Главный матч сборных этой зимой! Домашний финал для Марокко на Кубке Африки! LIVE

Про нынешний Кубок Африки мы знаем уже достаточно. Например, у него точно будет новый чемпион – Кот’д-Ивуар вылетел ещё в четвертьфинале. Также его точно не выиграет (снова) Мохамед Салах – Египет в полуфинале с Сенегалом не сделал вообще ничего. А ещё стоит сказать спасибо организаторам, которые вынесли крупный турнир сборных с большим количеством звёзд на зиму – есть на что отвлечься от клубного футбола (тем более в начале января его было меньше, чем обычно). Не знаем мы только победителя финального матча. Но и это ненадолго.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Марокко

Марокко – фаворит. Так и букмекеры думают, и эксперты. И дело не в том, у кого более звёздный состав (на Браима Диаса в Марокко найдётся Садио Мане у Сенегала, на Хакими – Николас Джексон). Просто для Марокко этот финал – домашний. А уж в Африке создать нужную для хозяев атмосферу умеют.

Важное по потерям: у Сенегала встречу пропустят Калиду Кулибали и Хабиб Диарра. Оба – основные футболисты, и оба схватили лишние карточки. У Марокко не будет Аззедина Унаи, однако это не такая критичная потеря.

Выиграет ли Марокко свой первый Кубок Африки за 50 лет (последний раз до финала сборная добиралась в 2004-м)? Или Сенегал возьмёт трофей второй раз за последние три розыгрыша? Следите за матчем с нами в этом онлайне – и ничего не упустите! Начало игры – в 22.00 мск.