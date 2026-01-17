Топ-матчи воскресенья: финал Кубка Африки, «Вашингтон» — «Флорида» и старт Australian Open

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 18 января в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 4:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 5:00*: Екатерина Александрова (Россия, 11) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q), Australian Open, первый круг
- 🎿 10:15: Кубок России, этап 6, скиатлоны 10+10 км, женщины и мужчины
- 🎯 11:30: Кубок России, этап 3, масс-старты, мужчины, 15 км и женщины, 12 км
- 🎿 12:45: Кубок мира, этап 6, классический стиль, мужчины, 10 км и женщины, 10 км
- 🏒 14:00: «Трактор» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
- 🎯 14:30: Кубок мира, этап 5, гонки преследования, женщины, 10 км и мужчины, 12,5 км
- 🏀 15:30: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги
- 🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Москва, Суперлига, женщины, 18-й тур
- ⚽️ 19:30: «Астон Вилла» — «Эвертон», АПЛ, 22-й тур
- 🏆 ⚽️ 22:00: Сенегал — Марокко, Кубок африканских наций, финал
- ⚽️ 22:45: «Милан» — «Лечче», Серия А, 21-й тур
- ⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Барселона», Примера, 20-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: реабилитируется ли «Флорида» после грандиозного провала?
Обладатель двух последних Кубков Стэнли и действующий чемпион НХЛ «Флорида» выдала катастрофический матч после приёма у президента США Дональда Трампа. Встреча с «Каролиной Харрикейнз» завершилась форменным унижением команды Пола Мориса, которая проиграла с разностью в восемь шайб – 1:9. Российский голкипер Сергей Бобровский впервые в карьере пропустил девять голов, совершив 26 сейвов после 35 бросков. Спустя сутки Боб наверняка получит выходной, но смогут ли его партнёры реабилитироваться после такого конфуза?
🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: сможет ли Егор Чинахов проявить себя в матче с бывшей командой?
Несколько дней назад российский нападающий Егор Чинахов пережил обмен в НХЛ, сменив «Коламбус» на «Питтсбург». У 24-летнего форварда не получилось выстроить отношения с Дином Эвасоном, в результате чего Егор так и не смог проявить себя под его руководством. В предстоящей встрече с «Блю Джекетс» Чинахов мог бы доказать специалисту, как он ошибался, но с момента его обмена в «Коламбусе» произошла отставка главного тренера, так что Эвасона в команде уже и нет. Но сможет ли Егор провести яркий матч против бывшего клуба?
🏀 4:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: лысый Виктор Вембаньяма — залог успеха «Спёрс»?
«Сан-Антонио» только-только утвердился в тройке лучших Запада, а теперь может закрепить успех — ведь «Миннесота» будет играть без своего лидера Энтони Эдвардса, который травмирован. К тому же недавно Вембаньяма и Джонсон взяли да и побрились налысо, после чего сразу победили «Милуоки» — вдруг новый имидж и правда приносит удачу?
🎾 5:00*: Екатерина Александрова (Россия, 11) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q), Australian Open, первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как Александрова стартует на Australian Open?
Екатерина Александрова не очень удачно начала сезон-2026. Проиграв в Брисбене и Аделаиде на ранних стадиях, россиянка выпала из топ-10 рейтинга WTA. Теперь Екатерина вступает в борьбу на Australian Open матчем с квалифаером из Турции Зейнеп Сёнмез. Девушки ранее уже встречались однажды. На Уимблдоне-2025 сильнее в двух сетах оказалась Александрова. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Анна Бондарь — Элизабет Мандлик.
🎿 10:15: Кубок России, этап 6, скиатлоны 10+10 км, женщины и мужчины
Интрига: кто остановит Пеклецову?
Главная интрига женского скиатлона в Казани — сможет ли хоть кто-то бросить вызов фантастически проводящей нынешний сезон Алине Пеклецовой. 20-летняя лыжница из Вологды проиграла только одну дистанционную гонку в сезоне, оставшись второй. Во всех остальных она победила. Кажется, что отказ в нейтральном статусе на Алину вообще никак не повлиял, хотя в такой форме она должна бегать на Кубке мира и Олимпиаде, а не смотреть на эти соревнования со стороны.
В мужском скиатлоне главный вопрос — на что всё-таки способен прямо сейчас Александр Большунов? Сможет ли он забрать свою любимую гонку? Или пока ждать от него серий побед нереально?
🎯 11:30: Кубок России, этап 3, масс-старты, мужчины, 15 км и женщины, 12 км
Интрига: реабилитируется ли Шевченко после поражения в пасьюте?
Пасьют крайне драматично сложился для Наталии Шевченко. Биатлонистка уверенно шла к победе, но допустила четыре промаха на последнем рубеже и осталась с бронзой. Очевидно, такие расклады не сильно устраивают лидера Кубка России, а значит, в масс-старте нас будет ждать яркая борьба!
🎿 12:45: Кубок мира, этап 6, классический стиль, мужчины, 10 км и женщины, 10 км
Интрига: сможет ли Коростелёв забежать в призы, а Непряева — в топ-10?
В немецком Оберхофе на классические разделки в рамках Кубка мира выйдут россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. По тактическим соображениям они пропустили спринтерские гонки, но разделки — это репетиция перед Олимпийскими играми. Для Коростелёва это профильная гонка, для Дарьи лучше был бы свободный стиль. После «Тур де Ски» спортсмены готовились в Швейцарии и нацелены на хорошие результаты.
