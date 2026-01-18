Скидки
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Статьи

Сенегал — Марокко: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Африки, где смотреть, составы, 18 января 2026

Главный матч сборных этой зимой! Домашний финал для Марокко на Кубке Африки! LIVE
Георгий Илющенко
Финал Кубка Африки — прямая трансляция
Марокко или Сенегал? Браим Диас или Садио Мане? Следите вместе с нами!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Про нынешний Кубок Африки мы знаем уже достаточно. Например, у него точно будет новый чемпион – Кот’д-Ивуар вылетел ещё в четвертьфинале. Также его точно не выиграет (снова) Мохамед Салах – Египет в полуфинале с Сенегалом не сделал вообще ничего. А ещё стоит сказать спасибо организаторам, которые вынесли крупный турнир сборных с большим количеством звёзд на зиму – есть на что отвлечься от клубного футбола (тем более в начале января его было меньше, чем обычно). Не знаем мы только победителя финального матча. Но и это ненадолго.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Марокко
Марокко – фаворит. Так и букмекеры думают, и эксперты. И дело не в том, у кого более звёздный состав (на Браима Диаса в Марокко найдётся Садио Мане у Сенегала, на Хакими – Николас Джексон). Просто для Марокко этот финал – домашний. А уж в Африке создать нужную для хозяев атмосферу умеют.

Важное по потерям: у Сенегала встречу пропустят Калиду Кулибали и Хабиб Диарра. Оба – основные футболисты, и оба схватили лишние карточки. У Марокко не будет Аззедина Унаи, однако это не такая критичная потеря.

Калиду Кулибали Подробнее

Выиграет ли Марокко свой первый Кубок Африки за 50 лет (последний раз до финала сборная добиралась в 2004-м)? Или Сенегал возьмёт трофей второй раз за последние три розыгрыша? Следите за матчем с нами в этом онлайне – и ничего не упустите! Начало игры – в 22.00 мск.

