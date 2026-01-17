Идеальный дебют Кэррика в «МЮ»! Выдали лучший матч в сезоне и вынесли «Сити»

Гвардиоле ещё повезло, что его команда уступила лишь в два мяча.

Этот матч начал удивлять с самого начала. Уже на третьей минуте после углового защитник «МЮ» Магуайр пробил в перекладину. Чужих ворот, если что. И затем ещё долго лучше смотрелись хозяева, а не гости, которые считались фаворитами.

Показательно, насколько плохо у «Сити» ходил мяч. Редкий случай, когда два игрока за тайм грубо обрезались и почти «привезли» гол в свои ворота. Сначала Аллейн слабо откатил вратарю, но Доннарумма всё-таки успел выбить, а затем уже Родри ошибся с пасом назад, будучи в нескольких метрах от своей штрафной. Ещё можно добавить два гола «МЮ» в этом же первом тайме, однако оба отменили из-за небольших офсайдов. Сюда же — опасный удар Доргу с угла вратарской. В то время как у «Сити» до перерыва можно вспомнить разве что удар Аллейна головой.

С другой стороны, Дало лишь каким-то чудом избежал красной карточки. Защитник «МЮ» попал высоко поднятыми шипами в колено Доку. Тут можно отметить, что касание было небольшим, а перед этим португалец едва дотронулся до мяча, но за такое чаще удаляют, чем нет. Здесь же арбитр ограничился жёлтой карточкой.

Фол Дало Фото: кадр из трансляции

В перерыве напрашивались замены в составе «Сити». И они случились: вместо Фодена и Аллейна появились Шерки и О'Райли. Последний отправился на свой левый фланг обороны, а Аке сместился в центр защиты. Правда, рисунок игры не особо поменялся. «Сити» больше владел мячом, а «МЮ» получал лучшие моменты.

На 56-й минуте как раз О'Райли упустил Доргу, и тот опасно пробил по воротам из штрафной. Доннарумма справился с ударом, однако затем уже Аке не дотянулся до мяча, и Каземиро оказался в двух метрах от ворот против лежащего вратаря. Удивительным образом голкипер отбил и этот удар тоже, задрав ногу.

Удар Каземиро Фото: кадр из трансляции

Затем Доннарумме пришлось тащить после опасных ударов Мбемо, который очень вовремя вернулся с Кубка Африки. И если с первым ударом итальянский вратарь справился, то со вторым уже не смог. Выход «три в два» позволил «МЮ» открыть счёт. Даже у «Барсы» высокая линия обороны так часто не допускала моменты на пространстве. Ну а Бруну Фернандеш оформил девятый ассист в этом сезоне АПЛ.

Казалось, что вот теперь «Сити» точно включится, но этого не произошло. Гости продолжали страдать от контратак. В какой-то момент Кунья прострелил с правого фланга, и представлялось, что на мяче точно первыми будут защитники «Сити», однако они сыграли достаточно пассивно — вынырнувший Доргу забил второй мяч.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Neal Simpson/Getty Images

И даже при счёте 2:0 «МЮ» оставался лучшей командой на поле. Диалло в конце встречи ещё в штангу попал, а гол Маунта отменили из-за крохотного офсайда. Получилось абсолютное уничтожение. Если не по счёту, то по игре. «Сити» потерял очки уже в четвёртом туре подряд, а «МЮ» запрыгнул в топ-4, хотя, скорее всего, временно.