Трансферы РПЛ и Европы, зима 2026: слухи и переходы 17 января — Спартак, ЦСКА, Зенит, Челси, ПСЖ, Маркиньос, Кассьерра, Лаксальт

У «Спартака» хотят увести звезду, Луис Энрике берёт таланта «Барсы». Трансферы и слухи дня

Анатолий Романов
Анатолий Романов
Трансферы РПЛ и Европы, слухи и переходы 17 января
ЦСКА нужен дорогой аргентинец, а «Челси» усилит оборону молодым французом.

Главные трансферы и слухи с зимнего рынка за последние 24 часа – в нашем традиционном обзоре.

Главные события за пятницу:
«Барсу» покидает легенда, ЦСКА и «Спартак» идут за легионерами. Трансферы и слухи дня
«Барсу» покидает легенда, ЦСКА и «Спартак» идут за легионерами. Трансферы и слухи дня

Состоявшиеся трансферы

Экс-игрок «Динамо» нашёл команду спустя полгода после отъезда из Москвы

Диего Лаксальт Подробнее

Бывший защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт продолжит карьеру на родине. 32-летний уругваец стал игроком «Пеньяроля». Контракт подписан до конца 2026-го с опцией продления ещё на один год. Лаксальт находился в статусе свободного агента с августа, когда покинул столичный клуб. В нынешнем сезоне он не сыграл ни разу, а в предыдущем у Диего было 18 матчей в РПЛ и Кубке России без результативных действий.

Трансферные слухи дня

Станкович пытается забрать Маркиньоса из «Спартака» в «Црвену Звезду»

Маркиньос — 1999 Подробнее

Полузащитник «Спартака» Маркиньос может перейти в «Црвену Звезду», которую недавно возглавил Деян Станкович. В субботу сайт B92 написал: чемпион Сербии пробует выкупить бразильца у москвичей по инициативе экс-главного тренера красно-белых. Утверждается, что белградцы сделали предложение о трансфере в размере € 5 млн. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, «Црвена Звезда» предлагает Маркиньосу контракт с зарплатой в размере € 2 млн. «Спартак», в свою очередь, запросил за вингера € 8 млн – переговоры продолжаются.

Аргентинца, которого сватали в «Спартак», хочет на самом деле ЦСКА

Эсекьель Себальос

Эсекьель Себальос

Фото: German Adrasti/Getty Images

Оригинальное развитие получила история с возможным переходом вингера «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса в российский клуб. Как оказалось, 23-летним игроком, вопреки информации из Аргентины, интересуется ЦСКА, а не «Спартак». Об этом написал инсайдер Иван Карпов. Но в любом случае если трансфер состоится, то он окажется дорогим. По данным BolaVip, клуб из Буэнос-Айреса отклонил предложение в размере € 9 млн. Журналист Сесар Луис Мерло, в свою очередь, заявил, что «Бока Хуниорс» потребует указанную в контракте Себальоса сумму отступных в размере € 17,2 млн, а сам Эсекьель готов уйти только в команду из топ-лиг Европы. В сезоне-2025 аргентинец набрал 6+4 в 35 встречах всех турниров.

«Зениту» приписывают интерес к турку за € 30+ млн

Матео Кассьерра Подробнее

Турецкое издание Fanatik опубликовало новость о предложении «Зенита» в размере более € 30 млн за трансфер Оркуна Кёкчю. Полузащитник принадлежит «Бенфике», но арендован «Бешикташем». Причём с обязательством выкупа как раз € 30 млн. Подчёркивается, что петербургский клуб обратил внимание на 25-летнего игрока после продажи Жерсона. У Кёкчю в нынешнем сезоне 21 матч и 0+3 во всех турнирах. Впрочем, если учитывать, что «Зенит» договаривается о трансфере на эту позицию Джона Джона из «Ред Булл Брагантино», переезд Кёкчю в Санкт-Петербург кажется маловероятной альтернативой.

Тем временем получает развитие тема ухода Матео Кассьерры из «Зенита». Журналист Пипе Сиерра сообщил, что сине-бело-голубые согласовали трансфер колумбийца с «Атлетико Минейро», а сам форвард договорился по условиям контракта с клубом из Белу-Оризонти. Бразильцы опередили в борьбе за Кассьерру мексиканский «Монтеррей».

«Челси» близок к покупке центрального защитника из Франции

Жереми Жаке

Жереми Жаке

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Стала известна главная трансферная цель «Челси» в зимнее окно. По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб пытается заполучить центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке. Отмечается, что лондонцы с начала недели ведут активные переговоры и хотят как можно быстрее закрыть вопрос с покупкой 20-летнего француза. RMC Sport опубликовал возможную сумму сделки: согласно источнику, «Челси» предложил за Жаке € 50 млн, а «Ренн» потребовал € 60 млн. У Жереми в этом сезоне 17 матчей без результативных действий.

Луис Энрике переманил в «ПСЖ» полузащитника «Барселоны»

Педро Фернандес

Педро Фернандес

Фото: Pedro Salado/Getty Images

Талант «Барселоны» Педро Фернандес или просто Дро близок к переходу в «ПСЖ». По информации Романо, 18-летний воспитанник каталонского клуба фактически достиг устного соглашения с парижанами (контракт – на четыре с половиной года), а выкуп его трансфера обойдётся победителю Лиги чемпионов всего в € 6 млн. Как утверждает инсайдер, в этой сделке участвует лично главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. В нынешнем сезоне Педро Фернандес провёл пять встреч за первую команду «Барсы» и сделал один голевой пас. Сам Луис Энрике отказался комментировать эту тему, покинув пресс-конференцию после вопроса про Дро.

Кто такой Давид Рикардо — трансферная цель «Динамо»:
Первый зимний трансфер «Динамо» вот-вот случится! Увели бразильца у клуба Серии А
Первый зимний трансфер «Динамо» вот-вот случится! Увели бразильца у клуба Серии А

Одной строкой

  • Официально: участник Лиги чемпионов «Кайрат» подписал аргентинца Себастьяна Себальоса – 24-летний вингер перешёл на правах свободного агента из боливийского «Реала Оруро».
  • ESPN: трансфер защитника Давида Рикардо в «Динамо» под вопросом, так как игрок не может согласовать с московским клубом личные условия.
  • Gazeta Esportiva: защитник «Зенита» Нино договорился о контракте с «Палмейрасом» – бразильский клуб готов использовать в сделке свою долю прав на Джона Джона для снижения стоимости трансфера.
  • Фабрицио Романо: «Ювентус» продвинулся в переговорах о покупке нападающего «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матеты – сделка оценивается в € 20-25 млн.
  • Фабрицио Романо: 20-летний полузащитник «Ференцвароша» Алекс Тот перейдёт в «Борнмут» за € 12 млн плюс бонусы.
  • Джанлука Ди Марцио: «Наполи» нацелен на вингера «Челси» Рахима Стерлинга и рассматривает возможность аренды Даниэля Мальдини из «Аталанты».
  • Goal: «Бавария» сделала предложение «Црвене Звезде» о приобретении 17-летнего хавбека Василие Костова – сумма возможного трансфера не уточняется.
