Большая трансферная закупка в РПЛ, которую вы могли упустить

Супернапряжённый последний год для «Оренбурга». Из-за нехватки времени требовалось генерировать самые творческие идеи. Вернёмся в прошлую зиму, когда команда сначала провалилась под руководством Давида Деограсии, а потом болталась внизу вместе с Владимиром Слишковичем. У нового руководства почти не было возможности обновить состав, если учитывать заполненность легионерской заявки. Поэтому акцент был сделан на россиянах – так в команде оказались Татаев, Ревазов и Савельев. Двое стали важными игроками и продолжают ими быть.

Летом – перестройка под ФНЛ и подготовка к тому, что в заявке не может быть более четырёх иностранцев. Так что большинство из них клуб отпустил. А за неделю до старта чемпионата узнал, что сыграет в РПЛ: новый цейтнот и возвращение к зарубежному рынку. С некоторыми игроками попасть удалось – Муфи, например, получилось забрать из «Видада» – участника клубного чемпионата мира. А до этого он играл во Франции, заезжал в «Тонделу» и «Хайдук». Опытных Гедеона Гузину и Анри Чичинадзе вытащили из «Черноморца», Кейроса вернули из Бразилии, а Ценова выманили из Болгарии. Последний, к слову, – игрок сборной страны.

Объективно – не со всеми вышло удачно. Но лишь этой зимой клуб получил адекватную возможность для стратегической работы. Когда есть чёткое понимание, кто будет главным тренером и кого он хочет видеть в команде. Сейчас у клуба конкретный баланс: три игрока пришли и столько же ушли.

Кого купили и отпустили?

Руководство клуба не раз декларировало желание предоставить усиление до начала зимних сборов. И по части игроков удалось сработать удачно. Ведь не каждый тренер получает сразу трёх новичков к старту подготовки. Такая привилегия, помимо «Оренбурга», есть только у ЦСКА и «Ахмата». У остальных – либо никого, либо один и в лучшем случае два подписания.

Алексис Кантеро – бывший игрок олимпийской сборной Парагвая. В 2024-м сборная с ним отобралась в финальную часть и дошла до четвертьфинала. «Оренбург» взял его в аренду из «Олимпии» с правом выкупа в случае, если защитник проведёт определённый процент матчей, а команда останется в РПЛ. По сути, Кантеро – альтернатива единственному профильному левому защитнику Ведерникову. Да, он провёл классную первую часть сезона, однако на подстраховке был, по сути, один Зотов. Который зимой покинул клуб. Теперь вариаций на эту позицию больше.

Алексис Кантеро Фото: fcorenburg.ru

Также зимой клуб покинул основной центрдеф Анри Чичинадзе. Он перебрался в узбекистанский «Навбахор». Его клуб заменил Джоном Паласиосом – могучим дефом из колумбийского «Индепендьенте». (рост – под 1,9 метра). Летом игрока отказались продавать в Мексику, а он в ответ заблокировал идею продления контракта. Поэтому сейчас «Оренбургу» удалось взять парня на выгодных условиях. Колумбиец разбавит молодёжную компанию в центре обороны, состоящую из Хотулёва и Касимова. Да, у команды есть ещё Татаев и Ценов, но в первой части сезона они по разным причинам играли мало.

Ещё «Оренбург» купил игрока в атаку – Дамиана Пуэблу. Аргентинца из «Институто», способного закрыть почти все позиции впереди и прошедшего академии «Расинга» и «Боки». В 2025-м он провёл не так много матчей из-за травмы, что и помогло «Оренбургу» осуществить трансфер. А Ахметзянов на него рассчитывает как на одного из лидеров команды, которую мы увидим во второй части сезона.

Важный момент: по информации «Чемпионата», все три игрока – первые номера на конкретные позиции. Вот что сказал по поводу трансферов президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин в интервью «Спорту день за днём».

Кирилл Волженкин президент «Оренбурга» «Спортивному отделу важно оказать максимальную помощь тренерскому штабу, чтобы у того была возможность варьировать тактику и состав. Исходя из этого подбираются новички. Кантеро — левый защитник, игрок сборной Парагвая, прошедший олимпийский турнир. Цепкий, быстрый футболист, который и часто подключается в атаку, и силён при игре один в один. Центральный защитник Паласиос соответствует всем современным критериям для игрока на эту позицию — высокий, мощный, быстрый. Он призван привнести нашей обороне лидерские качества и спокойствие. Пуэбла приходит на позицию «десятки». На него мы возлагаем большие надежды в плане результативности, всем очевидно, что нам нужно забивать чаще — атакуем и создаём для этого достаточно, даже в матчах с более сильными командами, как ЦСКА. Но на этом зимняя кампания «Оренбурга» не заканчивается, думаю, что в команде должны появиться и другие новички, игроки с российским гражданством».

Кстати, вы наверняка помните историю с Романом Ерёменко, который должен был прилететь на сборы. Эта идея действительно обсуждалась, а в клубе ждали игрока на просмотр. Но реализовать историю не удалось – по политическим причинам.

«Оренбург» реально может спастись?

После двух поражений в декабре от ЦСКА и «Ахмата» команда опустилась в зону прямого вылета. Можно дискутировать о заслуженности этих поражений, однако строчка в таблице от этого не поменяется. «Оренбург» после 18 туров на 15-м месте, в двух очках от зоны стыковых матчей и в трёх – от последней строчки.

Однако шансы сохраниться в элите никуда не делись. Ведь весной – играть с большинством прямых конкурентов. Хоть и календарь для команды не самый простой:

в первых пяти турах после рестарта – встречи с тремя топами – «Зенитом», «Спартаком» и «Динамо». С первыми двумя – играть на своём поле. Если учитывать морозность этого времени года, это может стать преимуществом;

плюс матчи с «Акроном» (дома) и Махачкалой (в гостях) – те игры, где команда обязана цепляться за очки;

помимо этого, оренбуржцы сыграют с Нижним, «Сочи», «Крыльями». Причём две этих встречи пройдут в последних трёх турах;

завершится сезон для команды Ахметзянова встречей в «Краснодаре». И к тому моменту им желательно уже обеспечить себе если не прямое спасение, то хотя бы место в стыковых матчах.

Сейчас «Оренбург» имеет чуть ли не первую цельную возможность спокойно подготовиться к конкретному отрезку сезона за полтора года. И спрос с команды будет соответствующий. Второго вылета подряд по спортивному принципу могут уже не простить.