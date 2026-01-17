Скидки
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Статьи

Ноттингем Форест — Арсенал — 0:0, обзор матча 22-го тура АПЛ, статистика, подробности, чемпионат Англии, 17 января 2026

«Арсенал» без победы второй тур подряд! А обсуждать будут решение судьи по игре рукой
Григорий Телингатер
Отчёт «Ноттингем Форест» — «Арсенал» — 0:0
Сейв Селса и молчание VAR — вот и все хайлайты матча с «Ноттингем Форест».

После убойного дерби «МЮ» — «Сити» матч в Ноттингеме смотрелся уже не так зрелищно. Хотя для «Арсенала» это была отличная возможность увеличить отрыв от второго места до девяти очков.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

При этом Артета продолжил ротировать состав. На этот раз на скамейке остались основные вингеры — Сака и Троссард, которые выходили в старте в 1/2 финала Кубка лиги с «Челси». Их заменили Мадуэке и Мартинелли соответственно. Кроме того, Тимбер появился не на правом фланге обороны, а на левом, оставив свою позицию Уайту.

Сама игра получилась достаточно вязкой. Моментов было мало. Разве что Тимбер едва не «привёз» пенальти в свои ворота, сфолив буквально в сантиметрах от штрафной. Ну а самый опасный эпизод первого тайма случился на 29-й минуте: неудачный удар Мадуэке должен был становиться ассистом, однако Мартинелли на дальней штанге из убойной позиции пробил мимо.

Удар Мартинелли

Удар Мартинелли

Фото: Кадр из трансляции

Ладно, ещё за опасный момент можно засчитать обрез Мурилло, после которого Дьёкереш практически вышел один на один, но неудачно пробил. Ничейный счёт меньше устраивал «Арсенал», который сначала в перерыве выпустил Троссарда, а на 57-й минуте провёл тройную замену — появились Мерино, Сака и Жезус. Таким образом, с поля ушла вся изначальная группа атаки «Арсенала» (Эдегор, Мадуэке, Мартинелли и Дьёкереш).

И сразу же давление гостей стало наращиваться. На 65-й минуте Райс навесил, а Сака почти забил головой — шикарный сейв выдал Селс. Вскоре опасно ударил головой уже Мерино. Хотя ему, возможно, как раз стоило пропустить мяч на Габриэла, который готов был замыкать на дальней штанге. А на 82-й минуте защитник «Форест» Ола Айна подыграл себе рукой в штрафной.

Попадания мяча в руку Айне

Попадания мяча в руку Айне

Фото: Кадр из трансляции

У главного арбитра было мало шансов разглядеть этот момент. В трансляции показали, что включился VAR, однако он всё-таки не стал призывать арбитра к монитору. Так же произошло в этот же день в похожем эпизоде во встрече «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Второй тайм получился в целом повеселее, и «Арсенал» был чуть конкретнее, но всё равно игра вышла достаточно скромной. Возможно, команды экономили силы ради еврокубков в середине недели. Иначе непонятно, зачем это всё было.

Самое забавное, что, даже потеряв очки, «Арсенал» только увеличил отрыв от «Сити» по итогам 22-го тура — с шести до семи очков.

