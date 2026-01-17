Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 18 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи воскресенья: финал Кубка Африки, «Вашингтон» — «Флорида» и старт Australian Open
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 января 2026 года
Комментарии
Яркое 18 января: «Реал Сосьедад» — «Барселона», наши лыжники на Кубке мира, НБА, «Локомотив-Кубань» — «Зенит», волейбол и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 18 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируется ли «Флорида» после грандиозного провала?

Обладатель двух последних Кубков Стэнли и действующий чемпион НХЛ «Флорида» выдала катастрофический матч после приёма у президента США Дональда Трампа. Встреча с «Каролиной Харрикейнз» завершилась форменным унижением команды Пола Мориса, которая проиграла с разностью в восемь шайб – 1:9. Российский голкипер Сергей Бобровский впервые в карьере пропустил девять голов, совершив 26 сейвов после 35 бросков. Спустя сутки Боб наверняка получит выходной, но смогут ли его партнёры реабилитироваться после такого конфуза?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Предыдущий матч в регулярке НХЛ у Бобровского и Ко откровенно не задался:
Сергей Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил девять шайб за игру

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Егор Чинахов проявить себя в матче с бывшей командой?

Несколько дней назад российский нападающий Егор Чинахов пережил обмен в НХЛ, сменив «Коламбус» на «Питтсбург». У 24-летнего форварда не получилось выстроить отношения с Дином Эвасоном, в результате чего Егор так и не смог проявить себя под его руководством. В предстоящей встрече с «Блю Джекетс» Чинахов мог бы доказать специалисту, как он ошибался, но с момента его обмена в «Коламбусе» произошла отставка главного тренера, так что Эвасона в команде уже и нет. Но сможет ли Егор провести яркий матч против бывшего клуба?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Все детали и нюансы обмена российского форварда в НХЛ:
Выбрался из заточения. Чинахов дождался обмена и теперь будет играть с Малкиным
Выбрался из заточения. Чинахов дождался обмена и теперь будет играть с Малкиным

🏀 4:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лысый Виктор Вембаньяма — залог успеха «Спёрс»?

«Сан-Антонио» только-только утвердился в тройке лучших Запада, а теперь может закрепить успех — ведь «Миннесота» будет играть без своего лидера Энтони Эдвардса, который травмирован. К тому же недавно Вембаньяма и Джонсон взяли да и побрились налысо, после чего сразу победили «Милуоки» — вдруг новый имидж и правда приносит удачу?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Вот так теперь выглядит Виктор:
Фото
Джонсон рассказал, как они с Вембаньямой побрились налысо после поражения от «Оклахомы»

🎾 5:00*: Екатерина Александрова (Россия, 11) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

Интрига: как Александрова стартует на Australian Open?

Екатерина Александрова не очень удачно начала сезон-2026. Проиграв в Брисбене и Аделаиде на ранних стадиях, россиянка выпала из топ-10 рейтинга WTA. Теперь Екатерина вступает в борьбу на Australian Open матчем с квалифаером из Турции Зейнеп Сёнмез. Девушки ранее уже встречались однажды. На Уимблдоне-2025 сильнее в двух сетах оказалась Александрова. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Анна Бондарь — Элизабет Мандлик.

Australian Open. Женщины. Турнирная сетка
Подробное расписание дня на АО-2026:
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Александрова, Бублик и Соболенко на Australian Open
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Александрова, Бублик и Соболенко на Australian Open

🎿 10:15: Кубок России, этап 6, скиатлоны 10+10 км, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
18 января 2026, воскресенье. 10:15 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Не началось

Интрига: кто остановит Пеклецову?

Главная интрига женского скиатлона в Казани — сможет ли хоть кто-то бросить вызов фантастически проводящей нынешний сезон Алине Пеклецовой. 20-летняя лыжница из Вологды проиграла только одну дистанционную гонку в сезоне, оставшись второй. Во всех остальных она победила. Кажется, что отказ в нейтральном статусе на Алину вообще никак не повлиял, хотя в такой форме она должна бегать на Кубке мира и Олимпиаде, а не смотреть на эти соревнования со стороны.

В мужском скиатлоне главный вопрос — на что всё-таки способен прямо сейчас Александр Большунов? Сможет ли он забрать свою любимую гонку? Или пока ждать от него серий побед нереально?

