Дивеева сменит в ЦСКА скандальный испанец? Саласа арестовывали, подозревая в мошенничестве

ЦСКА продолжает поиски центрального защитника. Замена проданному в «Зенит» Игорю Дивееву до возобновления сезона РПЛ – одна из приоритетных трансферных задач в зимнее окно. В московском клубе об этом говорят прямо.

«Ушёл Дивеев, а пришёл Гонду, у которого не совсем та же позиция, – сказал с долей юмора Фабио Челестини. – Поэтому, конечно, нужен центральный защитник. Мы также хотим усилить позицию вингера».

Новичком ЦСКА может стать не слишком известный в России испанец Кике Салас. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, 23-летний игрок – один из главных кандидатов в шорт-листе московского клуба. Стороны уже обсуждают условия возможного перехода. Сделке может помочь тот факт, что дела Саласа и Челестини ведёт одно агентство. Transfermarkt оценивает Кике в € 6 млн, но пока в карьере этого футболиста не было трансферов за деньги.

У Саласа впечатляющий профайл. В 2024 и 2025 годах он играл за молодёжную сборную Испании, конкуренция в которой сами понимаете какая. Провёл четыре матча без результативных действий и карточек (это не лишняя информация в контексте его истории). Последний – в марте 2025-го, с Германией в стартовом составе. Кроме того, к 23 годам уроженец города Морон-де-ла-Фронтера, входящего в провинцию Севилья, проводит четвёртый сезон в Примере. За два предыдущих сезона у Кике в общей сумме 54 встречи, он забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

Больше всего Салас сыграл в прошлом чемпионате Испании – 2235 минут. Он стал седьмым в команде по проведённому на поле времени, 25 раз попадал в стартовый состав. «Севилья», конечно, не блистала – с трудом спаслась от вылета, финишировав на 17-м месте. Тем не менее это Примера, где даже в командах-аутсайдерах требования к футболистам высочайшие.

Согласно статистике, Кике был лучшим в «Севилье» по заблокированным ударам соперников (14), вторым – по выносам мяча из собственной штрафной (141), третьим – по перехватам (32) и пятым – по отборам (47). Более того, попал в топ-5 даже по ударам (23) и попаданиям в створ (7). Это доказывает, что у чужих ворот испанский центральный защитник может быть столь же опасен, как и Дивеев. По точным длинным передачам среди полевых игроков он тоже стал вторым (67). Ещё Салас вошёл в тройку лучших у «Севильи» как по общему количеству успешных единоборств (142), так и по проценту победных дуэлей (64,8%). Он заработал приличные цифры по выигранной борьбе и внизу, и особенно в воздухе.

Кике Флорес бывший главный тренер «Севильи» «Кике Салас нас очаровывает. Он впечатляющий, великолепный защитник. Смотришь на его игру и понимаешь это. Я думаю, что этот парень стал настоящей сенсацией. Если ему понадобится время, он его получит. Но некоторые вещи неизбежны».

Салас – воспитанник «Севильи», в академию которой попал в возрасте 11 лет. Он вообще-то мог и не стать футболистом, ведь его родители управляли клубом по паделу. Однако для самого мальчика выбора не было. Пройдя пробы в школах «Малаги» и другого севильского клуба «Бетиса», будущий защитник в конце концов выбрал красно-белые цвета. В сентябре 2022-го юноша дебютировал за «Севилью» в Примере, а в январе 2023-го состоялся пока единственный в его карьере трансфер – Кике отправился на полгода в «Тенерифе» из Сегунды за игровой практикой. Кстати, с футболом был связан его дядя Виктор Салас. Это бывший полузащитник, проведший 87 матчей за «Севилью».

Однако в 2025 году у Кике всё пошло наперекосяк. Новый главный тренер Матиас Алмейда – тот самый аргентинец, которого ЦСКА хотел назначить до Челестини – меньше доверяет воспитаннику «Севильи», нежели его предшественники. В нынешнем сезоне Салас сыграл только восемь встреч в чемпионате Испании, а в стартовом составе – всего шесть. В восьми турах оставался на скамейке запасных, а ещё три пропустил из-за повреждений. Между прочим, за три года Кике шесть раз выбывал из-за травм, впрочем, каждая из них оказалась не слишком серьёзной – максимум пропускал месяц.

Кике Салас Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Ещё ранее, в январе 2025-го, Салас угодил в громкий скандал. Полиция арестовала защитника «Севильи» по подозрению в мошенничестве. А конкретно – в ставках на матчи с собственным участием. Кике подозревали в том, что он намеренно получал жёлтые карточки, а друзья футболиста зарабатывали на этом. Помимо Саласа, под следствие попали два его сообщника. Правоохранительные органы изучали эпизоды с 10 предупреждениями, семь из которых Кике получил в последних девяти играх сезона-2023/2024. К слову, за карьеру у Саласа 30 жёлтых карточек и одна красная в 132 матчах.

Испанские СМИ писали, что в случае доказательства вины футболиста ему грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до трёх лет. В мае El Confidencial поделился инсайдом: после проверки телефона Саласа выяснилось, что он действительно сообщал друзьям в мессенджере о своих жёлтых карточках, чтобы заработать на ставках. Кике умышленно влиял на ход встреч ради финансовой выгоды как минимум в пяти играх позапрошлого сезона. По версии следствия, Салас использовал счета третьих лиц и переводил деньги друзьям, а те ставили. Они обсуждали сами ставки и сложности, связанные с лимитами на пополнение в букмекерских компаниях.

В одном из случаев друг Кике поставил более € 500. Ставка сыграла – выигрыш составил € 1348. Салас написал приятелю: «У тебя на счёте будет € 500. Из них € 300 мои и € 200 – твои, так ведь?» Из-за ареста Саласа сорвался его трансфер в «Лацио», который должен был состояться в день задержания футболиста «Севильи».

Салас воспользовался своим правом хранить молчание и был отпущен. Вскоре уже тренировался с командой, продолжил играть. Но у Кике забрали телефон. Расследование «дела Саласа» до сих пор не закончено. Адвокат игрока утверждал, что переписка защитника в мессенджере была вырвана из контекста. Сам Кике настаивал на своей невиновности и выражал готовность сотрудничать с властями. Он отрицает, что мошенничал.

La Razon на эту тему привёл любопытный комментарий профессора уголовного права Эмилио Кортеса: «Думаю, проблема не в том, чтобы доказать факт, а в том, что это не подпадает под действие уголовного кодекса, даже если вина будет доказана. Речь идёт не о мошенничестве или спортивной коррупции, которые наказываются, когда результат соревнований сфальсифицирован. Жёлтая карточка этого не делает, а вот красная – может. Считаю, что даже арест был чрезмерным действием со стороны полиции».

Между тем Салас – отнюдь не первый футболист, попавший в скандал со ставками на собственные жёлтые карточки в Примере. Ранее в похожую историю угодил, например, игрок другого севильского клуба «Бетиса» Луис Энрике – нынешняя звезда «Зенита». Вскоре вингер уехал из Испании в Бразилию. А оттуда перебрался в Россию. Кике проделает тот же путь, но без «промежуточной остановки»?