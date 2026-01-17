Сейв Селса и молчание VAR — вот и все хайлайты матча с «Ноттингем Форест».

«Арсенал» без победы второй тур подряд! А обсуждать будут решение судьи по игре рукой

После убойного дерби «МЮ» — «Сити» матч в Ноттингеме смотрелся уже не так зрелищно. Хотя для «Арсенала» это была отличная возможность увеличить отрыв от второго места до девяти очков.

При этом Артета продолжил ротировать состав. На этот раз на скамейке остались основные вингеры — Сака и Троссард, которые выходили в старте в 1/2 финала Кубка лиги с «Челси». Их заменили Мадуэке и Мартинелли соответственно. Кроме того, Тимбер появился не на правом фланге обороны, а на левом, оставив свою позицию Уайту.

Сама игра получилась достаточно вязкой. Моментов было мало. Разве что Тимбер едва не «привёз» пенальти в свои ворота, сфолив буквально в сантиметрах от штрафной. Ну а самый опасный эпизод первого тайма случился на 29-й минуте: неудачный удар Мадуэке должен был становиться ассистом, однако Мартинелли на дальней штанге из убойной позиции пробил мимо.

Удар Мартинелли Фото: Кадр из трансляции

Ладно, ещё за опасный момент можно засчитать обрез Мурилло, после которого Дьёкереш практически вышел один на один, но неудачно пробил. Ничейный счёт меньше устраивал «Арсенал», который сначала в перерыве выпустил Троссарда, а на 57-й минуте провёл тройную замену — появились Мерино, Сака и Жезус. Таким образом, с поля ушла вся изначальная группа атаки «Арсенала» (Эдегор, Мадуэке, Мартинелли и Дьёкереш).

И сразу же давление гостей стало наращиваться. На 65-й минуте Райс навесил, а Сака почти забил головой — шикарный сейв выдал Селс. Вскоре опасно ударил головой уже Мерино. Хотя ему, возможно, как раз стоило пропустить мяч на Габриэла, который готов был замыкать на дальней штанге. А на 82-й минуте защитник «Форест» Ола Айна подыграл себе рукой в штрафной.

Попадания мяча в руку Айне Фото: Кадр из трансляции

У главного арбитра было мало шансов разглядеть этот момент. В трансляции показали, что включился VAR, однако он всё-таки не стал призывать арбитра к монитору. Так же произошло в этот же день в похожем эпизоде во встрече «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Второй тайм получился в целом повеселее, и «Арсенал» был чуть конкретнее, но всё равно игра вышла достаточно скромной. Возможно, команды экономили силы ради еврокубков в середине недели. Иначе непонятно, зачем это всё было.

Самое забавное, что, даже потеряв очки, «Арсенал» только увеличил отрыв от «Сити» по итогам 22-го тура — с шести до семи очков.