Статистика Кубка России по лыжным гонкам
Пока у Большунова только одна победа в сезоне:
Большунов вернулся! Раскидал всех соперников и одержал первую победу в сезоне
Большунов вернулся! Раскидал всех соперников и одержал первую победу в сезоне

🎯 11:30: Кубок России, этап 3, масс-старты, мужчины, 15 км и женщины, 12 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 3, Дёмино
Женщины. 12.5 км Масс-старт
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: реабилитируется ли Шевченко после поражения в пасьюте?

Пасьют крайне драматично сложился для Наталии Шевченко. Биатлонистка уверенно шла к победе, но допустила четыре промаха на последнем рубеже и осталась с бронзой. Очевидно, такие расклады не сильно устраивают лидера Кубка России, а значит, в масс-старте нас будет ждать яркая борьба!

Статистика Кубка России по биатлону
Что же случилось с Наталией в пасьюте?
«Я обалдела». Шевченко «застрелилась» на последнем рубеже и осталась без золота
«Я обалдела». Шевченко «застрелилась» на последнем рубеже и осталась без золота

🎿 12:45: Кубок мира, этап 6, классический стиль, мужчины, 10 км и женщины, 10 км

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
18 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
18 января 2026, воскресенье. 14:55 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Коростелёв забежать в призы, а Непряева — в топ-10?

В немецком Оберхофе на классические разделки в рамках Кубка мира выйдут россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. По тактическим соображениям они пропустили спринтерские гонки, но разделки — это репетиция перед Олимпийскими играми. Для Коростелёва это профильная гонка, для Дарьи лучше был бы свободный стиль. После «Тур де Ски» спортсмены готовились в Швейцарии и нацелены на хорошие результаты.

Статистика Кубка мира по лыжным гонкам
Что ждут от Коростелёва и Непряевой на ОИ?
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира
«Ждут медалей Олимпиады». Вяльбе — о российских лыжниках и об их проблемах на Кубке мира

🏒 14:00: «Трактор» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Трактор» собраться после неудачи с «Автомобилистом»?

Челябинский «Трактор» блестяще начал 2026 год, выдав четырёхматчевую победную серию. Однако в последней встрече уральцы потерпели первую неудачу в новом году, на выезде уступив «Автомобилисту» (1:4). Поможет ли чёрно-белым возвращение на домашний лёд в игре с ещё одним соперником по Восточной конференции?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Интервью с тренером, который сменил «Трактор» на «Авангард» в ходе этого сезона:
«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»
Эксклюзив
«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»

🎯 14:30: Кубок мира, этап 5, гонки преследования, женщины, 10 км и мужчины, 12,5 км

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
18 января 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
18 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: проявят ли себя шведы в гонках преследования?

В спринтах победы одержали два шведских биатлониста. У женщин золото забрала Ханна Эберг, а у мужчин — Себастиан Самуэльссон. Для обоих спортсменов это были долгожданные медали высшей пробы. Смогут ли они повторить успех в пасьюте или награды всё-таки заберут другие?

Статистика Кубка мира по биатлону
Шведы прекрасно выглядят за месяц до Олимпиады:
Шведские сестрички могут устроить фурор на Олимпиаде! Ханне и Эльвире сейчас нет равных
Шведские сестрички могут устроить фурор на Олимпиаде! Ханне и Эльвире сейчас нет равных

🏀 15:30: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем удивит новый главный тренер «Локо»?

«Локомотив-Кубань» сейчас переживает перемены: команду покинул Антон Юдин, который стал главным тренером «Уралмаша», а новым наставником краснодарцев назначили серба Томислава Томовича. Дебют у него получился смешанным: первый матч он проиграл, во втором — уступил. Теперь впереди по-настоящему серьёзная проверка — встреча с «Зенитом». Матчи «Локо» и питерцев всегда вызывают интерес, и сейчас особенно любопытно, кто победит — обоим клубам победа очень нужна.

