Египет — Нигерия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Реал Мадрид — Леванте — 2:0, обзор матча 20-го тура Ла Лиги, голы: Мбаппе, Асенсио, статистика, протест фанатов, 17 января 2026

Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил
Георгий Илющенко
Отчёт «Реал» Мадрид — «Леванте» — 2:0
Мадридцы провели два совершенно разных тайма с «Леванте» и всё-таки показали, что убирать их из чемпионской гонки пока рано.

Мадридский «Реал» болен: внезапно скорое прощание с Хаби Алонсо и назначение неопытного Альваро Арбелоа, поражение в Кубке Испании от одного из аутсайдеров Сегунды «Альбасете», раздрай в раздевалке.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

Перед встречей с «Леванте» в городе появилось множество не слишком приятных для Флорентино Переса баннеров, где босса клуба обвиняли в продажности и других грехах. Болельщики размахивали белыми платками и освистали всех футболистов, кроме Мбаппе и Гонсало Гарсии. Даже Куртуа. Хотя, казалось бы, его-то за что? А особенно доставалось Винисиусу. Тот аж плакал в подтрибунке.

Сообщалось, что Мбаппе до сих пор не залечил травму и сегодня не сыграет. Килиан всё равно попал в старт в связке с Гарсией, причём получив новое повреждение на разминке в столкновении с Хёйсеном. Риск оправдался.

На «Сантьяго Бернабеу» громогласно разносились призывы «Флорентино, уходи в отставку!». При том что до начала матча Перес пригрозил в дальнейшем не пускать фанатов на стадион в случае яркого бунта.

Заодно встречалось гулом каждое касание мяча Винисиуса. Иногда казалось, что бразильца это будто даже мотивировало, ведь он на первых минутах дважды запрессинговал вратаря. Видимо, тренировки под руководством Алонсо всё-таки не прошли зря. Впрочем, в остальном Вини растворился и становился самим собой образца последних времён. Например, требовал у арбитра зафиксировать нарушение, пока соперники устремились в контратаку.

Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Реал» контролировал мяч примерно 70-80% времени, тем не менее впереди ничего не клеилось. «Леванте» расставился по схеме 5-4-1 и спокойно оборонялся. При этом заработал несколько опасных стандартов вблизи штрафной и в целом смотрелся даже лучше. Ещё и лишнюю жёлтую схватил Тчуамени. Теперь он пропустит важнейший матч с «Вильярреалом».

Первый интересный момент у ворот Райана появился только на 34-й минуте, когда Асенсио закинул из глубины классный черпачок, а Мбаппе неточно пальнул с лёта. Как выяснилось, не только первый, но и единственный в тайме. По ожидаемым голам преимущество перед перерывом забрал аутсайдер: 0,63 xG на 0,29 xG. Просто для справки, «Леванте» на 19-м месте.

Килиан Мбаппе Подробнее

Перед второй половиной Арбелоа (кстати, 43-летний именинник) поменял Гонсало Гарсию с Камавинга на Гюлера с Мастантуоно. На 55-й минуте это принесло первый более-менее опасный удар в створ от Арды. И тут же после этого пришёл гол! Мбаппе заработал пенальти за снос от Де Ла Фуэнте и сам же его реализовал. Теперь у него 34 очка результативности (30+4) за 26 встреч.

Скованность спала, и «Реал» уже стал напоминать себя пусть и не лучших образцов, но хотя бы средних. Гюлер шикарно исполнил угловой, и Асенсио вонзил головой — 2:0.

Рауль Асенсио празднует гол в ворота «Леванте»

Рауль Асенсио празднует гол в ворота «Леванте»

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Мастантуоно выводил Мбаппе на ворота — всё-таки не 3:0, потому что Килиан не перехитрил Райана ударом в упор. Перекладину сотряс Мастантуоно. Вальверде забрасывал на голову Беллингема — помешал Райан. Как и позже, когда Джуд выцеливал в ближний угол. Взбодрился Винисиус: шёл в единоборства, удачно обводил, простреливал, бил издали и даже услышал аплодисменты в свой адрес.

Счёт больше не менялся. Итоговое соотношение xG уже было полностью в пользу мадридцев — 2,61 на 0,80. Болельщики оценили и стали кричать: «Арбелоа, Арбелоа!». Во втором тайме «Реал» показал, что сезон для него ещё не потерян. Дальше ждут более серьёзные испытания — «Вильярреал» в Ла Лиге, пусть такие же проблемные, но всё равно способные наказать «Монако» с «Бенфикой» в ЛЧ. А пока отставание от «Барсы» сократилось до минимального: каталонцам завтра бодаться с «Реалом Сосьедад».

Таблица Ла Лиги
