста – форвард в двойке в схеме 3-5-2.

В системе Аллегри 27-летний форвард может демонстрировать свою высокую скорость и дриблинг. «Милан» играет вертикально, стараясь проводить быстрые атаки и полагаться на лучшие качества своих атакующих звёзд. Пулишичу это отлично подходит. В «Челси» Кристиан так и не стал лидером, зато компенсирует это теперь. А его глобальная задача на 2026 год – зажечь со сборной США на домашнем чемпионате мира.

Мэйсон Гринвуд («Марсель»)

Мэйсон Гринвуд Фото: Angel Martinez/Getty Images

Сомнений в таланте Гринвуда не было ни у кого. Однако карьеру воспитанника «Манчестер Юнайтед» в родном клубе сломал скандал. В начале 2022-го манкунианцы отстранили Мэйсона из-за обвинений в насилии против женщины. Спустя год, в феврале 2023-го, с футболиста сняли подозрения. Но его карьера в «МЮ» закончилась.

Сезон-2023/2024 Гринвуд успешно провёл в аренде в «Хетафе». А в июле 2024-го англичанина купил «Марсель». И вот уже второй сезон форвард разрывает в Лиге 1. В нынешнем чемпионате 24-летний футболист забил 11 мячей и оформил три ассиста в 16 турах. Гринвуд – лучший бомбардир Лиги 1 и первый по системе «гол+пас».

Мэйсон способен действовать на всех позициях в атаке. Он обладает высокой скоростью, неплохим дриблингом, а главное – круто бьёт с обеих ног. Такой футболист очень пригодился бы сейчас «МЮ». Но путь для Мэйсона домой, скорее всего, закрыт. А вот увидеть англичанина в условной «Барселоны» мы можем. В декабре 2025 года TEAMtalk сообщил, что каталонцы интересуются Гринвудом.

Браим Диас («Реал» Мадрид)

Браим Диас Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Браиму очень тяжело выиграть конкуренцию в «Реале». У «Мадрида» на позициях Диаса (атакующий полузащитник или правый вингер) также есть Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Франко Мастантуоно и Родриго Гоэс. Поэтому 26-летний испанец с марокканским паспортом в нынешнем сезоне провёл всего 484 минуты на поле (18 матчей). В них Браим забил один мяч и оформил два ассиста. Но когда полузащитнику доверяют чаще, то он всегда оправдывает доверие.

Последний яркий пример – Кубок Африки. В 2024 году Диас принял марокканское гражданство (по линии отца) и сыграл на турнире за сборную. Игрок «Реала» идёт к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира (сейчас у него пять мячей в семи встречах), а Марокко сегодня ждёт домашний финал КАН с Сенегалом. Тренер Валид Реграги сделал из Диаса ключевого футболиста атаки – Браим оправдал ожидания. Может, и Альваро Арбелоа по возвращении игрока в «Реал» стоит чуть больше доверять испано-марокканцу?