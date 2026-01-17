Бесславный финиш Салаха на Кубке Африки! Подставил Египет вместе с другой звездой

Бронза Кубка Африки – у Нигерии. В серии пенальти команда Эрика Шелля победила Египет. Салах снова не вытащил египтян — более того, допустил роковой промах.

Матч Египта и Нигерии интриговал, помимо всего прочего, противостоянием Салаха с Осимхеном. Звёзды боролись за звание лучшего бомбардира Кубка Африки – оба забили по четыре мяча и отставали всего на один гол от лидера снайперской гонки Диаса из Марокко. Но если Салах появился в основе, то Осимхен остался на скамейке. Видимо, дело в травме. А статус встречи всё же не тот, чтобы рисковать – бронза совсем не так блестит, как золото.

В отсутствие Осимхена в атаке у нигерийцев играли двухметровый Онуачу из «Трабзонспора» и Адамс из «Севильи». Команда Шелля больше владела мячом и территориальным преимуществом, однако с созданием моментов у неё не клеилось. Темп игры был невысок – защитники успевали перестраиваться и закрывать зоны. Навесы на Онуачу у сборной Нигерии тоже не проходили. То пасующих подводила точность, то сам форвард-«баскетболист» стоял, вместо того чтобы пойти на мяч и выиграть борьбу на опережение.

Египет на сей раз сыграл с четвёркой защитников и делал ставку на контрвыпады, тем не менее и команда Хоссама Хассана долго не угрожала воротам экстравагантного голкипера Нвабили. Хотя Салах отдал несколько очень неплохих проникающих передач. Только на 27-й минуте был создан первый голевой момент. Салах откликнулся в чужой вратарской на прострел справа, опередил своего опекуна и ударил по воротам. Нвабили отразил, а с добивания Мо послал мяч практически в штангу.

Самый интересный эпизод первого тайма произошёл на 36-й минуте. Незадолго до перерыва Нигерия забила гол, который отменил VAR. Мяч после очередной неудачной подачи на Онуачу прилетел к Чуквезе, вингер «Фулхэма» пробил, а голкипер Шобейр парировал удар. Однако сам Саму и забрал подбор. Затем навесил на дальний угол вратарской – на Адамса. А дальше случился курьёз. Адамс нанёс удар головой и попал… в макушку гиганта Онуачу – мяч, срикошетив, влетел в сетку. Тем не менее форвард «Трабзонспора» быстро превратился из героя в антигероя. Оказалось, что в борьбе за позицию он заехал локтем по лицу защитнику Фати.

Удивительно, но и второй тайм стартовал с отменённого гола. Нигерия продолжала давить, словно ей было больше надо, и забила уже через минуту после перерыва. Адамс открылся у штрафной под разрезающий пас и выскочил один на один, однако не сумел переиграть Шобейра. Зато Лукман, вышедший на замену вместо Онуачу, первым же касанием отправил мяч в цель. С добивания – головой. Вот только повтор показал, что Адамс забрался в офсайд перед своим ударом. Положение «вне игры» не вызывало никаких сомнений.

Салах в матче с Нигерией Фото: Getty Images

Сборная Египта отвечала только редкими ударами издали. Ушёл в тень Салах, не выходил из неё креативный Ашур. И даже появление на поле форварда «Манчестер Сити» Мармуша не сделало команду Хассана опаснее. Тем не менее за 20 минут до конца египтяне получили прекрасный шанс, когда Сабер рванул из глубины и вылетал один на один. Но всё испортил его же собственный партнёр Мохамед. Находясь в офсайде, форвард «Нанта» зачем-то коснулся мяча. Надо было просто отойти, не мешать Саберу.

За всю вторую половину египтяне ни разу не пробили в створ. Нигерия тоже чуть-чуть сдулась в атаке на последних минутах, хотя могла заработать пенальти. Судья не стал указывать на «точку» в спорной ситуации, когда Адамса подтолкнули в штрафной. Но решили исход битвы за бронзу всё равно 11-метровые.

Дополнительное время не было предусмотрено регламентом, так что после финального свистка сразу стартовала серия пенальти. Нигериец Деле-Баширу и Салах смазали первые попытки – проиграли дуэли вратарям. Затем Нвабили в стиле Акинфеева парировал ногой и удар Мармуша. Больше никто не промахивался. Ошибки главных звёзд стоили сборной Египта медалей.