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Интервью с легионером «Локо»:
«Не планирую проигрывать!» Капитан «Локо» Миллер — о новом тренере и сложном периоде клуба
Эксклюзив
«Не планирую проигрывать!» Капитан «Локо» Миллер — о новом тренере и сложном периоде клуба

🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Москва, Суперлига, женщины, 18-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 18-й тур
18 января 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проверка на прочность для московского «Динамо»

В заключительном матче 18-го тура сойдутся два гранда женского волейбола – «Динамо-Ак Барс» и московское «Динамо». Казанская команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. В то время как столичные волейболистки только пытаются пробиться в топ-3. Сейчас подопечные Аркадия Козлова занимают четвёртую строчку. И для того, чтобы её удержать, не пропустив при этом ближайших конкурентов, москвичкам необходима победа. Поэтому в этом туре «Динамо» предстоит решить задачу со звёздочкой – одолеть лидера ещё и на его площадке. Смогут ли столичные волейболистки чем-то удивить такого грозного соперника или «Динамо-Ак Барс» и этот матч с лёгкостью запишет на свой счёт?

Турнирная таблица женской Суперлиги
Все яркие события 17-го тура:
Рано обрадовались. «Заречье-Одинцово» сенсационно проиграло аутсайдеру Суперлиги
Рано обрадовались. «Заречье-Одинцово» сенсационно проиграло аутсайдеру Суперлиги

⚽️ 19:30: «Астон Вилла» — «Эвертон», АПЛ, 22-й тур

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одолеет ли «Астон Вилла» середняка АПЛ?

«Астон Вилла» находится на третьем месте в таблице. «Эвертон» располагается на 12-й строчке. Клуб из Бирмингема одержал четыре победы в шести предыдущих турах АПЛ. На этом отрезке команда Уная Эмери уступила только «Арсеналу» (1:4). Неделю назад «Астон Вилла» вышла в 1/16 финала Кубка Англии. А что «Эвертон»? Клуб из Ливерпуля уже покинул Кубок Англии и одержал всего одну победу в шести предыдущих матчах АПЛ. А ещё в четырёх предыдущих встречах с «Астон Виллой» «Эвертон» не выиграл ни разу.

Турнирная таблица АПЛ
Ещё одно признание:
Унаи Эмери из «Астон Виллы» признан тренером месяца в АПЛ

🏆 ⚽️ 22:00: Сенегал — Марокко, Кубок африканских наций, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет победителем Кубка Африки?

Марокканцы стремятся завоевать Кубок африканских наций на своей территории, а Сенегал постарается повторить успех 2021 года. В полуфинале хозяева турнира одолели Нигерию в серии пенальти, а Сенегал справился с Египтом (1:0). Марокканцы не пропускают на протяжении четырёх матчей Кубка Африки. Кому же достанется трофей?

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Это было эпично:
Вы такие сейвы в серии пенальти вообще видели? Уникальный выход Марокко в финал КАН! Видео
Вы такие сейвы в серии пенальти вообще видели? Уникальный выход Марокко в финал КАН! Видео

⚽️ 22:45: «Милан» — «Лечче», Серия А, 21-й тур

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Лечче
Лечче
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: не потеряет ли «Милан» очков в матче с аутсайдером Серии А?

На этой неделе «Милан» одолел на выезде «Комо» (3:1). Довольно важная победа, если учитывать, что соперника можно назвать одним из главных открытий нынешнего сезона. Пока что команда Массимилиано Аллегри находится в трёх очках от «Интера», который возглавляет таблицу. «Лечче» решает совсем другие задачи — команда располагается на 17-м месте, то есть рядом с зоной вылета. «Лечче» потерпел три поражения подряд и не одержал ни одной победы в пяти предыдущих встречах турнира. «Милан» кажется очевидным фаворитом и должен обыгрывать скромного соперника на своём поле. Но как будет на самом деле?

Статистика Серии А
Непростая победа:
«Нам повезло сравнять счёт с пенальти». Тренер «Милана» Аллегри — о матче с «Комо»

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Барселона», Примера, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Реал Сосьедад» с «Барселоной»?

«Барселона» впечатляет на этом отрезке сезона. Команда Ханс-Дитера Флика одержала уже 11 побед подряд во всех турнирах. Неудивительно, что «Барселона» возглавляет таблицу чемпионата Испании. «Реал» отстаёт от неё на четыре очка. «Реал Сосьедад» поднялся в середину таблицы после того, как выдал серию из трёх матчей без поражений в Примере. На этой неделе команда ещё и вышла в 1/4 финала Кубка Испании после того, как одолела «Осасуну» в серии пенальти. Арсен Захарян провёл на поле 66 минут, но перед этим не играл в чемпионате. Предстоящую игру он пропустит из-за дискомфорта в ноге.

Турнирная таблица Примеры
Обидно:
Захарян не сыграет в матче с «Барселоной» из-за дискомфорта в ноге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android