🏒 14:00: «Трактор» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли «Трактор» собраться после неудачи с «Автомобилистом»?
Челябинский «Трактор» блестяще начал 2026 год, выдав четырёхматчевую победную серию. Однако в последней встрече уральцы потерпели первую неудачу в новом году, на выезде уступив «Автомобилисту» (1:4). Поможет ли чёрно-белым возвращение на домашний лёд в игре с ещё одним соперником по Восточной конференции?
🎯 14:30: Кубок мира, этап 5, гонки преследования, женщины, 10 км и мужчины, 12,5 км
Интрига: проявят ли себя шведы в гонках преследования?
В спринтах победы одержали два шведских биатлониста. У женщин золото забрала Ханна Эберг, а у мужчин — Себастиан Самуэльссон. Для обоих спортсменов это были долгожданные медали высшей пробы. Смогут ли они повторить успех в пасьюте или награды всё-таки заберут другие?
🏀 15:30: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: чем удивит новый главный тренер «Локо»?
«Локомотив-Кубань» сейчас переживает перемены: команду покинул Антон Юдин, который стал главным тренером «Уралмаша», а новым наставником краснодарцев назначили серба Томислава Томовича. Дебют у него получился смешанным: первый матч он проиграл, во втором — уступил. Теперь впереди по-настоящему серьёзная проверка — встреча с «Зенитом». Матчи «Локо» и питерцев всегда вызывают интерес, и сейчас особенно любопытно, кто победит — обоим клубам победа очень нужна.
🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Москва, Суперлига, женщины, 18-й тур
Интрига: проверка на прочность для московского «Динамо»
В заключительном матче 18-го тура сойдутся два гранда женского волейбола – «Динамо-Ак Барс» и московское «Динамо». Казанская команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. В то время как столичные волейболистки только пытаются пробиться в топ-3. Сейчас подопечные Аркадия Козлова занимают четвёртую строчку. И для того, чтобы её удержать, не пропустив при этом ближайших конкурентов, москвичкам необходима победа. Поэтому в этом туре «Динамо» предстоит решить задачу со звёздочкой – одолеть лидера ещё и на его площадке. Смогут ли столичные волейболистки чем-то удивить такого грозного соперника или «Динамо-Ак Барс» и этот матч с лёгкостью запишет на свой счёт?
⚽️ 19:30: «Астон Вилла» — «Эвертон», АПЛ, 22-й тур
Интрига: одолеет ли «Астон Вилла» середняка АПЛ?
«Астон Вилла» находится на третьем месте в таблице. «Эвертон» располагается на 12-й строчке. Клуб из Бирмингема одержал четыре победы в шести предыдущих турах АПЛ. На этом отрезке команда Уная Эмери уступила только «Арсеналу» (1:4). Неделю назад «Астон Вилла» вышла в 1/16 финала Кубка Англии. А что «Эвертон»? Клуб из Ливерпуля уже покинул Кубок Англии и одержал всего одну победу в шести предыдущих матчах АПЛ. А ещё в четырёх предыдущих встречах с «Астон Виллой» «Эвертон» не выиграл ни разу.
🏆 ⚽️ 22:00: Сенегал — Марокко, Кубок африканских наций, финал
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто станет победителем Кубка Африки?
Марокканцы стремятся завоевать Кубок африканских наций на своей территории, а Сенегал постарается повторить успех 2021 года. В полуфинале хозяева турнира одолели Нигерию в серии пенальти, а Сенегал справился с Египтом (1:0). Марокканцы не пропускают на протяжении четырёх матчей Кубка Африки. Кому же достанется трофей?
⚽️ 22:45: «Милан» — «Лечче», Серия А, 21-й тур
Интрига: не потеряет ли «Милан» очков в матче с аутсайдером Серии А?
На этой неделе «Милан» одолел на выезде «Комо» (3:1). Довольно важная победа, если учитывать, что соперника можно назвать одним из главных открытий нынешнего сезона. Пока что команда Массимилиано Аллегри находится в трёх очках от «Интера», который возглавляет таблицу. «Лечче» решает совсем другие задачи — команда располагается на 17-м месте, то есть рядом с зоной вылета. «Лечче» потерпел три поражения подряд и не одержал ни одной победы в пяти предыдущих встречах турнира. «Милан» кажется очевидным фаворитом и должен обыгрывать скромного соперника на своём поле. Но как будет на самом деле?
⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Барселона», Примера, 20-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: справится ли «Реал Сосьедад» с «Барселоной»?
«Барселона» впечатляет на этом отрезке сезона. Команда Ханс-Дитера Флика одержала уже 11 побед подряд во всех турнирах. Неудивительно, что «Барселона» возглавляет таблицу чемпионата Испании. «Реал» отстаёт от неё на четыре очка. «Реал Сосьедад» поднялся в середину таблицы после того, как выдал серию из трёх матчей без поражений в Примере. На этой неделе команда ещё и вышла в 1/4 финала Кубка Испании после того, как одолела «Осасуну» в серии пенальти. Арсен Захарян провёл на поле 66 минут, но перед этим не играл в чемпионате. Предстоящую игру он пропустит из-за дискомфорта в ноге.